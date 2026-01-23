Selbstzweifel trotz Model-Erfolg
"Kein schönes Gefühl": GNTM-Gewinnerin Sara Nuru kämpft mit alten Unsicherheiten
Aktualisiert:von Sophia Huber
Sie ist erfolgreiche Unternehmerin, Moderatorin, Mutter und Vorbild für viele - und trotzdem übt Sara Nuru harte Selbstkritik.
Seit Sara Nuru 2009 als Gewinnerin von "Germany’s Next Topmodel" Bekanntheit erlangte, hat sich ihr Leben radikal verändert. Heute ist die 36-Jährige nicht nur in der Modewelt präsent, sondern auch erfolgreiche Unternehmerin, Moderatorin und Mutter von zwei Kindern. Privat läuft es rund, Sara ist glücklich verheiratet.
Doch der Glanz des Erfolgs schützt nicht vor Selbstzweifeln. "Seit ich beschlossen habe, wieder zu modeln, merke ich: Ich esse strenger. Ich trainiere härter. Und es ärgert mich. Weil ich eigentlich dachte, ich hätte das längst hinter mir", erzählt Sara Nuru in einem berührenden LinkedIn-Beitrag.
Alte Unsicherheiten kehren zurück
Auch wenn Sara äußerlich stark wirkt, kennt sie den Druck nur zu gut: "Aber es ist da: dieses alte, getriggerte Ich. Die Angst, nicht 'gut genug' zu sein. Aber vor allem dieses Gefühl, bewertet zu werden."
Und manchmal kommt der Druck direkt von außen. Sara schildert ein konkretes Erlebnis: Auf einer Veranstaltung wurde sie mehrfach gefragt, ob sie schwanger sei, obwohl sie es nicht ist. "Erst beim zweiten Mal hab ich verstanden, dass man sich auf meinen Körper und eine mögliche Schwangerschaft bezieht - turns out: Ich bin zur Zeit nicht schwanger!"
Schluss mit Körper-Kommentaren
Für die zweifache Mutter sind solche Fragen nicht nur unangenehm, sondern eine Erinnerung daran, wie sehr gesellschaftliche Erwartungen noch immer wirken.
"Kein schönes Gefühl. Weder sich im eigenen Körper nicht 100 Prozent wohlzufühlen, noch auf den eigenen Körper angesprochen zu werden und schon gar nicht die Tatsache, dass man merkt: Aha, so befreit vom Blick der anderen bin ich also doch nicht. Haben wir nicht schon längst verstanden, den Körper anderen einfach nicht mehr zu kommentieren?", hinterfragt Nuru.
