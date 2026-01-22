Heidi Klum trauert mit berührenden Worten um Valentino Garavani. Mit dem Modeschöpfer verbindet das Model auch einen ganz besonders privaten Moment.

Die Modewelt trauert um den legendären Stardesigner Valentino Garavani (1932-2026), der am Montag im Alter von 93 Jahren starb. Auch Heidi Klum (52) gehört zu den Supermodels, die die Designs des Modeschöpfers gerne trugen. Auf Instagram findet sie nun berührende Worte für Valentino Garavani.

"Valentinos Ruf als einer der kreativsten und talentiertesten Designer der Modebranche kann nur von seiner Freundlichkeit und Großzügigkeit überschattet werden", so Klum. "Er war eine wahre Legende in jedem Sinne des Wortes. Mögest du in Frieden ruhen und danke dir für all die Schönheit, mit der du uns beehrt hast." Dazu teilte Klum ein gemeinsames Foto von der Met Gala 2003, wo sie eines von Valentinos Designs trug.

Valentino war Teil ihrer Hochzeit

Heidi Klum hat in ihrer langen Karriere zahlreiche Designer getragen, doch die Verbindung zum Haus Valentino ist auch eine ganz besonders persönliche: Für ihre Hochzeit mit Tom Kaulitz (36) im August 2019 in Capri wählte sie eine maßgeschneiderte Robe von Valentino, entworfen vom damaligen Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli (58).

Der Modedesigner kleidete zu Lebzeiten zahlreiche Stars wie Elizabeth Taylor (1932-2011), Jackie Kennedy (1929-1994) oder Julia Roberts (58) ein. Auf dem roten Teppich trugen unter anderem auch Anne Hathaway (43), Gwyneth Paltrow (53), Cindy Crawford (59) und Madonna (67) seine Roben. 2008 zog sich Garavani aus seinem Unternehmen zurück und zeigte sich der Öffentlichkeit nur noch selten. Inzwischen ist der ehemalige Gucci-Kreativdirektor Alessandro Michele (53) der kreative Kopf bei Valentino. Er hatte 2024 die Nachfolge von Pierpaolo Piccioli angetreten.

Am Montagabend gab seine Stiftung auf Instagram bekannt, dass Valentino im Kreise seiner Liebsten in seinem Anwesen an der Via Appia Antica in Rom verstorben ist. Er wurde 93 Jahre alt.