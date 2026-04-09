Nahaufnahme Die kriminelle Halbschwester in "Helen Dorn": So tickt Liane Forestieri privat Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von teleschau Luisa Vizzante (Liane Forestieri) ist in der Sporthalle im Gefängnis. Bild: ZDF und Georges Pauly

Schon 2024 mischte Liane Forestieri die Krimireihe "Helen Dorn" auf. Damals stellte sich heraus, dass ihre Figur die Halbschwester der Protagonistin ist. In "Verdammte Familie" ist sie erneut als Luisa Vizzante zu sehen. Das ist über die Darstellerin aus Kempten bekannt.

Samstag, 11.04. 20:15 Uhr • Helen Dorn "Verdammte Familie" im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Seit 2015 spielt Liane Forestieri in der ZDF-Heimatfilmreihe "Lena Lorenz" die Freundin der Hauptdarstellerin. Ganz anders tickt da ihre Rolle als kriminelle Halbschwester der Hauptermittlerin in "Helen Dorn". In der Episode "Der deutsche Sizilianer" stellte sich Ende 2024 heraus, dass ihre Figur Luisa Vizzante und die Kommissarin (Anna Loos) denselben Vater haben. Was die beiden nicht davon abhält, sich am Ende einen blutigen Kampf zu liefern. Einige Zeit später später wird Helen Dorn erneut mit ihrer Vergangenheit konfrontiert: Luisa wird im Frauengefängnis fast Opfer eines Anschlags. Die beiden müssen sich zusammenraufen, ob sie wollen oder nicht.

Liane Forestieri ist seit 1993 regelmäßig im TV zu sehen Die 1975 geborene Halbitalienerin Liane Forestieri ist seit über 30 Jahren im Geschäft. In Kempten geboren, absolvierte sie im Zinner Studio in München eine Ausbildung zur Schauspielerin. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte Liane Forestieri 1992 im Staatstheater Augsburg im Stück "Becket oder die Ehre Gottes". Schon ein Jahr später folgte ihr Leinwanddebüt in der Adaption der Thomas-Mann-Novelle "Mario und der Zauberer". Die Hauptrolle spielte Klaus Maria Brandauer. Nach einigen Nebenrollen, unter anderem in der SAT.1-Serie "Der König", hatte sie von 2000 bis 2004 regelmäßige Auftritte in der ZDF-Serie "Die Verbrechen des Professor Capellari". Sie war darin elf Folgen lang als Maria Contro zu sehen, italienische Studentin und Untermieterin der Hauptfigur. Auch bei einigen Kinofilmen wirkte Liane Forestieri mit. So hatte sie Parts in "Schwere Jungs" (2006), "Männerherzen" (2009) und der Fortsetzung "Männerherzen ... und die ganz ganz große Liebe" (2011).

Hier siehst du Liane Forestieri in "Die Küstenwache" Ganze Folge Küstenwache Tödliche Botschaft Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.11.2007 • 44 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Dauer-Rolle in "Lena Lorenz" 2015 stieg Liane Forestieri in die ZDF-Heimatfilmreihe "Lena Lorenz" ein. Die Produktion dreht sich um eine Hebamme, die Berlin hinter sich lässt und im Berchtesgadener Land praktiziert. Sie spielt darin Julia, die beste Freundin der Hauptfigur Lena Lorenz (Judith Hoersch).

Heute, 20:15 Uhr • Lena Lorenz "Muttergefühle" im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

"Ich versuche immer, fast wie ein Kind, etwas Neues dabei zu entdecken" Besondere Drehtage erlebte die Schauspielerin 2010 beim Film "Mörderischer Besuch". Die Produktion mit Heiner Lauterbach als Inspektor führte sie zum ersten Mal in ihrem Leben nach Israel. Die junge Mutter (eine Tochter, ein Sohn) nahm ihre Kinder kurzerhand mit, wie sie damals in einem Interview mit der "teleschau" verriet. "Am Set haben meiner Meinung nach Kinder nichts verloren - aber nach Israel wollte ich sie unbedingt mitnehmen", erzählte Liane Forestieri. Für ihren damals achtjährigen Sohn sei es besonders spannend gewesen, "da wir in Berlin zusammen das Anne-Frank-Museum besucht haben". Im "teleschau"-Gespräch erzählte sie auch, wie sie zu ihrem Job steht. "Schauspielen ist wie ein Tag auf einem großen Spielplatz - manchmal macht es mehr Spaß, manchmal weniger." Stichwort Spielplatz: "Ich versuche immer, fast wie ein Kind, etwas Neues dabei zu entdecken - und mich nicht total zu verstellen." Dass ihr dabei auch undurchsichtige oder kriminelle Charaktere Spaß machen, beweist sie aktuell in "Helen Dorn".

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Liane Forestieri lebt mit ihrer Familie in München Nachdem sie mit Mann und Kindern einige Zeit in Berlin-Mitte gelebt hatte, ist die 1975 geborene Schauspielerin nun in München zu Hause. Und blickt stets mit einer Portion Demut auf ihren Job. "Ich freue mich, wenn ich Filme drehen darf - und ich lebe gerne davon", so Forestieri gegenüber der "teleschau". Ansonsten hält sie sich gerne von roten Teppichen und Blitzlichtgewitter fern. Sie verbringt ihre Zeit lieber mit der Familie, im eigenen Garten oder bei einem Kinobesuch. Nach ihrem Part in "Helen Dorn" ist Forestieri voraussichtlich noch 2026 in der Krimiserie "Hubert ohne Staller" und der neuen "Thüringenkrimi"-Episode "Cash" zu sehen. Diese wurde im November und Dezember 2025 gedreht.