"Meine Seite der Geschichte" Zwischen GNTM-Halbfinale und ESC: Alexavius kündigt "große Überraschung" an Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Zwischen Laufsteg und ESC-Fieber: GNTM-Kandidat Alexavius blickt auf intensive Wochen. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Während es für Alexavius bei "Germany's Next Topmodel" in die entscheidende Phase geht, rückt auch das "Eurovision Song Contest"-Finale immer näher. Der Grazer spricht exklusiv über seine Erfahrungen bei GNTM, seine Begeisterung für den ESC - und deutet eine echte News an.

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Im exklusiven Joyn-Interview spricht der 22-Jährige über seine ESC‑Leidenschaft, persönliche Favorit:innen - und über eine Überraschung im GNTM‑Halbfinale, die es so in der Show noch nie gegeben hat.

Der "Eurovision Song Contest" findet dieses Jahr in Österreich statt - in deinem Heimatland. Welche Bedeutung hat der ESC für dich, und wie groß ist deine Vorfreude auf das Event? Alexavius: Dass der "Eurovision Song Contest" dieses Jahr in Österreich stattfindet, freut mich natürlich ganz besonders. Vor allem, weil JJ den Sieg im vergangenen Jahr nach Österreich geholt hat und damit den ESC zurück in mein Heimatland gebracht hat. Umso schöner ist es für mich, das Ganze dieses Jahr wieder miterleben und mitverfolgen zu können. Ich bin außerdem schon sehr gespannt auf die Acts, denn der ESC wirkt heuer auf alle Fälle sehr vielversprechend.

Wie und wo wirst du den ESC dieses Jahr verfolgen? Ist vielleicht sogar eine Watch-Party geplant? Den ESC werde ich dieses Jahr ganz gemütlich von zu Hause aus verfolgen - möglicherweise auch gemeinsam mit ein paar Freunden. Natürlich wäre es etwas ganz Besonderes gewesen, live vor Ort dabei zu sein und Cosmó direkt vor Ort zu unterstützen und mitzufiebern. Trotzdem freue ich mich sehr auf einen entspannten, spannenden und sicherlich emotionalen Abend rund um den "Eurovision Song Contest".

Du hast dich kürzlich mit Cosmó, Österreichs ESC-Hoffnung, getroffen. Wie gefällt dir der Beitrag? Und hat Cosmó dir schon den berühmten "Tanzschein" ausgestellt? Ich freue mich wirklich extrem, dass Cosmó dieses Jahr für Österreich beim ESC antritt, weil er einfach einen ganz eigenen Vibe mitbringt. Er hat einen starken Stil, einen enormen Wiedererkennungswert und der Song bleibt sofort im Kopf. Ich finde, das Gesamtpaket ist einfach total stimmig und vor allem hebt er sich damit auch von vielen anderen Acts ab.

Es ist schön zu sehen, dass er seinen ganz eigenen Weg geht und sich traut, etwas anders zu machen. Alexavius über Österreichs ESC-2026-Teilnehmer Cosmó

Und tatsächlich hat er mir vor ein paar Tagen sogar den berühmten "Tanzschein" ausgestellt. Ich habe den Tanz davor extra noch einmal zu Hause geübt, weil ich mich natürlich vor unserer ESC-Hoffnung nicht blamieren wollte.

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Wie erlebst du gerade die ESC-Stimmung in Wien? Ich erlebe die ESC-Stimmung in Wien aktuell als etwas ganz Besonderes. Es ist schön zu sehen, wie Menschen aus ganz Europa und aus der ganzen Welt in die Stadt kommen, um gemeinsam den "Eurovision Song Contest" zu feiern. Wien zeigt sich dabei wirklich von seiner besten Seite - nicht nur, weil es eine wunderschöne Stadt ist, sondern auch, weil dieses Jahr unglaublich viel dafür getan wurde, den Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Gerade die ESC-Community ist eine extrem leidenschaftliche und engagierte Fangemeinde, und genau deshalb freut es mich umso mehr, zu sehen, wie die ganze Stadt mitzieht und mit viel Herzblut dazu beiträgt, für jeden einzelnen Besucher eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Denn wir lieben viel Aufwand! (lacht)

