Schwarze Spitze vs. Glitzer-Leo Wow-Auftritt: Heidi Klum und Tochter Leni verzaubern Berlin Veröffentlicht: Vor 59 Minuten von Julia W. Heidi Klum besuchte mit Tochter Leni die "Glamour Women of the Year"-Awards in Berlin. Bild: Imago Images / Eventpress

Bei den "Glamour Women of the Year Awards" erschien Heidi Klum im glitzernden Leo-Look - doch es ist Tochter Leni, die an diesem Abend modisch die Schlaglichter auf sich zieht.

Das Ritz-Carlton in Berlin verwandelte sich am Freitagabend in einen glamourösen Laufsteg: "Germany's next Topmodel"-Chefin Heidi Klum war zur Verleihung der "Glamour Women of the Year Awards" angereist – und hatte Tochter Leni an ihrer Seite. Die 52-Jährige, die erst tags zuvor bei der BAMBI-Verleihung in München geehrt worden war, zeigte sich erneut in Feierlaune.

Du willst Heidi in Action sehen? Streame alle GNTM-Staffeln kostenlos auf Joyn!

Schwarze Spitze vs. glitzernder Leo-Mini Für ihren Red-Carpet-Auftritt setzte Klum auf Aufmerksamkeit: ein glitzerndes Minikleid im Leopardenmuster, ergänzt durch transparente Strumpfhosen, schwarze Pumps und eine über die Schultern geworfene Fellstola. Der Look war laut, opulent – und ganz im Stil des Topmodels, das zuletzt mit einem durchsichtigen Kleid viral gegangen war. Leni Klum entschied sich hingegen für eine andere Richtung. Die 21-Jährige kombinierte einen schwarzen Body mit einem zarten Spitzenkleid, das sie darüber trug, und stylte ihr offenes Haar streng nach hinten. Ein Auftritt, der auf dezente Eleganz setzte – und damit den visuellen Gegenpol zur Mutter bildete.