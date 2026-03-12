"Nicht immer einfach" Offene Worte: Heidi Klum über schwierige Zeiten mit Karl Lagerfeld Aktualisiert: Vor 30 Minuten von Annalena Graudenz Heidi Klum ist eines der erfolgreichsten Supermodels weltweit. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Sie zählt zweifelsohne zu den erfolgreichsten deutschen Topmodels - und das seit rund zwei Jahrzehnten. Als Gastgeberin von GNTM prägt sie seit Jahren den Model-Nachwuchs und gehört selbst zu den bekanntesten Gesichtern der internationalen Fashion-Szene. Ihr Weg dorthin war jedoch auch von harter Kritik geprägt.

Die 21. Staffel GNTM auf Joyn Streame die neuen Folgen jetzt kostenlos

Wer so lange im Rampenlicht steht wie Heidi Klum, bleibt von zweifelnden und teils harten Kommentaren nicht verschont. Gerade in der Modebranche werden Karrieren oft von einflussreichen Stimmen geprägt - sowohl in die positive als auch negative Richtung. Über eine Erfahrung, die sie besonders getroffen hat, hat Heidi Klum gerade im Interview mit "Glamour" gesprochen.

Kritik statt gegenseitigem Support So wie Heidi Klum zu den wichtigsten deutschen Supermodels zählt, war Karl Lagerfeld zu seinen Lebzeiten ebenfalls einer der großen deutschen Namen unter den Designern. Doch statt sich in diesem toughen Business gegenseitig zu unterstützen, musste Heidi ausgerechnet von ihrem Landsmann harsche Kritik einstecken. Wenn einer der einflussreichsten Modedesigner seiner Zeit kein gutes Haar an einem lässt, löst das etwas in einem aus - auch wenn man Heidi Klum heißt. "Und dann war da natürlich auch Karl Lagerfeld. Er hat mir viele Brocken in den Karriereweg geworfen. Das war nicht immer einfach. Wenn der größte Designer der Welt - und dann auch noch ein deutscher - etwas Negatives über dich sagt, hat das Gewicht", erinnert sich Heidi Klum gegenüber "Glamour". "Das war eine harte Pille zu schlucken. Viele andere schauen darauf." Die Worte eines Designers wie Lagerfeld konnten damals große Auswirkungen haben. In einer Branche, die stark von Netzwerken und Reputation lebt, kann ein einzelnes Urteil schnell Konsequenzen haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der Einfluss großer Namen Für die GNTM-Chefin blieb die öffentliche Kritik nicht ohne Folgen. Wie sie im Interview erklärt, hatte Lagerfelds Meinung spürbare Auswirkungen. "Vielleicht haben mich deshalb auch andere nicht gebucht, weil dieser Stempel da war: 'Die ist nichts, die kann nichts, die kennen wir nicht. Die wollen wir nicht.' Dann wollen dich viele andere wahrscheinlich auch nicht mehr", sagt sie. Mittlerweile habe sie ihren Frieden mit der Situation geschlossen. Gerade junge Models stehen oft vor ähnlichen Herausforderungen. Die Bewertung einflussreicher Persönlichkeiten kann Türen öffnen oder schließen - vor allem, wenn sie medienwirksam kundgetan werden.

Rückschläge als Antrieb Trotz der schwierigen Erfahrungen konnte Heidi Klum auch positive Seiten darin sehen. Die Kritik habe sie zwar belastet, gleichzeitig aber auch motiviert, ihren eigenen Weg zu gehen. "Das hat mich natürlich stärker gemacht. Aber obwohl ich innerlich stärker wurde, hat mir das nach außen in meinem Umfeld nicht geholfen. Deshalb habe ich bestimmte Kampagnen wahrscheinlich nicht bekommen oder durfte bei Dingen nicht mitmachen, bei denen andere mitmachen durften. Aber ich habe meinen eigenen Weg gefunden - einen anderen Weg", erklärt sie. Einfach sei es trotzdem nicht gewesen. Dieser "andere Weg" führte sie schließlich zu einer außergewöhnlich vielseitigen und äußerst erfolgreichen Karriere. Vom internationalen Topmodel schaffte sie es zur Unternehmerin, Moderatorin und Produzentin. Mit "Germany’s Next Topmodel" baute sich Klum ein Format auf, das seit 20 Jahren Erfolge feiert.

Heute blickt Heidi Klum gelassen zurück Auch wenn Karl Lagerfeld durch seine Aussagen Heidi Klums Karriere an mancher Stelle erschwert hat, hat sie sich durchgekämpft. Mit dem Abstand vieler Jahre scheint sie heute deutlich entspannter auf diese Phase ihrer Karriere zu blicken. Das kann sie auch - immerhin gibt ihr der jahrzehntelange Erfolg mehr als Recht. Und vielleicht hat sie eben gerade wegen der verschlossenen Türen Möglichkeiten gefunden, andere - sehr viel erfolgreichere - Wege zu gehen. Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" ist gestartet. Alle Folgen findest du nach der Ausstrahlung wie gewohnt kostenlos auf Joyn.