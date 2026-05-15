Ist das Louis? GNTM-Antonia heizt Liebesgerüchte mit Video an

Liebes-Update von Fan-Liebling
GNTM-Antonia heizt Liebesgerüchte weiter an: Zeigt dieses TikTok-Video etwa Louis?
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Ein neues TikTok-Reel von GNTM-Kandidatin Antonia lässt die Fans rätseln. Die 19-Jährige zeigt sich mit einem Mann - doch dessen Gesicht bleibt verborgen. Die Gerüchteküche brodelt.
Die neue GNTM-Staffel ist in vollem Gange!
"Soft launch?": Fans rätseln über neuen Mann an Antonias Seite
Ein kurzes Video, ein kryptischer Hashtag - und die Fans spekulieren. Am 12. Mai veröffentlichte GNTM-Kandidatin Antonia ein Reel auf TikTok, das ihre Community beschäftigt. Zu sehen ist die 19-Jährige Rücken an Rücken mit einem großen Mann. Der Haken: Er ist von der Kamera weggedreht. Sein Gesicht bleibt im Verborgenen.
Unter dem Video schreibt Antonia schlicht: "Soft launch?". Jener Begriff, der in sozialen Medien längst als Code für das behutsame Vorstellen eines neuen Partners gilt. Das Fragezeichen lässt dabei bewusst Interpretationsspielraum: ernst gemeinte Ankündigung oder doch nur ein Spiel mit den Erwartungen der Fans?
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Nach romantischen GNTM-Momenten: Ist Louis der Mann in Antonias TikTok?
In den Kommentaren unter dem Reel spekulieren zahlreiche Fans sofort: Der unbekannte Mann könnte Louis sein - der 23-jährige GNTM-Mitkandidat, mit dem Antonia in der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" für einige der romantischsten Momente gesorgt hat. Ein gemeinsames Kuss-Shooting und Kuschelszenen im Bett sorgten bereits in der Vergangenheit für Spekulationen.
"Hoping for Louis", schreibt jemand und bringt damit auf den Punkt, was sich offenbar manche Fans wünschen und erhoffen. Andere nehmen Antonias Caption aufs Korn: "hard launch trifft es besser girl", kommentiert jemand - eine Anspielung darauf, dass die Identität des Mannes kaum noch zu verbergen sei. Ein anderer User zeigt sich zuversichtlich: "So und nicht anders. Da hast du den Richtigen gefunden."
Im Clip: Heißer Shoot zwischen Antonia und Louis
Nach Flirt bei GNTM: Antonia gibt Liebes-Update zu Louis
Dabei schien die Geschichte zwischen den beiden bereits offiziell beendet. Gegenüber dem Online-Portal des "OK-Magazins" stellte Louis klar, dass sie kein Paar seien, betonte aber zugleich: "Wir haben auch von Anfang an gesagt, dass wir das easy angehen und schauen, was passiert."
Antonia wurde im YouTube-Talk von Ramon Wagner noch deutlicher. Sie wehrte sich zunächst gegen Stimmen, die den Flirt als inszeniert abtaten: "Ich finde es tatsächlich ganz komisch, dass so viele Menschen denken, dass das gespielt war. Es war tatsächlich nicht gespielt. So ein Mensch bin ich nicht." Dann räumte sie ein, dass zwischen den beiden tatsächlich mehr als nur Freundschaft gewesen sein dürfte.
Wir haben schon direkt am Anfang, in der ersten Woche, drüber geredet, dass wir uns als mehr als nur Freunde sehen.
Noch vor wenigen Wochen schien das Kapitel Louis für Antonia abgeschlossen: "Für die Zukunft wird das einfach nichts", sagte sie damals. Umso neugieriger sind Fans nun, wen sie da an ihrer Seite zeigt - und ob sich doch noch etwas geändert hat.
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