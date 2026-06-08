Überraschendes Beziehungsende "Zutiefst enttäuscht": Ex-GNTM-Kandidat Ryan verkündet Trennung von Lina Veröffentlicht: 15:15 Uhr von Lars-Ole Grap Ryan war Teilnehmer der Jubiläumsstaffel von "Germany's Next Topmodel". Bild: ProSieben/Daniel Graf

Nach rund zweieinhalb gemeinsamen Jahren ziehen Reality-Star Lina Baumann und Ryan Wöhrl jetzt einen Schlussstrich. Auf Instagram gibt die Influencerin Einblicke in das emotionale Beziehungs-Aus.

Das volle Paket "Germany's Next Topmodel" Ganze Folgen und Clips jederzeit auf Joyn streamen!

Beziehungs-Aus bei Ex-GNTM-Kandidat Ryan: Trennung nach öffentlichem Instagram-Post Ryan gehörte im letzten Jahr zu den Kandidaten der großen Jubiläumsstaffel von "Germany's Next Topmodel". In der zehnten Folge war für den gebürtigen Landshuter dann allerdings Schluss: GNTM-Chefin Heidi Klum bemängelte, dass der Funke beim Shooting einfach nicht übergesprungen sei - eine Einschätzung, die auch Gastjuror Tom Kaulitz teilte, dem sein Auftritt zu zurückhaltend war. Ryan selbst zog nach seinem Ausscheiden ein versöhnliches Fazit: Er habe seine persönlichen Ziele erreicht.

Damals stand Lina im Hintergrund noch treu an seiner Seite - doch die vermeintlich perfekte Romanze ist inzwischen Geschichte. Am vergangenen Sonntag hat der Reality-Star auf Instagram das offizielle Beziehungs-Aus mit dem Ex-GNTM-Kandidaten Ryan verkündet. Den Instagram-Beitrag verfasste sie nach eigenen Angaben unter Tränen auf dem Weg von Ibiza zurück nach Deutschland - weil sie immer wieder auf das Beste gehofft habe. Doch manchmal, so Lina, sei das Beste allerdings auch, getrennte Wege zu gehen. Gegen Ende der Beziehung soll es einen Moment gegeben haben, der das Fass zum Überlaufen brachte. Lina spricht von einer Enttäuschung, die auf einmal alles verändert habe - was genau passiert ist, verrät sie ihren Fans allerdings nicht. Dass es heftig gekriselt habe, daraus macht sie kein Geheimnis. Mit einer Paartherapie hätten sie versucht, die Beziehung zu retten. Doch es blieb nur eine bittere Erkenntnis: "Am Ende war ich die Einzige, die noch versucht hat, sie zu retten", so die 25-Jährige.

Social Media ist eine Welt, in der man nur Teile eines Lebens sieht, aber nie das ganze Bild. Lina Baumann

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Zutiefst enttäuscht": Ryan reagiert auf Trennung von Lina Baumann Auch Ryan meldete sich in einer kurzen Instagram-Story zu Wort. Er sei "zutiefst enttäuscht, schockiert und verletzt" und kündigte an, sich in den kommenden Tagen ausführlicher äußern zu wollen. Für viele Fans kam das Liebes-Aus überraschend. Erst vor wenige Monaten hatte er in einem Interview mit "Promiflash" betont, Kommunikation sei das Fundament ihrer Beziehung. Von ernsthaften Problemen war damals keine Rede.

Trennung von Lina Baumann und Ryan: Fans reagieren mit Mitgefühl und Kritik Die Reaktionen von Linas Fans fielen eindeutig aus: Mitgefühl für sie, Unverständnis für ihn. "No way was - dachte das hält safe für immer", schreibt eine Person, eine andere: "Er hat eine Lina und geht ihr fremd? Wtf, hätte ich nie gedacht." Dass Ryan sich in seiner Story als verletzt darstellt, während gleichzeitig Untreue-Vorwürfe gegen ihn im Raum stehen, sorgt bei vielen Fans für absolutes Unverständnis: "Der Fakt, dass er verletzt ist, wenn er fremdgegangen ist? Männer." Die Reaktionen ihrer Community zeigen, wie sehr das Liebes-Aus die Menschen bewegt. Neben viel Zuspruch betonen etliche Fans, sie sei "von innen und außen" zu gut für diese Situation. Ein Punkt, der vielen besonders nahegeht, ist das Thema Haustiere. "Ist ja so schon verletzend genug, dann noch der Verlust der anderen Tiere und ebenso das gemeinsam aufgebaute Haus", heißt es in einem der mitfühlenden Kommentare. Doch trotz all der Trauer schwingt in der Community auch die Hoffnung mit, dass für Lina bald wieder bessere Zeiten kommen: "Es ist schwer, Abschied von einer Zukunft zu nehmen, an die man geglaubt hat. Doch manchmal führt das Leben nicht weg vom Glück, sondern nur auf einen anderen Weg dorthin."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ganze Folgen und Clips von "Germany's Next Topmodel" kannst du jederzeit kostenlos auf Joyn streamen.