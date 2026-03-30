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Neue Folgen der Kultserie

Wann startet die 22. Staffel "Grey's Anatomy"?

Veröffentlicht:

von Emilia Töpper

Meredith Grey und Derek Shepherd schauen sich gegenseitig intensiv an.

Bild: imago images/Cinema Publishers Collection

Am Mittwoch, 13. Mai 2026 startet "Grey's Anatomy", die am längsten laufende US-Krankenhausserie um 20:15 auf Sixx mit einer Doppelfolge. Ab Mittwoch 6. Mai siehst du sie bereits kostenlos auf Joyn.

"Grey's Anatomy" handelt von persönlichen Schicksalen und großen Konflikten der Ärzt:innen des Grey Sloan Memorial Hospitals in Seattle. Die Serie hat weltweit Millionen von Fans und damit schon lange Kultstatus erreicht.

Nachdem die Ärtzte schon mit einigen Schicksalsschlägen zu kämpfen hatten, müssen sie es in den neuen Folgen schaffen mit den Folgen einer Gas-Explosion fertig zu werden.

Was passiert im Grey Sloan Memorial?

Ab Mittwoch, 6. Mai 2026 kannst du die neue Doppelfolge kostenlos auf Joyn bereits eine Woche vor der Free-TV-Premiere auf Sixx schauen.

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