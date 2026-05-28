Willkommen in der Traumfabrik
Das GNTM-Finale aus Hollywood zum Nachlesen: Alle Highlights und die Gewinner:innen
Aktualisiert:von Jan Islinger
Germany's Next Topmodel
Preview: Das große Finale
Videoclip • 01:05 Min • Ab 12
Ein Finale für die Ewigkeit - direkt aus der Stadt der Engel. Wir halten dich mit dem Liveticker auf dem Laufenden. Alle Highlights, alle Entscheidungen und natürlich die Gewinner:innen.
Fesselndes Finale direkt aus Hollywood
Say hi to Hollywood! Allein die Ankündigung, dass das diesjährige Finale von "Germany's Next Topmodel" nicht wie gewohnt in Deutschland, sondern direkt in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles stattfinden wird, sorgte im Vorfeld für Freudentaumel bei den Fans. Schließlich war damit fast schon garantiert, dass die diesjährige Gäst:innen-Liste ein wahres Feuerwerk an Stars zu bieten haben würde.
Und so sollte es auch kommen! Schauspiel-Ikone Sharon Stone ("Basic Instinct", "Casino"), die Nummer-eins-Sängerinnen Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls) und Demi Lovato sowie die Supermodels Adriana Lima und Winnie Harlow sorgen für Hollywood-Glamour! Mit Thomas Hayo ist zudem ein echtes GNTM-Urgestein mit vor Ort. Für geballte Fashion-Expertise nehmen die Dsquared2-Gründer Dean und Dan Caten auf Heidis Sofa Platz. Alle Infos rund um das Finale findest du hier.
Schau dir das Finale im Recap an
Stylischer Vintage-Auftakt mit Star-Aufgebot
ProSieben und Heidi Klum versprachen bei der Ankündigung im Frühjahr nicht weniger als wahren Hollywood-Glamour für das Finale. Und genau den gab es tatsächlich ab Minute eins.
Die Kamera folgt während des stylishen Vintage-Intros zunächst einer Frau im beigen Mantel und passendem Beanie. Zu smoothen Jazzklängen bahnt sie sich einen Weg durch das altehrwürdige Los Angeles Theatre und grüßt dabei - mir nichts, dir nichts - die Stars des Abends, die teils in der Lounge verweilend oder vor dem Spiegel sitzend warten, bis die große Show beginnt.
Als die Dame in den Hauptsaal des Abends gelangt, wird sie mit Standing Ovations vom Publikum begrüßt und die Kamera dreht: Es ist Sharon Stone!
Welcome to Hollywood!
Sie verspricht einen Abend voller Emotionen, Action, Spannung und Freude. Dann betreten Heidi Klum und ihre sechs Finalist:innen Anna, Godfrey, Daphne, Tony, Aurélie und Ibo die Bühne.
Im Clip: Das sytlische Final-Intro in voller Länge
Nach der Begrüßung laufen die Models auch schon ihre erste Fashion-Show - vor den Augen von Supermodel Winnie Harlow und den heutigen Designern Dean und Dan Caten von Dsquared2.
Während die Finalist:innen in den ausgefallenen Outfits an goldenen Palmen vorbeilaufen, rieselt Kunstschnee von der Bühnendecke.
Bei der anschließenden Kritik schwärmt Gastjurorin Winnie Harlow nur so von Male Model Ibo. Sein Selbstvertrauen und seine Ausstrahlung seien etwas sehr Besonderes. "Selbstbewusst und sexy!", ergänzt Dean Caten.
Du hast das von Anfang an perfekt hingekriegt.
Außerdem feiert Winnie Aurélie für ihre "mörderisch" gute Gangart: "Du hast einen Killer-Walk, meine Liebe!" Nach und nach bekommen alle sechs Kandidat:innen lobende Worte von der Jury. Am Ende resümiert Heidi Klum: "Ihr habt das alle toll gemacht!" Doch schon stehen die ersten Entscheidungen an.
Es wird das erste Mal wirklich ernst an diesem Abend - die angespannten Gesichter der GNTM-Finalist:innen sprechen Bände.
Die Top 4 wird in diesem Jahr mithilfe kleiner Hollywood-Stars gezogen, in die Namen der Final-Four eingraviert sind. Weil nach Ibo auch Godfreys Name gezogen wird, steht der dritte Platz der Männer als erstes fest: Er geht an Tony.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht!
Der 32-Jährige wird mit Standing Ovations verabschiedet - und darf sich erstmal einen Drücker von seiner Mutter abholen. Sehr, sehr sweet!
Im Clip: Family und Friends supporten die GNTM-Models im Finale
Danach wird es bei den Frauen ernst. Aurélie ist bereits weiter, also fällt die Entscheidung zwischen Anna und Daphne. Die beiden schauen gemeinsam unter den letzten Hollywood-Stone - und Annas Name ist zu lesen. Damit belegt Daphne den 3. Platz bei GNTM 2026. Auch sie wird herzlich von ihrer Familie begrüßt.
Nachdem GNTM-Allstar Thomas Hayo auf der Couch Platz genommen hat, verrät er auch schon die nächste Challenge, ein Action-Shooting für die Männer: "Wir kreieren richtige Film-Szenen!"
