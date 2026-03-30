Am Mittwoch, 13. Mai 2026 startet "Grey's Anatomy", die am längsten laufende US-Krankenhausserie um 20:15 auf Sixx mit einer Doppelfolge. Ab Mittwoch 6. Mai siehst du sie bereits kostenlos auf Joyn.

"Grey's Anatomy" handelt von persönlichen Schicksalen und großen Konflikten der Ärzt:innen des Grey Sloan Memorial Hospitals in Seattle. Die Serie hat weltweit Millionen von Fans und damit schon lange Kultstatus erreicht.

Nachdem die Ärtzte schon mit einigen Schicksalsschlägen zu kämpfen hatten, müssen sie es in den neuen Folgen schaffen mit den Folgen einer Gas-Explosion fertig zu werden.