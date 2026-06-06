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Nach Schock-Moment: GNTM-Juror Kilian Kerner verlässt Deutschland
Aktualisiert:von Lena Maier
Paukenschlag in der deutschen Modewelt! Designer und "Germany's Next Topmodel"-Juror Kilian Kerner kehrt Deutschland den Rücken. In einem hochemotionalen Instagram-Statement verkündet er seinen Abschied und einen Neuanfang in Los Angeles.
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Was für eine Nachricht! Kilian Kerner, der mit seiner ehrlichen Art als Gastjuror bei GNTM gerade erst erneut die Herzen der Zuschauer:innen erobert hat, wagt den größten Schritt seines Lebens. Er verlässt seine Heimat Berlin und zieht im Oktober in die Stadt der Engel: Los Angeles.
Kilian Kerner: "Ich verlasse Berlin"
In einem langen, emotionalen Instagram-Post erklärt der Designer, was hinter dieser radikalen Entscheidung steckt. "Ich verlasse Berlin. Ich verlasse Deutschland", schreibt er zu Bildern, die ihn mit einem "Los Angeles"-Schild zeigen. Der Entschluss fiel in 11.000 Kilometern Höhe auf einem Flug von Thailand zurück nach Berlin. Ein Moment, der alles veränderte.
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Der wahre Auslöser für seinen Mut zum Neuanfang ist jedoch ein tiefgreifendes und beängstigendes Erlebnis: "Wenn du nach einer OP aufwachst und dir gesagt wird, mit deiner Atmung, das hat während der OP nicht mehr so funktioniert, dann dreht sich deine Welt nicht mehr so wie vorher", offenbart der Modemacher.
Mir wurde schlagartig klar, wie schnell alles, das Leben, vorbei sein kann.
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Neustart zwischen Palmen und Heimweh
In L.A. will sich Kilian Kerner nun voll auf seine Karriere konzentrieren und sein Business in den USA weiter ausbauen. Doch bei aller Vorfreude schwingt auch eine große Portion Respekt und eine Sorge mit, die er ehrlich zugibt: "Herr im Himmel, ich habe immer sehr schnell Heimweh", schreibt er. Doch die neue Sicht auf sein Leben gibt ihm die Kraft, die er braucht. "Ich koste jede Sekunde aus und nutze sie. Ich will nichts mehr verpassen, nichts unversucht lassen."
Sein Appell an seine Fans und Freund:innen ist simpel und emotional: "Wünscht mir Glück!"
In diesen Sendungen kannst du Kilian Kerner sehen
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