Am Ende gibt's ne wahnsinnige Explosion und unser Stunt-Team katapultiert euch in die Luft.
Godfrey wirkt völlig commited: "Keine Fragen, alles klar", ist seine trockene Antwort - und er darf beginnen. Nacheinander flüchten erst Godfrey und dann Ibo zu klassischem James-Bond-Soundtrack vor einem Leinwand-Flugzeug, bevor sie schließlich von einer "Explosion" in die Luft katapultiert werden. Again, echter Hollywood-Flair!
Die schönsten Bilder vom Action-Shooting im GNTM-Finale 2026
Für die Frauen hat Thomas Hayo eine andere Challenge mitgebracht: "Die Mädels sind jetzt in einem klassischen Film à la Audrey Hepburn oder Grace Kelly." Beide liefern sich auf einer alten silbernen Vespa eine Verfolgungsjagd mit einem Aston Martin. Auch hier enden die Szenen mit Explosionen - und somit landen auch Aurélie und Anna in der Luft.
Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Vor allem Godfrey überzeugt die Jury. Thomas Hayo lobt, er habe sich perfekt in Szene gesetzt. Doch auch die anderen drei Models ernten Lorbeeren: "Das wird nicht einfach heute Abend", meint Heidi Klum abschließend.
Nach einem spektakulären Live-Auftritt von Ausnahme-Sängerin Demi Lovato nimmt Sharon Stone auf der Studio-Couch Platz, der auch die nächste Challenge gewidmet ist.
"Für den nächsten Walk haben wir uns vom Sharon-Stone-Film 'Casino' inspirieren lassen", kündigt die GNTM-Chefin an. Entsprechend besteht der Runway aus XXL-Pokerchips, überdimensionalen Spielkarten und menschengroßen Würfeln.
Nun eröffnen die Frauen in goldenen Pailletten-Kleidern und laufen zu Elvis Presleys Hit "A Little Less Conversation". Wieder hagelt es Komplimente. Sharon Stone attestiert Anna eine wundervolle, anziehende Energie.
Bevor es mit den Männern weitergeht, betritt mit Adriana Lima das nächste Supermodel die Bühne und gesellt sich zu den anderen Stars aufs Sofa.
Statt um XXL-Pokerchips zu walken, dürfen die Männer direkt eine weitere Stunt-Challenge absolvieren. Dieses Mal geht es wirklich hoch hinaus! Schon Augenblicke später schweben Ibo und Godfrey an der Studiodecke entlang - über das Publikum hinweg Richtung Bühne.
Nach ein paar waschechten 007-Agenten-Einlagen wird es grooviger. Zu wuchtigen Grime-Beats walken die beiden Male Models stilecht im Smoking. Da fehlt echt nur noch ein geschüttelter Martini ...
Nach einer wundervollen Ballade von Sängerin Nicole Scherzinger und einem Talk mit den Vorjahres-Gewinner:innen Daniela und Moritz steht die finale Entscheidung bei den Frauen ins Haus. Wer wird Germany's Next Topmodel 2026? Anna oder Aurélie?
Es ist Aurélie!
Die 22-Jährige kann ihr Glück kaum fassen und ihr kullern ein paar funkelnde Freudentränen herunter. Sowohl Aurélie als auch die zweitplatzierte Anna bekommen Bühnenbesuch von den mitgereisten Models - und werden innig gedrückt.
Doch es geht nahtlos weiter mit den Entscheidungen. "Ihr könnt eure Taschentücher gleich draußen lassen", warnt auch Heidi Klum. Schließlich will auch noch der männliche Titelträger gekürt werden.
Godfrey und Ibo betreten die Bühne. Wer streicht das Preisgeld von 100.000 Euro ein und darf das Cover der nächsten "Harper's Bazaar" zieren?
"Es ist Ibo! ", verkündet Heidi Klum euphorisch. Während der Münsteraner triumphierend den Arm hochreckt und den Geldkoffer entgegennimmt, kümmert sich Heidi Klum um den zweitplatzierten Godfrey. Und der bekommt direkt mal einen dicken Drücker von der Modelchefin.
Am Ende werden noch einmal beide "Harper's Bazaar"-Cover eingeblendet, bevor Heidi Klum den Gala-Abend abmoderiert.
So schnell kann es gehen. Das war sie, die 21. Staffel 'Germany's Next Topmodel'.
Bewerbungen fürs nächste Jahr laufen
Nach einer Danksagung an das gesamte GNTM-Team hat Heidi allerdings noch eine Message an alle: "Wenn Sie da draußen sagen: 'Ich hab auch Lust, mitzumachen' - dann los! Sie können sich schon für die neue Staffel bewerben!" Das gilt natürlich für alle Interessierten - einfach direkt dem Link folgen.
Wer noch nicht genug "Germany's Next Topmodel" hat, kann das gesamte Finale hier noch einmal nachschauen.
Wir halten euch auch nach der Staffel weiterhin auf dem Laufenden mit allen News und Trends rund um GNTM. Schaut gerne mal wieder rein!
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
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