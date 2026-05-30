Die Ergebnisse der Final-Show Titel knapp verpasst! Anna sichert sich Platz zwei bei GNTM 2026 Aktualisiert: Vor 33 Minuten von Jan Islinger, Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Aurélie gewinnt "Germany's Next Topmodel" 2026 Videoclip • 08:35 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bis zum letzten Walk kämpfte Anna um den Titel - und verpasste den Sieg im GNTM-Finale 2026 nur knapp. In Hollywood zeigte die 22-Jährige noch einmal ihre ganze Stärke und verabschiedete sich als stolze Zweitplatzierte von der großen Bühne.

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Hollywood-Finale mit Star-Glam Mehr Hollywood geht nicht: Für das große Finale von "Germany's Next Topmodel" 2026 wurde die Showbühne nach Los Angeles verlegt - mitten hinein in Heidi Klums Wahlheimat und das Epizentrum des Glamours. Schon vorab war klar: Dieser Abend sollte alles sprengen, was man bisher von einem GNTM-Finale kannte. Und das Versprechen wurde gehalten. Mit Sharon Stone ("Basic Instinct", "Casino"), Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls), Demi Lovato sowie den Supermodels Adriana Lima und Winnie Harlow fuhr die Show ein Star‑Aufgebot auf, das echtes Hollywood‑Feeling garantierte. Blitzlicht-Atmosphäre, große Namen und unzählige Wow‑Momente machten das Finale zu einem echten Spektakel.

Sechs Finalist:innen, zwei Titel, ein Traum Spannung pur im GNTM‑Finale 2026: Für Ibo, Anna, Godfrey, Daphne, Tony und Aurélie (v. l.) fällt die erste Entscheidung des Abends. Bild: ProSieben / Max Montgomery

"Aber erst mal dreht sich alles um euch", stellte Heidi Klum gleich zu Beginn klar - und rückte ihre sechs Finalist:innen ins Rampenlicht. Drei Frauen, drei Männer, zwei Titel - und für jeweils eine Frau und einen Mann sollte sich der große Traum an diesem Abend erfüllen. Mit spürbarem Selbstbewusstsein ging Anna ins Finale. "Mein Herz schlägt sehr, sehr schnell - aber nicht mehr aus Angst, sondern weil ich mich so freue, hier zu sein", erklärte die 22-jährige Pflegefachfrau kurz vor der ersten Entscheidung des Abends. Diese Confidence brachte sie direkt beim Top‑6‑Walk in einem atemberaubenden Dsquared2-Look auf den Runway. Topmodel Winnie Harlow zeigte sich begeistert: Annas Blick sei "wunderschön" gewesen und habe den gesamten Walk getragen. "Ich habe wirklich das Gefühl, dass du das Outfit getragen hast und es dir keine Sorgen bereitet hat." Der Lohn: der verdiente Einzug in die nächste Runde. Für Daphne hingegen endete die Reise an dieser Stelle - sie verabschiedete sich als starke Drittplatzierte.

Schau dir das Finale im Recap an Ganze Folge Germany's Next Topmodel Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.05.2026 • 95 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Duell um den Titel: Anna vs. Aurélie Damit war klar: Bei den Frauen lief alles auf ein Kopf‑an‑Kopf‑Rennen zwischen Aurélie und Anna hinaus. Doch vor der letzten großen Entscheidung warteten noch zwei echte Herausforderungen. Beim Live-Shooting auf einer silbernen Vespa, inszeniert von Creative Director Thomas Hayo, mussten beide Models Dynamik, Ausdruck und eine spektakuläre Action‑Sprungpose am Ende beweisen. Heidi Klum zeigte sich von Annas Leistung angetan: "Gute Blicke gibt sie uns." Auch Thomas Hayo lobte Annas präzise Umsetzung seiner Vorgaben - jede Kurve, jeder Moment perfekt getimt. Supermodel Winnie Harlow sah ihre Performance hingegen kritischer. Ihre Sprungpose wirkte für sie "zu gestellt" und nicht glaubwürdig genug. Aurélies Umsetzung sei natürlicher gewesen, lautete ihr Urteil.

Der letzte Walk entscheidet alles Beim finalen Entscheidungs-Walk ging es schließlich um alles. Inspiriert von Sharon Stones Filmklassiker "Casino" mussten beide einen anspruchsvollen Runway mit Hindernissen meistern - in High Heels, bodenlangem Glitzerkleid und schwerem Mantel. Sharon Stone zeigte sich beeindruckt von Annas Präsenz: Sie wisse, wie man Raum einnimmt und Aufmerksamkeit erzeugt - mit Energie, Schwung und Ausstrahlung. Auch Winnie Harlow lobte ihren Walk: Es habe sichtbar Spaß gemacht, ihr zuzusehen. Dann der große Moment: "Wer wird Germany’s Next Topmodel 2026?", spannte Heidi Klum den Bogen - und kürte Aurélie schließlich zur Gewinnerin bei den Frauen. Für Anna bleibt ein denkbar knapper zweiter Platz.

Kurz darauf fiel auch die Entscheidung bei den Männern: Wer durfte den Titel mit nach Hause nehmen? Alle Highlights vom GNTM-2026-Finale aus Hollywood kannst du hier nachlesen.

Ganze Folgen und Clips von "Germany's Next Topmodel" kannst du jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn streamen.