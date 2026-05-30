Erster Frauen-Exit Trotz Traum-Walk im GNTM-Finale: Model Daphne verlässt als 3. die Bühne Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Jan Islinger, Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel "Heated Rivalry" auf dem Laufsteg: Die erste Entscheidung fällt! Videoclip • 12:54 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gänsehaut-Stimmung trifft auf Hollywood-Glamour: Das diesjährige GNTM-Finale schöpfte wirklich aus den Vollen! Für Daphne reichte es für Platz drei.

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Fesselndes Finale direkt aus Hollywood Say hi to Hollywood! Schon die Ankündigung sorgte für Schnappatmung bei den Fans: Das große Finale von "Germany’s Next Topmodel" fand in diesem Jahr nicht in Deutschland, sondern mitten in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles statt. Und damit war eigentlich klar - dieser Abend würde alles andere als gewöhnlich werden. Ein Star-Aufgebot? Praktisch vorprogrammiert. Und so sollte es auch kommen! Schauspiel-Ikone Sharon Stone ("Basic Instinct", "Casino"), die Power-Stimmen Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls) und Demi Lovato sowie die Supermodels Adriana Lima und Winnie Harlow verwandelten das Finale in ein echtes Glamour-Feuerwerk. Star-Struck-Momente inklusive - und zwar am laufenden Band.

Platz drei für Daphne Starker Auftritt: Daphne präsentiert beim Top‑6‑Walk einen ausdrucksstarken Dsquared2‑Look. Bild: ProSieben / Max Montgomery

"Aber erst mal dreht sich alles um euch", stellte Heidi Klum gleich zu Beginn klar - und rückte ihre sechs Finalist:innen in den Fokus. Drei Frauen, drei Männer, zwei Titel. Für jeweils eine Frau und einen Mann sollte sich der große Traum an diesem Abend erfüllen. Mit viel Selbstvertrauen und großen Erwartungen ging Daphne ins Finale. "Ich will nicht nur mich stolz machen, sondern auch meine Familie, die heute hier sein darf. Natürlich will ich auch gewinnen - das habe ich mir fest vorgenommen“, erklärte die 25‑Jährige aus Pulheim noch voller Euphorie. Nach dem ersten Top‑6‑Walk in einem atemberaubenden Dsquared2‑Look war für Daphne dennoch Endstation: Gegen Aurélie und Anna konnte sie sich nicht durchsetzen. Dabei hatte sie laut Gastjurorin Winnie Harlow selbst die anspruchsvollen High Heels "wie in einem Traum" gemeistert und sich auf dem Runway "wunderschön präsentiert".

Schau dir das Finale im Recap an Ganze Folge Germany's Next Topmodel Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.05.2026 • 95 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mit Stolz statt Tränen: Daphne verabschiedet sich gelassen aus dem GNTM-Finale "Vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist", verabschiedete sich die Model-Chefin ein letztes Mal von der Pulheimerin. Unter tosenden Applaus verließ Daphne die große GNTM‑Bühne - direkt in die Arme ihrer Familie und Freund:innen im Publikum. Mit einem Lächeln und einem gelassenen Abschied machte sie deutlich, wie stolz und zufrieden sie mit ihrem Weg und ihrer starken Platzierung war.

It's okay! Daphne nach ihren GNTM-Aus

Kurz zuvor fiel auch bei den Männern die erste Entscheidung: Tony musste die Show verlassen und belegte am Ende einen starken dritten Platz.

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