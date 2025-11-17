"Die Liste ist so lang!" Heidi Klum teilt beim "Women of the Year Award 2025" gegen Männer aus Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Malika Baratov Wange an Wange posieren Heidi Klum und Tochter Leni bei den "Glamour Women of the Year"-Awards. Bild: Imago Images / Eventpress

Großer Abend für Heidi Klum in Berlin: Beim "Women of the Year Award" spricht sie offen über nervige Klischees, was Männer von Frauen lernen könnten und teilt eine private Story aus ihrem Alltag mit Tom Kaulitz.

Beim "Women of the Year Award 2025" der Zeitschrift Glamour zog "Germany's next Topmodel"-Chefin Heidi Klum besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Gemeinsam mit Tochter Leni erschien sie im Berliner "Ritz Carlton" und nutzte den Abend, um humorvoll gegen gängige Männerklischees auszuteilen. Heidi wurde als "Global Icon" ausgezeichnet - eine Würdigung für Frauen, die seit vielen Jahren weltweit Präsenz zeigen. Im Sinne des Mottos "Sisterhood" sprach die 52-Jährige offen über stereotype Vorstellungen, die sie im Alltag stören.

Was Männer laut Heidi von Frauen lernen könnten Wie die "Berliner Zeitung" berichtet, antwortete Klum auf die Frage nach einem Vorurteil, das sie nicht mehr hören wolle, mit deutlichen Worten: "Dass wir nicht Auto fahren können. Die Männer denken ja immer noch, sie wären schlauer als wir. Oder? Denken die ja wirklich!" Leni Klum blieb dagegen diplomatisch: "Ich finde, jeder sollte einfach er selbst sein." Auch bei der Frage, was Männer sich von Frauen abschauen könnten, zeigte sich Heidi Klum meinungsstark: "Einiges, die Liste ist so lang! Wo fange ich da bloß an? Multitasking zum Beispiel, Kochen wäre auch nicht schlecht."