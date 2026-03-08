Überraschendes Geständnis Verliebt in eine andere Kandidatin? Das sagt Juna über ihr "Gay Awakening" bei GNTM 2026 Aktualisiert: 09:00 Uhr von Nicholas Vogel Juna ist Teilnehmerin der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Bild: ProSieben / Christoph Köstlin

In einem TikTok-Video überrascht GNTM-Kandidatin Juna ihre Fans mit einem sehr persönlichen Geständnis. Die 23-Jährige berichtet offen davon, dass sie sich während der Dreharbeiten zur aktuellen Staffel in eine andere Teilnehmerin verliebt habe.

GNTM 2026 mit Juna Jetzt auf Joyn streamen

Ein Geständnis, das viele überrascht "Hi. Ich bin Juna, 23 Jahre alt und ich hatte mein Gay-Awakening bei 'Germany’s Next Topmodel'", beginnt sie ihr Video. Bis zu ihrer GNTM-Teilnahme habe Juna kaum Interesse an Frauen verspürt. Doch das Leben im Berliner Loft, abgeschottet von der Außenwelt, habe vieles verändert. Kurz vor dem Einzug ins Model-Loft hatte die Münchnerin eine besonders schwere Zeit durchlebt. Etwa zwei Wochen zuvor war ihre fast dreijährige Beziehung zerbrochen. "Also, ich bin wirklich Crashout gegangen. Mir ging es gar nicht gut mental", erzählt sie offen über die Trennung, die sie selbst als die schlimmste ihres Lebens beschreibt.

Gefühle ohne Ablenkung - und ohne Handy Ohne Handy, ohne Kontakt nach draußen und ganz auf das Zusammenleben mit den anderen Kandidatinnen fokussiert, entwickelte sich im Loft eine besondere Verbindung. Juna lernte dort ihre beste Freundin bei GNTM kennen - und bemerkte bald, dass ihre Gefühle tiefer gingen als erwartet. "Oh mein Gott, irgendwie mag ich die mehr als andere Freundinnen", erinnert sie sich. Zunächst habe sie diese Emotionen infrage gestellt und sich selbst dafür kritisiert. Sie dachte, sie würde ihren Liebeskummer einfach auf die nächstbeste Person projizieren. Doch mit der Zeit wurde ihr klar, dass es mehr war:

Ich habe mich wirklich richtig, richtig krass verliebt. Juna

Ihre Gedanken und Gefühle hielt die 23-Jährige währenddessen in einem Tagebuch fest.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Fans rätseln: Wer ist die Auserwählte? In den Kommentaren unter dem Video spekulieren Fans nun eifrig, um wen es sich bei der geheimnisvollen Kandidatin handeln könnte. Besonders häufig fällt der Name Marlene, doch auch andere Teilnehmerinnen wie Aurélie, Merret, Nana und Lola werden genannt. Juna selbst hält sich bedeckt - die Identität ihrer großen GNTM-Liebe bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Doch einen Hint gibt die Topmodel-Anwärterin ihren Fans dann doch noch: "Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, in die Folgen reinzuschauen."

Es ging ganz schön ab in diesem Loft. Meine Tagebuch-Einträge killen mich! Juna

Junas Reise bei "Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.