"War ein bisschen einsam" Heimweh, Zweifel und frühe Karriere: Koch-Session weckt bei GNTM-Chefin Heidi Klum Erinnerungen Aktualisiert: Vor 6 Minuten von Redaktion Germany's Next Topmodel Kochstunde mit Heidi: Ihre Lieblingsrezepte und Geheimzutaten Videoclip • 13:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In Folge 13 wird es familiär: Heidi Klum lädt die Models zu einer privaten Koch-Session ein und gewährt dabei einen seltenen Einblick in ihre Gefühlswelt. Neben ihrer legendären Beinscheiben-Suppe kommen auch Erinnerungen an Kindheit, Heimweh und die Anfänge ihrer Karriere auf den Tisch.

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Zwischen Challenge und Küchentisch Auf der Ranch wartet eine überraschende Abwechslung auf die Kandidatinnen und Kandidaten: gemeinsames Kochen mit Heidi Klum. In entspannter Atmosphäre bietet sich die seltene Gelegenheit, mit der Model-Chefin ins Gespräch zu kommen und auch auf persönliche Themen einzugehen. Für Topmodel-Anwärter Alexavius ist das ein echtes Highlight:

Einfach mit Heidi kochen! Fiebertraum, lowkey. Alexavius

Das kulinarische Highlight des Tages ist Heidis geliebte Beinscheiben-Suppe. "Für gute Laune und ein warmes Herz", wie sie betont. Und damit liegt die Model-Chefin gar nicht falsch: Zwischen Schnippeln und Anweisungen zeigt sie sich von ihrer privaten, sanften Seite. Schon früher habe sie ihrer Mama Erna regelmäßig in der Küche geholfen - eine Erfahrung, von der heute vor allem ihr Ehemann Tom Kaulitz profitiert:

Tom hat erst mit mir Kochen gelernt. Heidi Klum

Kurzer Abstecher in die Vergangenheit Als Alexavius Heidi auf ihre legendäre Szene in "Sex and the City" anspricht, in der sie über die gestürzte Carrie Bradshaw auf dem Laufsteg läuft, plaudert die Model-Chefin überraschend offen. Sie erzählt, wie nervös sie damals gewesen sei und dass sie große Angst gehabt habe, ihren Text zu vergessen.

Ich hätte nie gedacht, dass das so ein großer Moment wird! Heidi Klum über ihre ikonische "SATC"-Szene

Von ihrer Unsicherheit habe man bei ihrem Auftritt aber glücklicherweise nichts bemerkt, schmunzelt Heidi - und kommt anschließend auf ihre Model-Anfänge zu sprechen.

Heidi Klum über ihre Model-Anfänge in New York: "War bisschen einsam" Damals lebte sie bereits in New York. "Ich bin mit 20 weggezogen und ich hatte auch Heimweh", erzählt sie. Nur mit wenigen Englisch-Kenntnissen und ohne festen Freundeskreis, war Heidi viel auf sich allein gestellt. "Das war so ein bisschen einsam", gibt sie offen zu. Doch nicht nur die Entfernung zur Heimat stellte sie vor Herausforderungen: Auch in ihrer Karriere musste sich Heidi früh behaupten. Immer wieder wurde von ihr erwartet, anders oder besser zu sein. "Bei mir hieß es immer, ich sei zu dick", erinnert sie sich. Trotzdem entschied sie sich bewusst dagegen, diesen Erwartungen nachzugeben - und blieb sich selbst treu.

Mein wichtigstes Learning? Mir treu zu sein. Heidi Klum

Nach der privaten Koch-Session wartet auf einige der Models schon die nächste Überraschung: das Umstyling. Noch beim gemeinsamen Dinner verteilt Heidi die ikonischen GNTM-Beanies und kürt damit zwölf Auserwählte. Welche neuen Looks auf sie warten - und wie die Models darauf reagieren?

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.