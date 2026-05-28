Willkommen in der Traumfabrik Das GNTM-Finale aus Hollywood zum Nachlesen: Alle Highlights und die Gewinner:innen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Germany's Next Topmodel Preview: Das große Finale Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein Finale für die Ewigkeit - direkt aus der Stadt der Engel. Wir halten dich mit dem Liveticker auf dem Laufenden. Alle Highlights, alle Entscheidungen und natürlich die Gewinner:innen.

Schau dir das Finale im Recap an Ganze Folge Germany's Next Topmodel Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.05.2026 • 95 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Stylischer Vintage-Auftakt mit Star-Aufgebot ProSieben und Heidi Klum versprachen bei der Ankündigung im Frühjahr nicht weniger als wahren Hollywood-Glamour für das Finale. Und genau den gab es tatsächlich ab Minute eins. Die Kamera folgt während des stylishen Vintage-Intros zunächst einer Frau im beigen Mantel und passendem Beanie. Zu smoothen Jazzklängen bahnt sie sich einen Weg durch das altehrwürdige Los Angeles Theatre und grüßt dabei - mir nichts, dir nichts - die Stars des Abends, die teils in der Lounge verweilend oder vor dem Spiegel sitzend warten, bis die große Show beginnt. Als die Dame in den Hauptsaal des Abends gelangt, wird sie mit Standing Ovations vom Publikum begrüßt und die Kamera dreht: Es ist Sharon Stone!

Welcome to Hollywood! Sharon Stone

Sie verspricht einen Abend voller Emotionen, Action, Spannung und Freude. Dann betreten Heidi Klum und ihre sechs Finalist:innen Anna, Godfrey, Daphne, Tony, Aurélie und Ibo die Bühne.

Im Clip: Das sytlische Final-Intro in voller Länge Videoclip Germany's Next Topmodel Grandioser Auftakt: Models strahlen im Hollywood-Finale Verfügbar auf Joyn Videoclip • 09:19 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Schnee und Palmen beim Top-6-Walk Der erste Walk des Abends: Goldene Palmen in einer eisigen Landschaft. Ibo (v.l), Anna, Godfrey, Daphne, Tony und Aurélie laufen in Designs von DSquared2. Bild: Joyn

Nach der Begrüßung laufen die Models auch schon ihre erste Fashion-Show - vor den Augen von Supermodel Winnie Harlow und den heutigen Designern Dean und Dan Caten von Dsquared2. Während die Finalist:innen in den ausgefallenen Outfits an goldenen Palmen vorbeilaufen, rieselt Kunstschnee von der Bühnendecke. Bei der anschließenden Kritik schwärmt Gastjurorin Winnie Harlow nur so von Male Model Ibo. Sein Selbstvertrauen und seine Ausstrahlung seien etwas sehr Besonderes. "Selbstbewusst und sexy!", ergänzt Dean Caten.

Du hast das von Anfang an perfekt hingekriegt. Winnie Harlow

Außerdem feiert Winnie Aurélie für ihre "mörderisch" gute Gangart: "Du hast einen Killer-Walk, meine Liebe!" Nach und nach bekommen alle sechs Kandidat:innen lobende Worte von der Jury. Am Ende resümiert Heidi Klum: "Ihr habt das alle toll gemacht!" Doch schon stehen die ersten Entscheidungen an.

Es wird das erste Mal wirklich ernst an diesem Abend - die angespannten Gesichter der GNTM-Finalist:innen sprechen Bände. Die Top 4 wird in diesem Jahr mithilfe kleiner Hollywood-Stars gezogen, in die Namen der Final-Four eingraviert sind. Weil nach Ibo auch Godfreys Name gezogen wird, steht der dritte Platz der Männer als erstes fest: Er geht an Tony.

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht! Tony bei seiner Verabschiedung

Der 32-Jährige wird mit Standing Ovations verabschiedet - und darf sich erstmal einen Drücker von seiner Mutter abholen. Sehr, sehr sweet!

Im Clip: Family und Friends supporten die GNTM-Models im Finale Videoclip Germany's Next Topmodel Herzergreifendes Wiedersehen: Family & Friends beim GNTM-Finale! Verfügbar auf Joyn Videoclip • 07:14 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Danach wird es bei den Frauen ernst. Aurélie ist bereits weiter, also fällt die Entscheidung zwischen Anna und Daphne. Die beiden schauen gemeinsam unter den letzten Hollywood-Stone - und Annas Name ist zu lesen. Damit belegt Daphne den 3. Platz bei GNTM 2026. Auch sie wird herzlich von ihrer Familie begrüßt.

Nachdem GNTM-Allstar Thomas Hayo auf der Couch Platz genommen hat, verrät er auch schon die nächste Challenge, ein Action-Shooting für die Männer: "Wir kreieren richtige Film-Szenen!"

Am Ende gibt's ne wahnsinnige Explosion und unser Stunt-Team katapultiert euch in die Luft. Thomas Hayo

Godfrey wirkt völlig commited: "Keine Fragen, alles klar", ist seine trockene Antwort - und er darf beginnen. Nacheinander flüchten erst Godfrey und dann Ibo zu klassischem James-Bond-Soundtrack vor einem Leinwand-Flugzeug, bevor sie schließlich von einer "Explosion" in die Luft katapultiert werden. Again, echter Hollywood-Flair!

