Heidi Klum räumt beim "Women of the Year"-Award mit Klischees auf.

Großer Abend für Heidi Klum in Berlin: Beim "Women of the Year-Award spricht sie offen über nervige Klischees, was Männer von Frauen lernen könnten - und teilt eine private Story aus ihrem Alltag mit Tom Kaulitz.

Heidi Klum mit "Woman of the Year"-Award geehrt Beim "Women of the Year"-Award 2025 der Zeitschrift "Glamour" zog "Germany's Next Topmodel"-Chefin Heidi Klum besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Gemeinsam mit Tochter Leni erschien sie im Berliner Ritz Carlton und nutzte den Abend, um humorvoll gegen gängige Männerklischees auszuteilen. Heidi wurde als "Global Icon" ausgezeichnet - eine Würdigung für Frauen, die seit vielen Jahren weltweit Präsenz zeigen. Im Sinne des Mottos "Sisterhood" sprach die 52-Jährige offen über stereotype Vorstellungen, die sie im Alltag stören.

Was Männer laut Heidi von Frauen lernen könnten Wie die "Berliner Zeitung" berichtet, antwortete Klum auf die Frage nach einem Vorurteil, das sie nicht mehr hören wolle, mit deutlichen Worten: "Dass wir nicht Auto fahren können. Die Männer denken ja immer noch, sie wären schlauer als wir. Oder? Denken die ja wirklich!" Leni Klum blieb dagegen diplomatisch: "Ich finde, jeder sollte einfach er selbst sein." Auch bei der Frage, was Männer sich von Frauen abschauen könnten, zeigte sich Heidi Klum meinungsstark: "Einiges, die Liste ist so lang! Wo fange ich da bloß an? Multitasking zum Beispiel, Kochen wäre auch nicht schlecht."

Küchenbeichte über Tom Kaulitz Anschließend verriet sie einen Blick in ihr Privatleben und erzählte, dass ihr heutiger Ehemann Tom Kaulitz anfangs "gar nichts kochen" konnte. "Vielleicht mal gerade ein Ei oder so. Er konnte dann Spaghetti in der Pfanne machen und dann noch Ketchup darüber." Mittlerweile habe sich das jedoch grundlegend geändert: "Das finde ich auch gut, wenn ein Mann so was kann." Leni zeigte sich auch hier deutlich zurückhaltender: "Ich glaube, jeder kann von jedem lernen." Für Heidi Klum war es der zweite Glamour-Termin in kurzer Zeit: Am Vortag hatte sie in München einen Bambi entgegengenommen, ein Ereignis, das sie auf ihrem Instagram-Account @heidiklum ausgiebig dokumentierte - mit Fotos von Cate Blanchett und Cher, einem Bild mit ihrer Mutter Erna und einer Videobotschaft an Naomi Campbell, die ihr den Preis überreicht hatte.