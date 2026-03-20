Ist sie irgendwann bei "Fixer Upper"? Neben dem Modeln: Dieses Fach studiert Leni Klum an einer renommierten Uni Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Germany's Next Topmodel GNTM-Schock: Heidi fehlt - Leni Klum übernimmt! Videoclip • 07:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Germany’s Next Topmodel" ist immer für eine Überraschung gut. In Folge 12 durfte Leni für ihre Mutter Heidi Klum einspringen, nachdem diese aufgrund einer Lebensmittel-Vergiftung den Entscheidungs-Walk verpasst hatte. Aber was macht Leni eigentlich, wenn sie nicht in der Jury sitzt oder selbst vor der Kamera posiert?

Leni Klum übernimmt das GNTM-Zepter: Hier die ganze Folge kostenlos streamen: Germany's Next Topmodel Herzklopfen, Vivaldi-Tanz & sinnliche Blicke im Ballsaal! Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.03.2026 • 105 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Mehr als "nur" ein Model Leni Klum hat sich in Folge 12 als Studentin vorgestellt. Die 21-Jährige studiert neben ihrer Modelkarriere ebenso wie ihr jüngerer Bruder Henry und plant langfristig eine Zukunft abseits des Laufstegs. Auch wenn den Geschwistern das Modeln Spaß macht und mit Sicherheit einen netten Nebenverdienst einbringt, konzentrieren sie sich auf eine künftige Karriere abseits des Laufstegs.

Studium an renommierter Universität Leni Klum studiert seit August 2022 Innenarchitektur und hat sich damit bewusst für einen kreativen, aber auch akademischen Weg entschieden. Einen abseits der Modewelt, aber dennoch einen Weg, der mit Ästhetik zu tun hat. Für ihr Studium ist sie nach New York gezogen, dort sitzt sie in den Vorlesungen der New York University (NYU), einer der renommiertesten Hochschulen der USA. Nach rund vier Jahren wird Leni Klum voraussichtlich dieses Jahr ihr Studium beenden. Die Tochter von Heidi Klum möchte im Anschluss als Innenarchitektin arbeiten. Ihr Ziel: die professionelle Gestaltung von Innenräumen bis hin zum Entwerfen eigener Inneneinrichtung. Zudem träumt sie davon, durch Formate wie "Fixer Upper" zu führen. Dort werden heruntergekommene oder alte Häuser in moderne Traumhäuser verwandelt. Die Erfahrung mit große Fernsehshows hat sie ja bereits.

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Fokus trotz Modelkarriere Trotz ihres rasanten Erfolgs in der Modewelt hat das Studium für Leni Klum höchste Priorität. Schon mehrfach hat sie betont, wie wichtig ihr eine fundierte Ausbildung ist. Laut Mama Heidi sei das Modeln auch eher ein Hobby nebenbei statt eines langfristigen Vollzeitjobs. Während viele Nachwuchsmodels ihre gesamte Energie in die Karriere vor der Kamera stecken, geht Leni einen etwas anderen Weg. Sie schafft es, Shootings, Laufsteg-Jobs, das Studium und Gastauftritte bei "Germany’s Next Topmodel" unter einen Hut zu bekommen - eine Herausforderung, die Disziplin und Organisationstalent erfordert. Charaktereigenschaften, die sie von ihrer Mutter Heidi Klum geerbt haben dürfte.

Mehr als nur "Tochter von" Spätestens seit ihrem Auftritt bei "Germany’s Next Topmodel" wird deutlich: Leni Klum ist weit mehr als nur die Tochter von Heidi Klum. Natürlich hat es ihr Türen geöffnet, aber sie findet ihren eigenen Weg. Sowohl in der Modebranche als auch fernab der Fashion-Welt.