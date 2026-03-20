"Germany's Next Topmodel"
"Ist nicht mehr aktuell": GNTM-Kandidat Luis bestätigt Trennung von Freundin
Aktualisiert:von C3
"Germany's Next Topmodel"-Kandidat Luis spricht über sein Liebesleben: In einer Instagram-Fragerunde verrät er seinen aktuellen Beziehungsstatus.
Lust auf "Germany's Next Topmodel"?
GNTM: Liebes-Aus bei Luis?
Während die aktuelle Staffel von "Germany's Next Topmodel" noch läuft, sorgt der 24-jährige Kandidat privat für Schlagzeilen. In einer Instagram-Fragerunde vom 18. März spricht der Hamburger offen über seinen Beziehungsstatus.
In den bisherigen Folgen der beliebten Model-Show, moderiert von Heidi Klum, war auch Luis’ damalige Freundin präsent. Bei den Family-Calls wurde sie mehrfach gezeigt und unterstützte ihn sichtbar auf seinem Weg, Topmodel zu werden.
Den Public-Walk der Männer verpasst? Hier kostenlos nachschauen:
Klare Worte auf Instagram
In seiner Instagram-Fragerunde wurde direkt Luis Beziehung thematisiert. Auf die Frage eines Followers: "Was ist mit deiner Partnerin, die bei den GNTM-Calls gezeigt wurde?", antwortete er knapp: "Ist nicht mehr aktuell."
Auch eine weitere Frage ließ keinen Interpretationsspielraum: "Hast du eine Freundin?" - "Nein", so Luis. Für das Male Model steht aktuell vor allem die Teilnahme an der beliebten ProSieben-Show im Mittelpunkt. Der Student bringt bereits Erfahrung aus der Modewelt mit - unter anderem durch Jobs für Prada, bei denen sein Gesicht jedoch nicht im Fokus stand.
Ob die Trennung mit seiner Zeit bei GNTM zusammenhängt, lässt Luis offen. Klar ist jedoch: Während der Wettbewerb weiterläuft, beginnt für ihn auch privat ein neues Kapitel - ohne feste Beziehung.
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Mehr entdecken
Fotos, die Eindruck hinterlassen
GNTM 2026: Alle Bilder der Shootings aus Staffel 21
Die Model-Chefin fällt aus
Thronwechsel bei GNTM: Leni vertritt Mama Heidi in Folge 12
"Schnipp, schnapp, Haare ab!"
Schock, Tränen, Wow-Momente: Das Umstyling eskaliert
Heidi Klums Tochter
GNTM 2026: So gut spricht Leni Klum deutsch
Der Spirit-Guy verlässt die GNTM-Ranch
Jill blickt nach Aus auf seine GNTM-Zeit zurück
Soundtrack der 21. Staffel
Heidi Klums GNTM-Song "Red Eye" - produziert von DJ Diplo: Das sagen die Fans
"Das ist so unglaublich!"
Nach GNTM-Exit: DDR-Model Anja Kossiwakis startet jetzt durch
Statement auf Instagram
Nach GNTM-Aus: Alisa öffnet sich über ihr umstrittenes Shooting
Jahrelange Beziehung
Diese berühmte TV-Moderatorin ist Jills Ex-Freundin