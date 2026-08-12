Leni Klum schien zuletzt immer stärker in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten. Doch jetzt schlägt die 22-Jährige überraschend einen anderen Weg ein. Was bedeutet das für ihre mögliche Zukunft bei "Germany’s Next Topmodel"?

Leni Klum beendet Studium: Jetzt will sie eine Kochschule besuchen

Leni Klum beendet ihr Studium der Innenarchitektur an der New York University, nachdem sie zuvor an der Parsons School of Design eingeschrieben war. Statt direkt in den Beruf einzusteigen, kündigt die 22-Jährige im Interview mit dem Magazin "Daily Front Row" an, als Nächstes eine Kochschule besuchen zu wollen. Kochen sei längst Teil ihres Alltags, sagt sie: "Ich koche die meisten meiner Mahlzeiten selbst und habe großen Spaß daran." Weiter verrät sie, es fehle ihr vor allem technisches Grundwissen - sie wolle lernen, "alles ohne Rezept zu kochen und eine Zwiebel richtig zu schneiden".

Am liebsten kocht sie Hühnersuppe, wie sie im Interview zugibt - ein festes Sonntagsritual, von dem regelmäßig genug für die ganze Woche übrig bleibt. Die Zubereitung sei denkbar unkompliziert: Praktisch jedes vorhandene Gemüse lande im Topf, von Spinat über Zucchini bis Rosenkohl, dazu reichlich Knoblauch - "so etwa eine ganze Knolle".

Doch so viel Leidenschaft Leni Klum für kulinarische Finesse aufbringt: Die Fashion-Welt tritt für sie deshalb keineswegs in den Hintergrund. Wer vermutet, ihre neuen Pläne würden das Modeln ausbremsen, täuscht sich, denn die Arbeit vor der Kamera läuft nahtlos weiter. Dank des flexiblen Online-Studiums konnte sie in den vergangenen Jahren problemlos zu internationalen Jobs reisen. Zu ihren Projekten zählen unter anderem die Kampagnen für das Lingerie-Label Intimissimi, für das sie bereits im Alter von 18 Jahren erstmals posierte.

Von einem Rückzug aus der Modewelt kann also keine Rede sein: Leni Klum ist bei der renommierten Agentur IMG Models unter Vertrag, kooperiert im fünften Jahr mit Intimissimi und glänzte zuletzt in einer Guess-Kampagne in London. Wie eng getaktet ihr Alltag ist, zeigte sich selbst an ihrem Graduierungstag: Den verbrachte sie am Set eines Guess-Shootings in London - das Diplom feierte sie am Set kurzerhand zwischen zwei Foto-Sessions mit dem Produktionsteam.