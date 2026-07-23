Neue Karriere? "Notruf Hafenkante" meets "Germany's Next Topmodel": Ex-Kandidat Luis gibt sein Schauspiel-Debüt Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicola Schiller Wird Luis (r.) bald mit Franzi und Hans in Hamburg ermitteln? Bild: ProSieben / Christoph Köstlin; ZDF/Boris Laewen

Bei "Germany's Next Topmodel" ist Luis bis ins Halbfinale gekommen. Auch wenn es für den Sieg nicht gereicht hat, geht seine Karriere nach der Show weiter - wenn auch anders als gedacht.

20 Staffeln Germany's Next Topmodel Germany's Next Topmodel Neues Jahr, neue Magie, neue Chancen, neue Träume, neue Abenteuer! Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2026? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Regisseurin verkündet: "Notruf Hafenkante meets GNTM" Vor der Show hat GNTM-Kandidat Luis verraten, wo er sich in fünf Jahren sieht: "Das kommt ganz darauf an, was für Türen sich als Nächstes öffnen". Offenbar hat sich nun eine dieser Türen geöffnet. Statt in einer weiteren Casting-Show steht Luis bald für eine Fiction-Produktion vor der Kamera. Wie die deutsche Regisseurin Frauke Thielecke in mehreren Instagram-Posts zeigt, wird der Oldenburger bald Teil einer renommierten Krimi-Reihe sein:

Was für eine Freude, Regie beim beeindruckenden Schauspiel-Debüt von Luis Flügel zu führen - und das auch noch mit der fantastischen Lisa Karlström an der Seite. "Notruf Hafenkante"-Regisseurin Frauke Thielecke

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Das ist bereits bekannt Neben Luis wird auch die Schauspielerin Lisa Karlström eine Rolle übernehmen. Die geborene Schwedin teilt ebenfalls Behind-The-Scenes-Einblicke auf Instagram. Darauf sieht man sie mit Gipsbein in einem Krankenhausbett:

Danke für diese schönen Tage bei 'Notruf Hafenkante' - mit der wunderbaren Frauke Thielecke Regie und dem Schauspiel-Debüt des begabten Luis Flügel. Schön war's! Lisa Karlström

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Wer bei den Bildern genau hinsieht, erkennt, dass auch Luis' Outfit bereits Details über seine Rolle verrät. Er trägt einen blauen Kasack, die typische Arbeitskleidung für Klinikpersonal. Mehr Details über die Handlung und Ausstrahlungstermin sind bisher nicht bekannt.

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Zuspruch von GNTM-Kollege Tony Unter den Kommentaren findet sich unter anderem einer von Model-Kollege Tony. Der Drittplatzierte der 21. GNTM-Staffel beglückwünscht Luis und meldet bei der Gelegenheit auch gleich Interesse an: