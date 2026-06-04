Rückblick auf Instagram Vivien Blotzki offenbart: Ex-Partner wurde vor ihrer GNTM-Teilnahme "handgreiflich" Aktualisiert: Vor 53 Minuten von Lars-Ole Grap Vivien Blotzki gewann 2023 als erstes Curvy-Model "Germany's Next Topmodel". Bild: APress

Die GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki spricht in den sozialen Medien erstmals öffentlich über häusliche Gewalt, einen sexistischen Chef und die Zweifel, die sie fast dazu gebracht hätten, nicht anzutreten.

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"Der schönste und gleichzeitig schlimmste Tag": GNTM-Siegerin Vivien Blotzki packt aus Auslöser für das Posting ist ein aktueller Social-Media-Trend: Unter dem Kürzel "btw" - englisch für "by the way", auf Deutsch "übrigens" - teilen Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram und TikTok scheinbar beiläufige Informationen, die in Wirklichkeit alles andere als nebensächlich sind. Das Stilmittel zielt auf Authentizität, auf den Kontrast zwischen Außenwirkung und Realität. Das 25-jährige Curvy-Model hat diesen Trend für sich genutzt - und in ihrer "GNTM-Edition" Dinge preisgegeben, über die sie nach eigenen Angaben bislang geschwiegen hatte, weil sie nicht "schwach" wirken oder als undankbar gelten wollte.

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GNTM-Zusage eskaliert: Vivien Blotzki berichtet von Gewalt durch ihren Ex-Freund Der Abend, an dem Vivien erfuhr, dass sie für GNTM angenommen worden war, endete beinahe mit einem Polizeieinsatz. Ihre Mutter und beste Freundin waren im Urlaub und sie allein zu Hause. Ihr damaliger Freund reagierte auf die Nachricht über ihre Aufnahme in Heidi Klums Show mit Aggression. Er habe das Poster, das Familie und Freund:innen ihr zur Zusage geschenkt hatten, zerreißen wollen. Als sie sich schützend davor stellte, sei er handgreiflich geworden und habe sie "aufs Übelste beleidigt", schreibt Vivien.

Das war der schönste und gleichzeitig schlimmste Tag meines Lebens. Vivien Blotzki

Auch während der Produktion soll der Ex-Freund Druck auf sie ausgeübt haben. An dem Tag, an dem die Kandidatinnen ihre Handys zurückbekamen, habe er sie "fertiggemacht", weil sie nicht so reagiert habe, wie er es erwartet hatte.

Von Selbstzweifeln zum Sieg: Die unglaubliche Geschichte von GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki Blotzki beschreibt ihre GNTM-Teilnahme rückblickend als Wendepunkt. "Ich habe mich durch GNTM aus einer Situation befreien können, die so schlimm war, dass ich Angst davor habe, zu erfahren, was passiert wäre, wenn ich nicht nach LA geflogen wäre", schreibt sie. Sie sei froh, ihre heute beste Freundin dort kennengelernt zu haben, und dankbar, einem Beruf nachgehen zu dürfen, den sie liebe. Zu den Belastungen vor dem Start der Show zählte auch ihr damaliger Arbeitgeber. Zwei Tage vor dem Abflug nach Los Angeles habe sie die Stelle gewechselt - einerseits, um ihre Ausbildung nach GNTM fortführen zu können, andererseits wegen ihres Chefs, den sie als sexistisch und frauenfeindlich beschreibt. Bei einem Abschlussgespräch soll er gefragt haben, ob das "GNTM für Dicke" sei. Dass sie schließlich gewann, war für Vivien selbst kaum vorstellbar. Sie sei als eine von drei Kandidatinnen nicht gemeinsam mit der Gruppe nach Los Angeles geflogen - was ihr das Gefühl gegeben habe, ohnehin bald auszuscheiden. Vom Casting existiere nur ein einziges Foto, weil sie nicht daran geglaubt habe, überhaupt angenommen zu werden. Und als sie am Ende tatsächlich siegte, glaubte sie zunächst, es nicht verdient zu haben.

Nach GNTM-Sieg: Vivien Blotzki modelt weltweit und spricht offen über ihre persönliche Entwicklung Inzwischen hat Vivien diese Phase hinter sich gelassen. Nach ihrem Sieg war sie auf dem Cover der "Harper's Bazaar", wurde Kampagnengesicht von MAC Cosmetics und lief auf der Berlin und New York Fashion Week, unter anderem für Jean Paul Gaultier und Yannik Zamboni. Weitere Kampagnen für Pandora und eine Fotostrecke im "The Curvy Magazine" folgten. Ihr erklärtes Ziel: international stärker Fuß fassen. "Ich bin noch lange nicht da, wo ich hin möchte", sagt sie letztes Jahr im Interview mit Joyn. Die Offenbarungen auf Instagram markieren jetzt auch einen wichtigen persönlichen Schritt. "Ich glaube, manchmal braucht es einfach Zeit, die Dinge klar betrachten zu können und zu realisieren, dass es okay ist, nicht okay zu sein", resümiert sie am Ende ihres Postings.