Schwarze Spitze vs. Glitzer-Leo
Wow-Auftritt: Heidi Klum und Tochter Leni verzaubern Berlin
Veröffentlicht:von Julia W.
Bei den "Glamour Women of the Year Awards" erschien Heidi Klum im glitzernden Leo-Look - doch es ist Tochter Leni, die an diesem Abend modisch die Schlaglichter auf sich zieht.
Das Ritz-Carlton in Berlin verwandelte sich am Freitagabend in einen glamourösen Laufsteg: "Germany's next Topmodel"-Chefin Heidi Klum war zur Verleihung der "Glamour Women of the Year Awards" angereist – und hatte Tochter Leni an ihrer Seite. Die 52-Jährige, die erst tags zuvor bei der BAMBI-Verleihung in München geehrt worden war, zeigte sich erneut in Feierlaune.

Schwarze Spitze vs. glitzernder Leo-Mini
Für ihren Red-Carpet-Auftritt setzte Klum auf Aufmerksamkeit: ein glitzerndes Minikleid im Leopardenmuster, ergänzt durch transparente Strumpfhosen, schwarze Pumps und eine über die Schultern geworfene Fellstola. Der Look war laut, opulent – und ganz im Stil des Topmodels, das zuletzt mit einem durchsichtigen Kleid viral gegangen war.
Leni Klum entschied sich hingegen für eine andere Richtung. Die 21-Jährige kombinierte einen schwarzen Body mit einem zarten Spitzenkleid, das sie darüber trug, und stylte ihr offenes Haar streng nach hinten. Ein Auftritt, der auf dezente Eleganz setzte – und damit den visuellen Gegenpol zur Mutter bildete.
Zweiter Glamour-Auftritt für Heidi
Auch abseits des Auftritts des Mutter-Tochter-Duos hatte der Abend prominente Höhepunkte zu bieten. Rapperin Badmómzjay erhielt den "Gamechanger Award", Sängerin Leony wurde als "Musician of the Year" ausgezeichnet.
Für Heidi Klum war es der zweite Glamour-Termin in kurzer Zeit: Am Vortag hatte sie in München einen BAMBI entgegengenommen, ein Ereignis, das sie auf Instagram ausgiebig dokumentierte – mit Fotos von Cate Blanchett und Cher, einem Bild mit ihrer Mutter Erna und einer Videobotschaft an Naomi Campbell, die ihr den Preis überreicht hatte.
