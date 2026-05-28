Privatleben der Pop-Größe Nicole Scherzinger zu Gast im GNTM-Finale: Das macht der Pussycat-Doll-Star heute Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Nicole Scherzinger bei einer Veranstaltung in West Hollywood im Mai 2026. Bild: Imago / Image Press Agency

Sie zählt zu den herausragendsten Popstars der 2000er-Jahre: Als Frontfrau der Pussycat Dolls feierte Nicole Scherzinger weltweite Erfolge und bewies später auch solo ihre außergewöhnliche Stimmgewalt. Die US‑Amerikanerin ist längst mehr als nur Popstar. Dieses Jahr bringt sie internationales Star-Flair ins GNTM-Finale.

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Erfolg und Karriere Nicole Scherzingers Weg ins Showbusiness begann früh: Schon als Teenagerin entdeckte sie ihre Leidenschaft für Musik und Tanz und studierte später Musical‑Theater. Erste Bühnenerfahrung sammelte sie Ende der 1990er‑Jahre mit der Girlgroup Eden's Crush, die aus der Castingshow "Popstars" hervorging. Auch wenn der Durchbruch damals noch ausblieb, legte diese Zeit den Grundstein für ihre Karriere. Scherzinger lernte das Musikgeschäft von Grund auf kennen und machte sich in der Branche einen Namen. Der entscheidende Karriereschub folgte wenig später mit ihrem Einstieg bei den Pussycat Dolls, der sie schließlich zum internationalen Star machte.

Der größte Star der Pussycat Dolls: Nicole Scherzinger stand immer im Vordergrund. Bild: IMAGO/Newscom/AdMedia

Die Girlgroup-Ära Anfang der 2000er Jahre schossen Boy- und Girlbands nur so aus dem Boden. Neben anderen Bands, wie Destiny's Child, Backstreet Boys und Spice Girls erklommen auch die Pussycat Dolls die Leiter der Berühmtheit in kürzester Zeit. Mit Hits wie "Don't Cha", "Buttons" und "When I Grow Up" dominierte die Girlgroup Mitte der 2000er Jahre weltweit die Charts. Scherzingers markante Stimme, ihre starke Bühnenpräsenz und ihr einzigartiges Charisma machten sie schnell zum Gesicht der Band und ebneten ihr den Weg für eine erfolgreiche Solo‑Karriere.

Vom Pussycat Doll zur schnurrenden Katze Schon lange hat die Sängerin ihr Image als Girlgroup-Diva abgelegt. Heute zeigt sie sich bodenständig und gibt nur wenig aus ihrem Privatleben preis, wie sie in einem Interview mit "taff" verrät. Auch ihren Verlobten und ehemaligen Rugby-Profi Tom Evans, hält sie größtenteils aus der Öffentlichkeit raus.

Das ist mir fast schon heilig. Deshalb poste ich nur wenig Privates. Ich will mich nicht offenbaren. Nicole Scherzinger

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Hin und wieder gewährt die gebürtige Hawaiianerin dennoch kleine Einblicke in ihr Leben. So postete sie zum Earth Day im Frühjahr 2026 eine Reihe von Urlaubsfotos und betonte die Verantwortung und Wichtigkeit, die wir als Menschen dem Planeten gegenüber haben. "Der Earth Day erinnert uns daran, dass dieser Planet nicht uns gehört, sondern dass wir ihn schützen müssen. Jede noch so kleine Handlung zählt. Heute und an jedem Tag stehe ich an der Seite von Land, Meer und Himmel. Die Erde zu schützen heißt, unsere Menschen, unsere Kultur und unsere Zukunft zu schützen."

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Neuer Durchbruch im Musical Lange Zeit wurde die 46-Jährige auf ihr sexualisiertes Image aus Pussycat-Dolls-Zeiten reduziert. Doch mit ihrer Rolle als Norma Desmond im Musical "Sunset Boulevard", die sie seit rund einem Jahr auf der Bühne verkörpert, hat sie dieses Bild nachhaltig verändert. Ihre intensive Darstellung brachte ihr im April 2024 den Olivier Award als beste Musical-Darstellerin ein und sorgte dafür, dass ihr Name heute neu wahrgenommen wird. Seitdem gilt Scherzinger nicht mehr nur als Popstar, sondern als facettenreiche Schauspielerin mit Tiefgang, Reife und erkennbarer Wandlung.

Diese Rolle hat mein Leben von Grund auf verändert. Ich werde nun in einem ganz anderen Licht gesehen. Nicole Scherzinger

Am heutigen Donnerstag ist sie im GNTM-Finale 2026 zu sehen - ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.