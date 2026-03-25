Australische Expertin "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Mel Schilling ist tot Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Redaktion Mel Schilling starb mit 54 Jahren an ihrer Krebserkrankung. Bild: picture alliance / NurPhoto | WIktor Szymanowicz

Traurige Nachrichten aus dem internationalen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kosmos. Mel Schilling (†54), die Psychologin der australischen Serie, ist an den Folgen ihrer Darmkrebs-Erkrankung gestorben.

Bewegender Abschied von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Star auf Instagram Ihr Ehemann Gareth Brisbane verkündete die traurige Nachricht vor wenigen Stunden auf ihrem Instagram-Profil. In ihren letzten Momenten habe Mel noch all ihre Kraft aufgebracht, um ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter Maddie eine letzte Botschaft zu hinterlassen - eine Erinnerung, an die er sein ganzes Leben denken wird.

Sie brachte ihre letzte Energie dafür auf, und diese Geste war die perfekte Zusammenfassung unserer lieben Melsie. Selbst am Ende dachte sie nur an Maddie und mich. Gareth Brisbane

Zusammen mit zehn Bildern aus ihrem gemeinsamen Leben verabschiedet er sich mit rührenden Worten von seiner Frau: "Ich hatte 15 wundervolle Jahre mit meiner Seelenverwandten und es war das Privileg meines Lebens, an ihrer Seite zu sein. Dafür werde ich auf ewig dankbar sein. Leb wohl, meine Liebe. Meine Einzige. Bis wir uns wiedersehen."

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Mel Schillings bewegender Kampf gegen den Krebs Schilling erhielt die Diagnose Darmkrebs im Dezember 2023. Nach einer zunächst erfolgreichen Tumorentfernung kehrte die Krankheit zurück und metastasierte in Lunge und Gehirn. Am 12. März 2026 hatte die Beziehungscoachin ihr erschütterndes Gesundheitsupdate mit ihren Instagram-Followern geteilt.

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