Janine Kunze mit Tochter Lili Budach bei einer Musical-Premiere im April 2025 in Düsseldorf.

Schauspielerin Janine Kunze hat erstmals mit ihren Töchtern gemeinsam für eine Mode-Kampagne vor der Kamera gestanden. Auch ein gemeinsames Dessous-Shooting könnte sie sich vorstellen.

Erstes Modeshooting - Premiere für Janine Kunze und ihre Töchter Die drei Damen aus dem Kunze-Clan machen gemeinsame Sache in der Modebranche: Schauspielerin Janine Kunze hatte erstmals mit ihren beiden 18- und 22-jährigen Töchtern Lola und Lili-Mari ein Modeshooting. Im Dezember posierte der einstige "Hausmeister Krause"-Star mit den Töchtern für den Designer Steffen Schraut und den Shoppingsender QVC vor der Kamera und präsentierte die neue Frühjahr/Sommer-Kollektion. Die 51-jährige Mama zeigte sich nach der Zusammenarbeit begeistert. "Ich bin superstolz, wie professionell sie das machen", sagte sie laut "Bild"-Zeitung. Es sei bei den Aufnahmen "zeitweise bitterkalt" gewesen. Auch Lili-Mari gefiel die Familien-Premiere: "Das ist wirklich eine Traumkombi. Es fühlt sich nicht an wie Arbeiten, sondern wie ein Familienausflug."

Janine Kunze kann sich Dessous-Shooting mit ihren Töchtern vorstellen Ihre 18-jährige Schwester stand erstmals für ein Fotoshooting vor der Kamera. Sie sei anfangs noch ein wenig zurückhaltender gewesen, erzählte sie. Im Laufe des Tages habe sich das aber "total gelockert" und auch sie hatte immer mehr Spaß an dem Projekt. Mit ihrer Tochter Lili, die wie sie auch als Schauspielerin aktiv ist, präsentiert Kunze auch den gemeinsamen Podcast "Kunzes Kosmos". Und auch in Sachen Fotokampagnen würden sich die drei über weitere gemeinsame Projekte freuen. Dessous-Shootings, so wie man sie von Heidi Klum und ihrer Tochter Leni Klum kennt, kann Janine Kunze sich dabei mit ihren Töchtern durchaus vorstellen.

Ich würde das für meine Töchter und mich für ein hochwertiges Magazin oder Shooting auch nicht ausschließen. Janine Kunze

Über Heidi und Leni Klums Dessous-Shootings: "Sie machen das toll" Es handle sich bei den Kampagnen von Heidi und Leni Klum um hochwertige Unterwäsche-Shootings zweier Models. "Sie machen das toll, sie machen das hochwertig, das hat nichts Billiges oder Primitives", betont Kunze, die mit ihrem Mann Dirk Budach neben ihren beiden Töchtern auch noch den 15-jährigen Sohn Luiz-Fritz hat. Ähnlich sieht es Lili-Mari: Die eigene Mutter sei meist auch die erste Person, mit der man Unterwäsche einkaufen gehe. "Deswegen finde ich es so schade, dass es sexualisiert und in eine bestimmte Richtung gedrängt wird", unterstreicht sie.

