"Germany's Next Topmodel"
GNTM 2026: Haben sich Luis und seine Freundin getrennt?
Aktualisiert:von C3
"Germany's Next Topmodel"-Kandidat Luis spricht über sein Liebesleben: In einer Instagram-Fragerunde verrät er seinen aktuellen Beziehungsstatus.
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GNTM: Liebes-Aus bei Luis?
Während die aktuelle Staffel von "Germany's Next Topmodel" noch läuft, sorgt der 24-jährige Kandidat privat für Schlagzeilen. In einer Instagram-Fragerunde vom 18. März spricht der Hamburger offen über seinen Beziehungsstatus.
In den bisherigen Folgen der beliebten Model-Show, moderiert von Heidi Klum, war auch Luis’ damalige Freundin präsent. Bei den Family-Calls wurde sie mehrfach gezeigt und unterstützte ihn sichtbar auf seinem Weg, Topmodel zu werden.
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Klare Worte auf Instagram
In seiner Instagram-Fragerunde wurde direkt Luis Beziehung thematisiert. Auf die Frage eines Followers: "Was ist mit deiner Partnerin, die bei den GNTM-Calls gezeigt wurde?", antwortete er knapp: "Ist nicht mehr aktuell."
Auch eine weitere Frage ließ keinen Interpretationsspielraum: "Hast du eine Freundin?" - "Nein", so Luis. Für das Male Model steht aktuell vor allem die Teilnahme an der beliebten ProSieben-Show im Mittelpunkt. Der Student bringt bereits Erfahrung aus der Modewelt mit - unter anderem durch Jobs für Prada, bei denen sein Gesicht jedoch nicht im Fokus stand.
Ob die Trennung mit seiner Zeit bei GNTM zusammenhängt, lässt Luis offen. Klar ist jedoch: Während der Wettbewerb weiterläuft, beginnt für ihn auch privat ein neues Kapitel - ohne feste Beziehung.
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