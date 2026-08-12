Sendersprecher bezieht Stellung Nach "HeidiFest"-Aus: ProSieben äußert sich zur Zukunft von GNTM mit Heidi Klum Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Jan Islinger Mit Heidi Klum setzt ProSieben seit Jahren auf eine verlässliche Erfolgsformel. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Ende letzter Woche wurde bekannt, dass das "HeidiFest" nicht mehr auf ProSieben übertragen wird. Seitdem wurde viel spekuliert, wie es künftig mit "Germany's Next Topmodel" weitergeht. Nun schafft der Sendersprecher Klarheit.

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Es war vermutlich die wichtigste Medien-Nachricht der letzten Woche: Am Freitag verkündete RTL, dass der Kölner Sender in diesem Jahr die Übertragung des "HeidiFest" übernehmen wird. Warum diese Meldung für Furore sorgte? Heidi Klum ist seit mehr als zwei Jahrzehnten fest mit ProSieben verbandelt. Mit der Münchner Sendergruppe produzierte das Supermodel sage und schreibe 21 Staffeln "Germany's Next Topmodel". RTL zählt zu den größten Wettbewerbern im privaten Rundfunk. Dass Heidi Klum nun ausgerechnet mit den Kölner Kolleg:innen gemeinsame Sache macht, sorgte in der Branche für Verwunderung. Dabei hatte sich bereits seit Längerem angedeutet, dass das "HeidiFest" bei ProSieben möglicherweise keine Zukunft haben könnte.

Das war das "HeidiFest" im letzten Jahr Film ansehen Spezial HeidiFest Verfügbar auf Joyn 91:56 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

So lief das erste "HeidiFest" Im vergangenen Jahr ließ die Quote der ersten Ausgabe zu wünschen übrig. Mit nur 6,3 Prozent in der anvisierten Zielgruppe (E 14-49, inklusive Nachgewichtung) lag das Leuchtturm-Format deutlich unter den Erwartungen des Senders. Zwar stellte man sich klar hinter Heidi Klum, ließ aber offen, ob es mit der Show weitergehen wird.

Wie in allen Familien gilt auch bei uns: in guten wie in schlechten Zeiten. ProSieben-Senderchef Hannes Hiller

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller lobte dennoch den erzeugten Buzz durch die Sendung: "Wenn an diesem Tag über irgendetwas gesprochen wurde, dann über Heidi, ihr 'HeidiFest' und ProSieben."

Paukenschlag um "HeidiFest" Nachdem es lange still um das "HeidiFest" war, ging vergangene Woche alles Schlag auf Schlag. Am Donnerstag, 6. August, stellte ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer zunächst klar, dass es in diesem Herbst keine Fortsetzung des Formats geben wird. "ProSieben berichtet in diesem Jahr in seinen Magazinen über das Oktoberfest und alle Feste drumherum. Eine Live-Übertragung des 'HeidiFest' wie 2025 war und ist auf ProSieben nicht geplant." Einen Tag später folgte dann der Paukenschlag aus Köln. Wie die RTL Group bekanntgab, wird sie die zweite Ausgabe der Show übertragen. Veranstaltungsort wird erneut das Hofbräuhaus in München sein. Doch was bedeutet die neuerliche Zusammenarbeit zwischen Heidi Klum und RTL für den Fortbestand von GNTM?

GNTM: Dreharbeiten starten im September Wie ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer nun bestätigt, wirkt sich die Übertragung des "HeidiFest" rein gar nicht auf die Produktion von "Germany's Next Topmodel" aus.

Die Zusammenarbeit zu GNTM tangiert das nicht. ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer

Stattdessen werde Heidi Klum schon bald wieder für GNTM vor der Kamera stehen: "Wir starten im September mit den Dreharbeiten. Und werden das auch noch einige Jahre machen." Somit dürfen sich Fans schon in wenigen Monaten auf Staffel 22 freuen. Darüber hinaus scheint die langfristige Zusammenarbeit zwischen Heidi Klum und dem Münchner Sender gesichert.

Das Hollywood-Finale der letzten GNTM-Staffel verpasst? Hier kostenlos streamen: Ganze Folge Germany's Next Topmodel Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.05.2026 • 95 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen