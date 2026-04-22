Jeffrey Dean Feiertag für "Grey's Anatomy"-Fans: Denny Duquette wird 60 Jahre alt Veröffentlicht: Vor 19 Minuten von teleschau Als Jeffrey Dean Morgan 2006 bei "Grey's Anatomy" einstieg, stand er noch am Anfang seiner Karriere. Jetzt wird er 60 Jahre alt. Bild: 2007 Getty Images/Frederick M. Brown

Denny Duquette? Noch heute trauern "Grey’s Anatomy"-Fans um den Publikumsliebling, der in Staffel zwei einen der dramatischsten Serientode der Serie erlitt. Jetzt feiert Jeffrey Dean Morgan, der Denny-Darsteller, seinen 60. Geburtstag.

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Alteingesessene "Grey's Anatomy"-Fans müssen bei der Erinnerung an diese Episode immer noch schwer schlucken. In "Der Tod und das Mädchen", dem Finale der zweiten Staffel (2006), stirbt Denny Duquette. Zuvor war er nur in neun Episoden zu sehen gewesen. Die reichten aber, um ihn bei vielen Fans unsterblich zu machen. Ein weiteres Indiz für die Beliebtheit von Denny Duquette: Nach seinem Serientod kehrte er in 15 Episoden zurück - als Geist, der seiner ehemaligen großen Liebe, der Onkologin Izzie Stevens (Katherine Heigl), schützend beisteht. Nicht viele GA-Charaktere schafften es, dass sie post mortem häufiger zu sehen waren als zu Lebzeiten. Der Mann, der es möglich machte und Izzie sowie die Fans verzauberte, feiert jetzt runden Geburtstag. Am 22. April wird Jeffrey Dean Morgan 60 Jahre alt.

Denny Duquette starb in "Grey's Anatomy" - und wurde unsterblich Neun Jahre bevor Derek "McDreamy" Shepherd (Patrick Dempsey) bei einem Autounfall starb und für den tragischsten Serientod der GA-Geschichte sorgte, traf der Tod von Denny Duquette die Fans erstmals besonders hart. Denny wurde in "Ein neuer Anfang", der 13. Folge der zweiten Staffel, erstmals als Herztransplantationspatient im damals noch "Seattle Grace Hospital" genannten Krankenhaus eingeliefert. Erst, als er in der Episode 19, "Karma", zurückkehrte, nahm nicht nur seine Krankengeschichte, sondern auch die Liebe zu Izzie Fahrt auf. Beides gipfelte zunächst in einem Heiratsantrag, den Denny Izzie machte, nachdem er aus einer kurzen Bewusstlosigkeit erwacht war. Sie nahm den Antrag noch vor der folgenden Herztransplantation an. Diese verlief gut. Aber als alles überstanden schien, erlitt Denny in der Nacht einen Schlaganfall und starb. Denny hallte lange in GA nach. Er tauchte nicht nur im Unterbewusstsein von Izzie, sondern auch von Meredith (Ellen Pompeo) wiederholt als Geist auf. Darüber hinaus wurde sein Vermögen für die Gründung der Denny Duquette Memorial Clinic verwendet.