Wie groß ist deine ESC-Leidenschaft? Für wen schlägt dein Herz - und welchen Acts räumst du die besten Gewinnchancen ein? Ich würde schon sagen, dass ich ein großer ESC-Fan bin, weil der "Eurovision Song Contest" einfach jedes Jahr aufs Neue für so viele besondere Momente sorgt. Natürlich ist mein klarer Favorit dieses Jahr Cosmó - einfach, weil er etwas Eigenes mitbringt und Österreich wirklich auf eine besondere Art repräsentiert. Aber ich muss auch sagen, dass es heuer einige Länder gibt, die unglaublich starke Beiträge haben. Besonders Rumänien, Finnland und Australien finde ich persönlich richtig stark. Da sind Performances dabei, die sofort im Kopf bleiben und genau dieses gewisse ESC-Gefühl transportieren. Das wären definitiv meine persönlichen Favoriten neben Österreich. Und was die Gewinnchancen betrifft, glaube ich, dass dieses Jahr wirklich alles offen ist. Genau das macht den ESC ja auch so spannend.

Erinnerst du dich noch an deinen ersten ESC-Moment? Wie hat alles begonnen - und welcher Augenblick ist für dich bis heute der schönste? Ich muss ganz offen sagen, dass ich beim "Eurovision Song Contest" eher ein kleiner Nachzügler bin. Mein erster großer Berührungspunkt mit dem ESC war damals der Sieg von Conchita Wurst - und ich glaube, damit bin ich nicht allein. Für viele war das wahrscheinlich der Moment, in dem der ESC plötzlich etwas ganz Besonderes wurde. Ich war damals gerade einmal zehn Jahre alt, als Conchita den Sieg nach so vielen Jahren wieder nach Österreich geholt hat, und genau deshalb ist das für mich bis heute eine ganz besondere Erinnerung. Seitdem verfolge ich den ESC eigentlich jedes Jahr, weil ich diese große Bühne, die Inszenierung und auch das ganze Drama rund um den Bewerb einfach faszinierend finde. Vor allem mag ich die Idee dahinter, dass für einen Abend so viele unterschiedliche Nationen durch Musik zusammenkommen und miteinander verbunden werden.

Gewusst? Cosmó war bei "The Voice Kids" 2022 - streame sein Auftritt ab 1:43:30: The Voice Kids Blind Audition 6 - Lena & Alvaro verzaubern mit magischen Duetten Verfügbar auf Joyn Folge vom 08.04.2022 • 116 Min • Ab 6 Aktionsmenü öffnen

Als Teil der GNTM-Top-5 der Männer kämpfst du in Folge 23 (14. Mai, 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn) um den Einzug ins Halbfinale. Kannst du vorab etwas über die kommende Folge verraten? Am Donnerstag geht es für uns um den großen Einzug ins Halbfinale - und die Luft wird natürlich immer dünner, jetzt, wo nur noch so wenige Männer im Wettbewerb sind. Die Zielgerade ist schon ganz nah, deshalb wird diese Woche besonders spannend.

Viel kann ich natürlich noch nicht verraten, weil ich niemandem die Überraschung der Show vorwegnehmen möchte. Aber so viel kann ich sagen: Diese Woche wird definitiv außergewöhnlich und ziemlich heftig. Unser Entscheidungs-Walk läuft nämlich nicht wie gewohnt ab, sondern wir bekommen zusätzlich ein Casting, mit dem wirklich niemand gerechnet hätte - und das hat es in sich. Wie das Ganze aussieht und wer sich am Ende einen Platz im Halbfinale sichern kann, sieht man am Donnerstag um 20:15 Uhr bei "Germany's Next Topmodel". Es bleibt auf jeden Fall spannend.

Kürzlich hast du ein kryptisches Reel mit mehreren GNTM-Kandidaten gepostet und es mit "Das ist meine Seite der Geschichte" betitelt. Magst du uns dazu etwas mehr erzählen? Ich kann dazu aktuell noch nicht allzu viel verraten, aber so viel kann ich sagen: Es wird definitiv eine sehr große Überraschung. Und ja - das, was ich in meiner Caption geschrieben habe, ist absolut Programm. Es ist meine Seite der Geschichte und ich habe dazu sehr viele Worte zu verlieren. Ich nehme dabei definitiv kein Blatt vor den Mund. Es wird schockierend, spannend und emotional - und wahrscheinlich auch mit einigen Dingen, mit denen viele nicht rechnen werden. Mehr möchte ich im Moment aber noch nicht vorwegnehmen, weil der richtige Zeitpunkt dafür erst noch kommen wird. Aber ich glaube, eine Sache kann ich mit Stolz sagen: So etwas hat es in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" von einem Kandidaten in dieser Form bisher noch nicht gegeben.

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Eines ist sicher: Von Alexavius wird man in nächster Zeit noch einiges hören. Neue Folgen von "Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.