Exklusiv vor dem Finale GNTM-Gewinner 2026: Wer wird's? Finalist Godfrey macht deutliche Prognose im exklusiven Interview Aktualisiert: Vor 47 Minuten von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Preview: Das große Finale Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Godfrey hat sich in der 21. Staffel Schritt für Schritt nach vorne gearbeitet. Kurz vor dem Finale spricht der 34-jährige Wiener exklusiv über seine stärksten Momente und den Weg bis zur letzten Entscheidung.

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Nur noch wenige Stunden trennen Kandidat Godfrey vom wohl wichtigsten Abend seiner bisherigen Modelkarriere: dem großen Finale der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Gemeinsam mit Tony und Ibo steht er am Donnerstag (28. Mai, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) im großen Showdown um den begehrten Titel.

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Wer wird Germany's Next Topmodel 2026? Das große Finale heute ab 20:15 Uhr im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Exklusives Interview mit Godfrey Starker Auftritt von Godfrey: Im Dolce-&-Gabbana‑Anzug überzeugt er mit fotogener Präsenz und liefert das "Harper's Bazaar"-Cover-Shooting in Rekordzeit ab. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Im exklusiven Joyn-Interview spricht der 34-jährige Wiener über prägende Highlights seiner GNTM-Reise, besondere Erfolge, starke Konkurrenz - und darüber, wie er die Zeit kurz vor dem großen Finale erlebt. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins große Finale der 21. Staffel, lieber Godfrey. Hättest du damit gerechnet, es so weit im Wettbewerb zu schaffen? Godfrey: Danke. Ich habe offen gestanden bis zum Einzug nicht damit gerechnet, dass ich tatsächlich dabei sein werde. Umso überwältigender ist das Gefühl, ein Teil dieser einzigartigen Show in Los Angeles zu sein.

Was waren für dich die Key-Momente der Staffel? Welche Situationen sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Zu den für mich größten Momenten zählen jedenfalls die Haute-Couture-Walks mit der anschließenden Ehre, die verbliebenen Bilder mit Tony stellvertretend für Heidi zu überreichen. Das durfte in der Geschichte von GNTM noch niemand machen und es erfüllt mich mit Stolz. Auch, dass ich das First Face für Julien Macdonald sein durfte und die erwünschte Leistung erbracht habe, war für mich ein Highlight. Zudem natürlich das "Esquire"-Cover, das ich zieren darf - und den Final-Einzug, der sehr emotional für mich war. Mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten sind enge Freundschaften entstanden? Mit wem hast du auch nach der Show noch Kontakt? Während der Show ist man natürlich sehr eng mit gewissen Bezugspersonen im Austausch und teilt wertvolle Erfahrungen. Daraus können sich natürlich Freundschaften entwickeln, was allerdings meines Erachtens nach Zeit braucht. Ich würde jedoch im Nachgang sagen, dass ich sehr nette Bekanntschaften geschlossen habe. Darunter zähle ich Jill, Ibo und Boureima. Der Kontakt ist gelegentlich vorhanden.

Das Finale rückt immer näher und die Spannung steigt spürbar. Wie sieht dein Alltag aktuell aus - stehen viele Pressetermine, Interviews oder Vorbereitungen an? Vor dem Finale stehen in der Tat einige Pressetermine an. Ich sehe dem allerdings recht gelassen entgegen und lasse alles auf mich zukommen. Noch ist offen, wer sich am Ende den Titel sichert: Wer hat deiner Meinung nach die größten Chancen auf den Sieg? Für mich ist Aurélie unter den Damen die klare Favoritin. Sie hat auf dem Catwalk immer geglänzt, die Shootings waren immer gut und sie hat mehrere Kunden überzeugen können.

Aurélie ist für mich die Allrounderin für den Titel. Godfrey

Bei uns Männern ist jeder von uns dazu in der Lage, den anderen "auszuschalten". Es ist schwer zu sagen. Im Endeffekt ist jeder von uns titelreif - und was ich glaube, spielt eine untergeordnete Rolle. Heidis Meinung zählt. Gönnen tue ich die Titel jedem, der von Heidi zu GNTM ernannt wird. Da spielen persönliche Sympathien für mich keine Rolle.

Ohne zu viel zu spoilern: Worauf dürfen sich die Fans im Finale freuen? Auf eine sehr spannende Show mit Hollywood-Flair, die sie so schnell nicht mehr vergessen. Du wirst auch beim Final-Event am 28. Mai im Berliner Zoo Palast vor Ort sein. Fieberst du dem Event schon entgegen? Ich freue mich schon darauf, die Final-Show zu sehen. Darauf haben wir ja alle hart hingearbeitet, haben geprobt, um dann mitverantwortlich für ein einzigartiges GNTM-Spektakel zu sein.

Gab es für dich bereits Model-Jobs abseits der Show? Wie sehen deine Pläne nach GNTM aus - ist schon etwas in der Pipeline? Es gibt einen sehr coolen Modeljob, welcher bald bevorsteht. Ansonsten habe ich zwar Anfragen, aber ich achte schon darauf, dass ich nur Aufträge annehme, die entsprechend gut bezahlt werden. Mit Erfahrung steigt auch im Modelbusiness der Wert und da muss man sich irgendwann klar positionieren, was die Gagen anbetrifft. Das geht dann zwar mit weniger Aufträgen einher, aber damit kann ich leben. Die finalen Auswirkungen auf die Auftragslage sind allerdings noch abzuwarten. Ob Heidi Klum Finalist Godfrey zu Germany's Next Topmodel 2026 kürt, siehst du am Donnerstag, 28. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.