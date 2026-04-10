Vom Oberland auf den Laufsteg Zwischen Kuhglocken und Blitzlichtgewitter: Die 180-Grad-Wende zu Annas GNTM-Leben Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Germany's Next Topmodel Exklusive Story: Wer überzeugt die Journalisten? Videoclip • 12:27 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In Folge 18 haben die Models die Chance auf Exklusiv-Storys bei großen Medienhäusern und dürfen sich dafür präsentieren. Vor allem Annas Leben verblüfft die Journalistinnen. So krass war der Weg vom Bauernhof auf den Laufsteg.

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Annas neues Leben bei GNTM Seit Beginn der Staffel hat Anna immer wieder munter aus ihrem Privatleben erzählt und damit den starken Kontrast ihrer GNTM-Teilnahme zu ihrer regulären Lebenssituation angedeutet. Die 22-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim wuchs auf einem Bauernhof in einer winzigen Gemeinde auf. Immer wieder erzählte sie von den schönen Seiten den Landlebens, äußerte aber auch klare Bedenken, ob ihre Herkunft und GNTM so gut zusammen passen würden. Die Bayerin hatte schlichtweg Angst, ihre Teilnahme an der Show könnte in der Heimat falsch verstanden werden. Dort werde immer viel geredet, wie sie wiederholt betonte. Selbst beim Umstyling - umringt von Farbeimern und Haarverlängerungen - war sie in Gedanken mehr in der oberbayerischen Provinz als im Moment: Wie würde wohl eine schrille Farbe zu Hause ankommen? Wäre das ein Problem? Gedanken, die sich die 22-Jährige eigentlich sparen könnte. Schließlich ist sie weit entfernt in Los Angeles von der Heimat - und legt bei "Germany's Next Topmodel" eine Traum-Staffel hin. Die Performances passen, zwei Jobs hat sie ebenfalls in der Tasche und nun wird auch noch die Medienwelt so richtig aufmerksam auf die gelernte Pflegefachkraft.

Im Clip: Annas heißes Couple-Shooting mit Yanneck Videoclip Germany's Next Topmodel "Die sind so süß zusammen!" Anna und Yanneck verzaubern Heidi Verfügbar auf Joyn Videoclip • 08:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Anna sichert sich exklusive Story bei "Bild" Anna schafft es beim Pressecall mit fünf Journalistinnen verschiedener Medienhäuser, "Bild" auf ihre Seite zu ziehen. Am Ende ist die Stellvertretende Chef-Redakteurin Tanja May überzeugt: Ihre Exklusiv-Story will sie mit Anna machen! Der Medienfrau gefällt an der Kandidatin vor allem das kontrastreiche Leben zwischen bayerischem Oberland und dem GNTM-Jetset-Life. Anna kommt von einem Drei-Generationen-Hof mit Kühen, Hund und Katzen. Zu Hause musste sie früher immer mithelfen. Im Interview mit "Bild" erzählt sie, beim Gedanken an die Heimat, kämen direkt die Gerüche zurück.

Frisch gemähte Wiese. Kuhstall, Essen. Die Oma kocht, die Mama auch. Schweinsbraten mit Klößen. Anna über die Gerüche ihrer Heimat

Bodenständigkeit gehört dazu Anna betont, wie relevant in ihrem heimischen Umfeld das Thema Authentizität ist: "Bei uns zu Hause ist Bodenständigkeit wichtig. Respekt. Freundlichkit, Hilfsbereitschaft. Die Dorfgemeinschaft. Jeder hilft jedem. Bei Krankheit wird Suppe gekocht für die Nachbarin oder eingekauft. Das ist selbstverständlich", erzählt die 22-Jährige weiter. Zu ihren Vorbildern zählen die Eltern und Großeltern.

Annas beruflicher Werdegang Nach der Realschule machte Anna eine Ausbildung als Medizinische Fachangestellte in einer Arztpraxis. Anschließend entschied sie sich zu einer weiteren Ausbildung als Pflegefachfrau. Mittlerweile arbeitet sie überwiegend mit älteren Menschen in einer Klinik. Trotz Schichtdiensten und einer teilweise emotional aufwühlenden Tätigkeit ist sie happy.

Ich hab einen superschönen Beruf. Anna

Annas Weg zu GNTM - der reinste Kulturschock Auf ein Leben im Scheinwerferlicht schielt Anna schon seit ihrer Kindheit: "Ich wollte schon immer modeln und vor der Kamera stehen. Aber ich habe mich nie getraut." Zuerst nahm sie an einer kleinen Miss-Wahl auf dem Land teil, was sie inspierierte, sich bei "Germany's Next Topmodel" zu bewerben. Die vielen Drehwochen in Berlin und später in Los Angeles müssen ein regelrechter Kulturschock für die 22-Jährige gewesen. Bis dato ist die Bayerin noch nie geflogen: "Nicht mal Kurz-Strecke!" Doch die Strapazen lohnten sich. Seit ihrer Teilnahme hat Annas Selbstbewusstsein einen regelrechten Super-Boost bekommen. Früher hätte sie direkt drei Schwächen zu ihrer Person gewusst. "Heute fallen mir zum ersten Mal meine Stärken ein: Ich bin empathisch, leidenschaftlich und hartnäckig.

Annas Kryptonit war das Nackt-Shooting Ihre vermeintlich härteste Bewährungsprobe bei GNTM? Das Nackt-Shooting!

Mädchen vom Dorf, nackig am Strand, umgeben von Team, Kamera, anderen Kandidaten. Anna

"Wenn ich daran denke, dass das jetzt ein Nachbar sieht oder mein Chef in der Arbeit oder Arbeitskollegen, da habe ich mir schon lange Sorgen gemacht", gibt die 22-Jährige zu verstehen.

Im Clip: So lief das Nackt-Shooting in diesem Jahr Videoclip Germany's Next Topmodel Nackt, kalt, schleimig - GNTM-Models am Limit Verfügbar auf Joyn Videoclip • 09:53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Support aus der Heimat ist Anna sicher Doch auch hier, so scheint es, sorgt sich Anna ein bisschen zu sehr. Denn im "Bild"-Interview schimmert auch durch, dass die Stimmung zu Hause eigentlich super ist. Ihre Eltern seinen "super stolz" und im Krankenhaus fiebern die Kolleg:innen mit.

Mein Team ist generell mega […]. Sie stehen komplett hinter mir. Anna

Mit so einem spitzen Support kann ja auf dem Weg ins Finale nicht mehr viel schief gehen. Wie Annas GNTM-Reise weitergeht, siehst du nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben um Livestream auf Joyn.