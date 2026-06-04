Offen wie nie "Hat mich sehr nervös gemacht": So erlebte GNTM-Nana den Oben-ohne-Job Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Nana lässt im Exklusiv-Interview ihre GNTM-Zeit Revue passieren. Bild: Joyn

Es war ein Moment, der Nana alles abverlangte. Im exklusiven Gespräch blickt die ehemalige GNTM-Kandidatin auf ein Shooting zurück, das sie bis heute beschäftigt.

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Nana schaffte es bis in Folge 18 der 21. GNTM-Staffel - ein Erfolg, auf den sie mehr als stolz sein kann. Ein Moment ist ihr bis heute lebhaft in Erinnerung geblieben: das Schmuck‑Shooting für Designerin Esther Perbandt in Folge 8. Es war nicht nur ein beruflicher Meilenstein, sondern auch ein emotionaler Wendepunkt.

"Ich war davor sehr verzweifelt und frustriert, weil ich immer wieder in die engere Auswahl gekommen bin, aber nie den Job bekommen habe", erzählt uns die 24‑Jährige exklusiv beim GNTM-Final‑Event im Berliner Zoo Palast. Für die duale Studentin aus Frechen ging es bei der Entscheidung von Esther Perbandt nicht nur um ihren ersten Job, sondern auch um den Zusammenhalt unter den Kandidatinnen im Loft. "Die haben sich alle für mich mitgefreut - das war ein Moment, den ich sehr warm im Herzen behalten werde", erinnert sich Nana.

Ich habe da gemerkt, wie lieb mich die Mädels haben. Nana

Ein erfolgreiches Duo: Nana und Esther Perbandt Nana (l.) mit Esther Perbandt beim Final-Event am Berliner Zoo Palast. Die GNTM-Kandidatin trägt ein Kleid der Designerin. Bild: Joyn

Der Eindruck, den Nana beim Schmuck‑Shooting hinterließ, blieb auch Designerin Esther Perbandt nachhaltig im Gedächtnis. Schon während des Shootings war sie begeistert: "Ich würde sie jederzeit wieder buchen." Und offenbar war das keine leere Floskel. Beim Screening‑Event zum GNTM‑Finale zeigte sich Nana in einem kompletten Look von Esther Perbandt - die Designerin selbst war ebenfalls vor Ort. Für Nana ein Zeichen großer Anerkennung: "Dass sie mich positiv in Erinnerung hatte und mich heute komplett eingekleidet hat - das weiß ich sehr zu schätzen", sagt sie sichtlich dankbar.

Warum Nanas erstes Shooting eine echte Überwindung war Dabei war das Schmuck‑Shooting nicht leicht für Nana. Schließlich handelte es sich um ihren allerersten Job überhaupt. "Ich hatte davor noch gar keine Erfahrungen im Modeln", erzählt die 24‑Jährige offen. Besonders ein Aspekt habe sie dabei "sehr nervös" gemacht: Für das Shooting stand sie komplett nackt vor der Kamera. Vor allem das Oben-ohne-Shooting sei für sie zunächst "ein bisschen fremd" gewesen, gibt sie ehrlich zu. Doch Nana fühlte sich gut aufgehoben. Designerin Esther Perbandt habe ihr mit viel Einfühlungsvermögen die Nervosität genommen. "Sie war superlieb", betont die ehemalige GNTM-Kandidatin. "Deshalb habe ich mich dann irgendwann aufgewärmt - und am Ende war es richtig gut."

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So geht es nach GNTM für Nana weiter Ihr erster Job in Staffel 21 war für Nana nur der Auftakt. Inzwischen arbeitet die 24‑Jährige eng mit zahlreichen Fotograf:innen zusammen und erweitert kontinuierlich ihr Portfolio. Besonders ihr Instagram‑Feed füllt sich stetig mit neuen Bildern - ein Prozess, der ihr große Freude bereitet. Besonders stolz macht Nana, dass das Interesse an ihr auch nach ihrem GNTM‑Aus ungebrochen ist und weiterhin viele Kreative Lust haben, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ein starkes Zeichen dafür, dass ihre Reise gerade erst begonnen hat. Ganze Folgen und Clips von "Germany's Next Topmodel" findest du jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn.