Die Ergebnisse der Final-Show
Knappes Finale der GNTM-Männer: Godfrey landet auf dem zweiten Platz
Aktualisiert:von Jan Islinger, Nicholas Vogel
Germany's Next Topmodel
Godfrey belegt den zweiten Platz bei GNTM 2026
Videoclip • 08:37 Min • Ab 12
Das GNTM-Finale in Hollywood war geprägt von Casino-Vibes, Action-Shoots und "Explosionen". So lief der spannende Showdown zwischen Ibo und Godfrey.
Die 21. Staffel GNTM auf Joyn
Hollywood als Bühne für den großen Showdown
Größer, glamouröser, spektakulärer: Für das große Finale von "Germany's Next Topmodel" 2026 zog die Show erstmals nach Los Angeles - direkt ins Herz von Heidi Klums Wahlheimat und mitten hinein in die Traumfabrik Hollywood. Schon vorab war klar: Dieser Abend würde neue Maßstäbe setzen.
Und das tat er. Mit Sharon Stone ("Basic Instinct", "Casino"), Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls), Demi Lovato sowie den Supermodels Adriana Lima und Winnie Harlow fuhr GNTM ein Star‑Line‑up auf, das echtes Hollywood-Feeling aufkommen ließ. Große Namen, Blitzlicht‑Atmosphäre und ein Wow‑Moment nach dem nächsten machten das Finale zu einem Event der Extraklasse.
"Aber erst mal dreht sich alles um euch", stellte Heidi Klum gleich zu Beginn klar - und rückte ihre sechs Finalist:innen in den Fokus. Drei Frauen, drei Männer, zwei Titel - und nur jeweils ein Traum, der sich am Ende erfüllen sollte.
Mit spürbarem Rückenwind ging Godfrey ins Finale. Zwar ohne seine Familie im Publikum, dafür mit starker Unterstützung seiner GNTM‑Mitstreiter:innen Cenk, Boureima, Alexavius und Jill. "Meine Familie konnte leider nicht, hatte keine Zeit. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lade einfach die Leute ein, mit denen ich mich gut verstanden habe", erklärte der 34‑jährige Wiener.
Diese innere Stärke brachte Godfrey direkt beim Top‑6‑Walk in einem markanten Dsquared2‑Look auf den Runway. Designer Dean Caten zeigte sich begeistert: Godfrey sei selbstbewusst aufgetreten und habe einen starken Eindruck hinterlassen. Sein Schwung, seine Gesten, seine Präsenz - alles habe gesessen.
Der verdiente Lohn: der Einzug in die nächste Runde. Für Tony hingegen endete der Finalabend an dieser Stelle - er verabschiedete sich mit einem starken dritten Platz.
Schau dir das Finale im Recap an
Showdown der Männer: Godfrey vs. Ibo
Damit war klar: Bei den Männern lief alles auf ein Duell zwischen Godfrey und Ibo hinaus. Doch bevor der Titel vergeben wurde, warteten noch zwei echte Challenges.
Beim Live-Action-Shooting unter der Regie von Creative Director Thomas Hayo mussten beide eine filmreife Verfolgungsjagd inszenieren - inklusive Action‑Sprungposen und einer "Explosion" zum Schluss. Beide lieferten ab. Thomas Hayo lobte bei Godfrey vor allem Intensität und Körperspannung, während Ibo besonders beim explosiven Final-Sprung überzeugte.
Knapp am Titel vorbei
Alles steuerte auf ein packendes Kopf‑an‑Kopf‑Rennen zu. Beim finalen Entscheidungs‑Walk wurde es noch einmal spektakulär: Wie James Bond seilten sich beide Male Models von der Empire‑Kulisse zur GNTM‑Bühne ab, bevor sie den letzten Walk absolvierten.
Adriana Lima zeigte sich begeistert und sah beide Männer problemlos in einem Action-Film. Thomas Hayo lobte Godfreys Eleganz und Präsenz, Sharon Stone hob seine Ausdrucksstärke und sein Potenzial in der Beauty‑Branche hervor. Ibo hingegen überzeugte mit Präzision und Timing. Jede Bewegung saß, perfekt abgestimmt auf die Musik. Für Thomas Hayo pure Film‑Magie. Auch Sharon Stone stimmte zu und lobte Ibos Fokus und klare Körpersprache.
Dann der alles entscheidende Moment: "Wer wird Germany’s Next Topmodel 2026?", spannte Heidi Klum den Bogen - und kürte Ibo schließlich zum Sieger bei den Männern. Für Godfrey bleibt ein hauchdünner zweiter Platz.
Kurz zuvor hatte sich bereits entschieden, welche Frau den Titel mit nach Hause nehmen durfte. Alle Highlights vom GNTM-2026-Finale aus Hollywood kannst du hier nachlesen.
Ganze Folgen und Clips von "Germany's Next Topmodel" kannst du jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn streamen.
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Mehr entdecken
Titel abgeräumt
Alle GNTM-Sieger:innen seit 2006: Diese Models holten sich die Topmodel-Krone
Alle Sieger:innen auf einen Blick
GNTM: Was machen die Gewinner:innen aller Staffeln heute?
Alle Infos auf einen Blick
GNTM-Finale 2026: Alle Gäste und wichtigen Infos im Überblick
Die Ergebnisse der Final-Show
Titel knapp verpasst! Anna sichert sich Platz zwei bei GNTM 2026
Showdown in Los Angeles
GNTM-Finale: Alle wichtigen Infos auf einen Blick
Den Sieg im Blick
GNTM-Finale 2026: Diese Kandidatin hat Staffel 21 gewonnen
Die besten Aufnahmen der Models
Alle GNTM-Gewinner:innen auf dem "Harper's Bazaar"-Cover
Die Male Models im Überblick
GNTM Finale 2026: Dieses Male Model hat die Staffel gewonnen
Reality-Check
GNTM-Hype im Alltag: Model Juna wird nach Aus überall erkannt