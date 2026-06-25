Kultserien-Comeback "Gilmore Girls" kommt zu Joyn - darum begeistert die Dramedy bis heute Veröffentlicht: Vor 43 Minuten von Joyn Redaktion "Gilmore Girls" (v.l.): Lauren Graham ("Rory" Leigh Gilmore) und Alexis Bledel (Lorelai Victoria Gilmore) Bild: picture alliance / Everett Collection

"Gilmore Girls" gehört zu den Serien, die auch Jahrzehnte nach ihrer Erstausstrahlung noch nachwirken. Seit dem US-Start im Jahr 2000 landet sie immer wieder in den Streaming-Charts. Ab dem ersten Juli ist der Retro-Hit auf Joyn verfügbar. Bereit für den Einstieg oder den nächsten Rewatch?

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Worum geht es in "Gilmore Girls"? Ein Überblick über Inhalt und Figuren Im Mittelpunkt der Serie stehen drei Generationen von Frauen: Großmutter Emily Gilmore (Kelly Bishop), ihre Tochter Lorelai Gilmore (Lauren Graham) und Enkelin Rory Gilmore (Alexis Bledel). Lorelai wird bereits mit 16 Jahren schwanger und entscheidet sich gegen das privilegierte Leben ihrer Eltern. Sie verlässt das Elternhaus, zieht ihre Tochter allein groß und baut sich in der Kleinstadt Stars Hollow ein unabhängiges Leben auf. Rory wächst behütet, aber unkonventionell auf und gilt als ehrgeizig, klug und oft sogar vernünftiger als ihre Mutter. Die Serie begleitet ihren schulischen und persönlichen Werdegang sowie Lorelais berufliche und private Herausforderungen. Stars Hollow bildet dabei die charmante Kulisse für Geschichten über Liebe, Freundschaft, Familie und Selbstfindung, getragen von schnellem Dialogwitz und einer engen Mutter-Tochter-Beziehung.

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Darum ist "Gilmore Girls" immer noch richtig gut "Gilmore Girls" überzeugt auch heute noch durch Themen, die zeitlos und hochrelevant sind. Die Serie erzählt von Generationenkonflikten, Leistungsdruck, weiblicher Selbstbestimmung und der Suche nach dem eigenen Lebensweg. Hinzu kommen Figuren, die bewusst unperfekt gezeichnet sind. Lorelai und Rory essen ungesund, trinken literweise Kaffee, reden zu schnell und sagen häufig das Falsche. Statt glattgebügelter Charaktere zeigt die Serie Menschen mit Ecken und Kanten. Diese Authentizität trägt dazu bei, dass die Protagonistinnen immer noch nahbar wirken. Gleichzeitig gilt der Millenial-Klassiker als eine der beliebtesten Wohlfühlserien überhaupt. Viele Fans starten jedes Jahr im Herbst einen Rewatch. Die ruhige Erzählweise, die musikalischen Motive und das herbstliche Setting von Stars Hollow schaffen eine Atmosphäre, die entschleunigt und zum Abschalten einlädt. Die Serie fühlt sich an wie ein vertrauter Ort, an den man immer wieder gern zurückkehrt.

Der "Stars Hollow"-Hype geht weiter Nicht zuletzt zeigt der anhaltende Erfolg, wie stark die Serie kulturell verankert ist. Aus sieben Staffeln und 153 Folgen ist ein Serienkosmos geworden, der weiterhin neue Fans anzieht. 2023 gehörte "Gilmore Girls" in den USA erneut zu den meistgestreamten Serien und erreicht längst Zuschauer:innen über alle Generationen hinweg. Auf Social Media wird Stars Hollow jeden Herbst wieder gefeiert, diskutiert und zitiert. Ab 1. Juli kannst du die komplette Show auf Joyn streamen und dich selbst davon überzeugen.