Fashion-Ikone im Porträt Vom Land auf den Laufsteg: So wurde GNTM-Gaststar Candice Swanepoel zum Supermodel Aktualisiert: Vor 21 Minuten von Lars-Ole Grap Victoria's-Secret-Ikone Candice Swanepoel unterstützt Heidi Klum in der GNTM-Jury im Halbfinale. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Victoria's Secret Angel, Forbes-gelistete Spitzenverdienerin, Unternehmerin: Candice Swanepoel hat in zwei Jahrzehnten viel von dem erreicht, wovon viele GNTM-Kandidat:innen träumen. Im Halbfinale sitzt sie ihnen gegenüber - als Gastjurorin.

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Candice Swanepoel: Der erstaunliche Weg vom Landleben auf die großen Laufstege Candice Susan Swanepoel wurde am 20. Oktober 1988 in Mooi River geboren, einem kleinen Ort in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal. Sie wuchs in einer afrikaanssprachigen Familie niederländischer Abstammung auf und war von klein auf in den Alltag des Bauernhofs eingebunden, eine Milch- und Fleischfarm, die ihre Familie dort betrieb. Sie führte ein Leben, das mit Designermode und internationalem Glamour wenig zu tun hatte. Was sie in späteren Interviews immer wieder betonte: Sie dachte damals nicht im Entferntesten an eine Karriere vor der Kamera. Sie sei als Teenager sehr schüchtern, schlaksig und zahnspangentragend gewesen und hätte sich nie vorgestellt, Model zu werden. Stattdessen, so erinnert sie sich, galt ihre Leidenschaft dem Ballett - einem Traum, den sie eine Zeit lang ernsthaft verfolgte.

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Von Paris bis New York: Der internationale Durchbruch von Candice Swanepoel 2003 besuchte die damals 15-jährige Swanepoel einen Flohmarkt in Durban - und Model-Scout Kevin Ellis erkannte sofort ihr Potenzial. Was folgte, war der rasante Start einer unvergleichbaren Karriere: vom beschaulichen Farmland direkt auf die Runways von Paris, Mailand und New York. Ab 2007 lief sie für Victoria's Secret und wurde 2010 offiziell zum "Angel" ernannt - einer der begehrtesten Titel im Modelbusiness überhaupt. Damit gehört sie zu einem exklusiven Kreis von Frauen, die das Gesicht der weltweit bekannten Dessous-Marke prägen. Darüber hinaus zierte das Topmodel Cover von Magazinen wie der "Vogue" und "Elle" und arbeitete mit Branchengrößen von Dior und Givenchy bis hin zu Nike und Tommy Hilfiger.

Royal Fantasy Bra: Candice Swanepoel und der 10-Millionen-Dollar-BH - ein Höhepunkt ihrer Karriere Den Höhepunkt dieser Ära markierte der November 2013: Swanepoel präsentierte bei der Victoria's Secret Fashion Show den sogenannten "Royal Fantasy Bra", ein von Juwelier Mouawad in 18-karätigem Gelbgold gefertigtes Schmuckstück im Wert von zehn Millionen US-Dollar, besetzt mit über 4.200 Edelsteinen - darunter Diamanten, Rubine sowie gelbe und blaue Saphire - und einem spektakulären 52-Karat-Rubin in Tropfenform als Mittelpunkt. Inklusive des dazu entworfenen Gürtels umfasst das Ensemble mehr als 5.400 Edelsteine mit einem Gesamtgewicht von über 1.540 Karat. Von 2010 bis zur Einstellung der Forbes-Modelrangliste 2018 stand sie ununterbrochen auf der Liste der bestbezahlten Models der Welt - ein Status, den sie sich bis heute erhalten hat.

Candice Swanepoel präsentierte bei der Victoria's Secret Fashion Show 2013 in New York den legendären 10-Millionen-Dollar "Royal Fantasy Bra". Bild: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Tropic of C, Kinder und Charity: Das Engagement von Candice Swanepoel abseits der Laufstege Im Jahr 2018 gründete sie ihr eigenes Label, Tropic of C - eine Luxus-Bademodemarke, die auf nachhaltige Materialien und umweltbewusste Produktion setzt. Das Projekt trägt unverkennbar ihre Handschrift: die Verbindung von ästhetischem Anspruch und dem tiefen Naturbewusstsein, das ihr die Kindheit auf der Farm mitgegeben hat. Tropic of C gewann noch im Gründungsjahr den "Launch of the Year"-Award bei den Daily Front Row Awards. Swanepoel ist darüber hinaus Mutter von zwei Söhnen. Anacã Swanepoel Nicoli kam im Oktober 2016 zur Welt, sein Bruder Ariel im Sommer 2018. Bis 2019 war sie mit dem brasilianischen Male Model Hermann Nicoli liiert. Parallel zu den Erfolgen im Fashion-Business nutzt das Topmodel seine Stimme für soziale Zwecke. Als engagierte Patin der Organisation mothers2mothers hilft sie HIV-positiven Müttern in Südafrika.

GNTM-Halbfinale 2026: Candice Swanepoel bringt ihre Supermodel-Erfahrung in die Jury ein Im Halbfinale von Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" sitzt das Topmodel Candice Swanepoel neben Kerstin Schneider als Gastjurorin. Für die Kandidat:innen ist das mehr als ein Promi-Cameo - Swanepoel kennt jeden Schritt dieses Weges aus eigener Erfahrung. Sie weiß, wie es sich anfühlt, jung und ohne Netz in einer fremden Stadt anzukommen, was es bedeutet, unter Druck funktionieren zu müssen, und wie man sich in einer Branche behauptet, die wenig Geduld mit Unsicherheit hat.