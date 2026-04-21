Sie haben am meisten Screentime "Grey's Anatomy": Diese Stars sind am längsten dabei Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Welche Stars zählen bereits zu den "alten Hasen" bei "Grey's Anatomy"? Bild: 2025 Disney

Seit 2005 zieht die US-amerikanische Serie "Grey's Anatomy" unzählige Fans in ihren Bann. Mittlerweile gibt es bereits 22 Staffeln, eine 23. Season ist in Arbeit. Über die Jahre hinweg haben viele Schauspieler:innen die Serie verlassen, doch einige sind schon ziemlich lange dabei. Ein Überblick über die Stars, die die meiste Zeit am "Grey's Anatomy"-Set verbracht haben.

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Ellen Pompeo alias Dr. Meredith Grey Ellen Pompeo spielt seit der ersten Staffel die Rolle der Dr. Meredith Grey in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy". Meredith kam als Assistenzärztin ans Seattle Grace Hospital und verliebte sich dort in Dr. Derek Shepherd (Patrick Dempsey). Die beiden kamen nach jahrelangem Hin und Her zusammen und heirateten am Ende der 5. Staffel. Gemeinsam adoptierten sie ihre Tochter Zola Grey Shepherd. Mit Derek Bailey Shepherd (meist nur Bailey genannt) bekamen sie auch ein erstes eigenes Kind. Nach Dereks tragischem Tod in Folge 21 der elften Staffel wurde Tochter Ellis Shepherd geboren. Meredith blieb nach Dereks Tod lange Single. Erst in Staffel 20 öffnete sie sich für eine neue Liebe und kam mit Nick Marsh (Scott Speedman) zusammen. Die beiden lernten sich im Grey Sloan Memorial Hospital kennen. Ellen Pompeo entschied sich in Staffel 19 dazu, aus der Serie auszusteigen. Doch der Abschied war - anders als erwartet - nicht für die Ewigkeit. Sie kehrte in Staffel 21 zur Serie zurück und ist seitdem wieder fester Bestandteil des Casts.

Ellen Pompeo spielt bei "Grey's Anatomy" die Hauptrolle der Dr. Meredith Grey. Bild: Disney

James Pickens Jr. spielt Dr. Richard Webber Seit der ersten Episode ist James Pickens Jr. in der Rolle von Dr. Richard Webber bei "Grey's Anatomy" zu sehen. Er arbeitet als Facharzt der Allgemeinchirurgie und leitet derzeit das Facharztprogramm am Grey Sloan Memorial Hospital. Früher war er Chefarzt der Chrirurgie am Seattle Grace Hospital. Während seiner Zeit als Assistenzarzt hatte er eine Affäre mit Merediths Mutter Dr. Ellis Grey (Kate Burton). Aus der Affäre ging ein Kind hervor: Dr. Maggie Pierce (Kelly McCreary), die ebenfalls am Grey Sloan Memorial Hospital arbeitete. Doch aus Ellis und Dr. Webber wurde kein Paar. Stattdessen war er bis zu ihrem Tod mit Adele Webber verheiratet. Danach blieb er zunächst Single. In Staffel acht lernte er Dr. Catherine Fox kennen. Die beiden arbeiteten zunächst zusammen, kamen sich aber auch auf privater Ebene immer näher. Seit Staffel neun sind die beiden ein Paar, in Staffel elf heirateten sie.

James Pickens Jr. spielt die Rolle von Dr. Richard Webber in "Grey's Anatomy". Bild: Disney

Chandra Wilson spielt Dr. Bailey Auch Chandra Wilson ist seit der ersten Staffel bei "Grey's Anatomy" dabei. Sie spielt die Rolle von Dr. Miranda Bailey, ehemalige Chefärztin der Chirurgie am Grey Sloan Memorial Hospital. Mittlerweile arbeitet sie als Allgemeinchirurgin und Leiterin des Residenzprogramms. Miranda Bailey war mit Tucker Jones (Cress Williams) verheiratet, mit dem sie auch einen Sohn hat. Nach der Scheidung war sie zwischenzeitlich mit dem Krankenpfleger Eli Lloyd (Daniel Sunjata) liiert. Seit einigen Jahren gibt es nun aber einen neuen Mann in ihrem Leben: Den ehemaligen Feuerwehrmann und Assistenzarzt Ben Warren (Jason George).

Chandra Wilson als Dr. Miranda Bailey bei "Grey's Anatomy". Bild: Disney

Kevin McKidd als Dr. Owen Hunt Kevin McKidd ist seit Staffel fünf fester Bestandteil des "Grey's Anatomy"-Universums. Er spielt die Rolle des Owen Hunt, der einst der Armee gedient hatte, aufgrund des Todes seiner Crew aber ehrenhaft entlassen wurde. Danach war der Veteran als Chefarzt am Grey Sloan Memorial Hospital tätig. Mittlerweile ist er Leiter der Traumachirurgie. Mit seinem Liebesleben sorgte er immer wieder für Aufmerksamkeit. Er war zunächst mit Dr. Cristina Yang liiert (Staffel sieben bis zehn) und später mit Dr. Amelia Shepherd verheiratet (Staffel 12 bis 15). Beide Ehen endeten jedoch mit der Scheidung. Mittlerweile ist er mit Dr. Teddy Altman verheiratet (seit Staffel 18). Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder: Sohn Leo Hunt und Tochter Allison Hunt.

Kevin McKidd spielt Dr. Owen Hunt bei "Grey's Anatomy". Bild: Disney

Camilla Luddington ist Dr. Jo Wilson Seit der neunten Staffel ist Camilla Luddington bei "Grey's Anatomy" als Dr. Jo Wilson zu sehen. Sie arbeitet aktuell als Assistenzärztin für Geburtshilfe und Gynäkologie am Grey Sloan Memorial Hospital. Zuvor war sie behandelnde Allgemeinchirurgin, wechselte dann aber ihr Fachgebiet. Nach dem Tod ihres Ehemannes heiratete sie Dr. Alex Karev (Justin Chambers) in Staffel 14. Doch dieser verließ sie einige Jahre später für seine Ex-Frau Dr. Izzie Stevens (Katherine Heigl). Danach kam sie in Staffel 17 kurzzeitig mit Dr. Jackson Avery (Jesse Williams) zusammen. Die Beziehung hielt aber nicht. Heute ist Jo Wilson mit Atticus Lincoln verheiratet.