Die schönsten Bilder vom Action-Shooting im GNTM-Finale 2026 Godfreys spektakuläre Flucht beim Action-Shooting. Ist er ein Anwärter für den nächsten James Bond? Bild: Joyn / Mario Schmolka

Aurélie auf der Flucht! Eine echte Audrey-Hepburn-Performance. Bild: Joyn / Mario Schmolka

Ibo gibt bei seinem Action-Shooting alles! Da kommt echter 007-Vibe auf. Bild: Joyn / Mario Schmolka

Anna wird beim Action-Shooting von einem Aston Martin verfolgt. Ob sie das Rennen gewinnt? Bild: Joyn / Mario Schmolka 1 / 4 zum vorherigen Bild

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Für die Frauen hat Thomas Hayo eine andere Challenge mitgebracht: "Die Mädels sind jetzt in einem klassischen Film à la Audrey Hepburn oder Grace Kelly." Beide liefern sich auf einer alten silbernen Vespa eine Verfolgungsjagd mit einem Aston Martin. Auch hier enden die Szenen mit Explosionen - und somit landen auch Aurélie und Anna in der Luft. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Vor allem Godfrey überzeugt die Jury. Thomas Hayo lobt, er habe sich perfekt in Szene gesetzt. Doch auch die anderen drei Models ernten Lorbeeren: "Das wird nicht einfach heute Abend", meint Heidi Klum abschließend.

Nach einem spektakulären Live-Auftritt von Ausnahme-Sängerin Demi Lovato nimmt Sharon Stone auf der Studio-Couch Platz, der auch die nächste Challenge gewidmet ist.

"Für den nächsten Walk haben wir uns vom Sharon-Stone-Film 'Casino' inspirieren lassen", kündigt die GNTM-Chefin an. Entsprechend besteht der Runway aus XXL-Pokerchips, überdimensionalen Spielkarten und menschengroßen Würfeln. Nun eröffnen die Frauen in goldenen Pailletten-Kleidern und laufen zu Elvis Presleys Hit "A Little Less Conversation". Wieder hagelt es Komplimente. Sharon Stone attestiert Anna eine wundervolle, anziehende Energie. Bevor es mit den Männern weitergeht, betritt mit Adriana Lima das nächste Supermodel die Bühne und gesellt sich zu den anderen Stars aufs Sofa.

Schwebende Models mit James-Bond-Vibes Beim großen Finale schwebt Godfrey hoch über dem Publikum. Wie Heidi Klum betont: Hier werden die Stunts noch selbst gemacht! Bild: Joyn / Max Montgomery

Statt um XXL-Pokerchips zu walken, dürfen die Männer direkt eine weitere Stunt-Challenge absolvieren. Dieses Mal geht es wirklich hoch hinaus! Schon Augenblicke später schweben Ibo und Godfrey an der Studiodecke entlang - über das Publikum hinweg Richtung Bühne.

Nach ein paar waschechten 007-Agenten-Einlagen wird es grooviger. Zu wuchtigen Grime-Beats walken die beiden Male Models stilecht im Smoking. Da fehlt echt nur noch ein geschüttelter Martini ...

Nach einer wundervollen Ballade von Sängerin Nicole Scherzinger und einem Talk mit den Vorjahres-Gewinner:innen Daniela und Moritz steht die finale Entscheidung bei den Frauen ins Haus. Wer wird Germany's Next Topmodel 2026? Anna oder Aurélie?

Es ist Aurélie! Heidi Klum

Emotion pur! Aurélie ist Germany's Next Topmodel 2026. Anna aus Rosenheim belegt damit den zweiten Platz. Bild: Joyn / Max Montgomery

Die 22-Jährige kann ihr Glück kaum fassen und ihr kullern ein paar funkelnde Freudentränen herunter. Sowohl Aurélie als auch die zweitplatzierte Anna bekommen Bühnenbesuch von den mitgereisten Models - und werden innig gedrückt.

Doch es geht nahtlos weiter mit den Entscheidungen. "Ihr könnt eure Taschentücher gleich draußen lassen", warnt auch Heidi Klum. Schließlich will auch noch der männliche Titelträger gekürt werden. Godfrey und Ibo betreten die Bühne. Wer streicht das Preisgeld von 100.000 Euro ein und darf das Cover der nächsten "Harper's Bazaar" zieren? "Es ist Ibo! ", verkündet Heidi Klum euphorisch. Während der Münsteraner triumphierend den Arm hochreckt und den Geldkoffer entgegennimmt, kümmert sich Heidi Klum um den zweitplatzierten Godfrey. Und der bekommt direkt mal einen dicken Drücker von der Modelchefin. Am Ende werden noch einmal beide "Harper's Bazaar"-Cover eingeblendet, bevor Heidi Klum den Gala-Abend abmoderiert.

Ibo gewinnt die 21. Staffel neben Aurélie. Hier sind sie zusammen mit GNTM-Chefin Heidi Klum zu sehen. Im Hingergrund sind ihre beiden stylishen "Harper's Bazaar"-Cover zu erkennen. Bild: Joyn / Max Montgomery

So schnell kann es gehen. Das war sie, die 21. Staffel 'Germany's Next Topmodel'. Heidi Klum

Bewerbungen fürs nächste Jahr laufen Nach einer Danksagung an das gesamte GNTM-Team hat Heidi allerdings noch eine Message an alle: "Wenn Sie da draußen sagen: 'Ich hab auch Lust, mitzumachen' - dann los! Sie können sich schon für die neue Staffel bewerben!" Das gilt natürlich für alle Interessierten - einfach direkt dem Link folgen.

Wer noch nicht genug "Germany's Next Topmodel" hat, kann das gesamte Finale hier noch einmal nachschauen.

Wir halten euch auch nach der Staffel weiterhin auf dem Laufenden mit allen News und Trends rund um GNTM. Schaut gerne mal wieder rein!