Ende April geht's los
Neue Serie startet in SAT.1 und auf Joyn: Alle Infos zu "The Hunting Party"
Veröffentlicht:von Presse / Anna-Maria Hock
Die entlassene FBI-Profilerin Rebecca "Bex" Henderson soll bei der Suche nach einem entflohenen Serienkiller helfen. "The Hunting Party" feiert am 28. April Deutschlandpremiere in SAT.1 und auf Joyn. Das musst du über die neue Serie wissen.
Neue US-Serie verspricht Spannung pur
SAT.1 und Joyn zeigen ab Dienstag, 28. April 2026, um 20:15 Uhr die brandneue Crime-Serie "Hunting Party - Die Mörderjagd" in Doppelfolgen. In der spannenden US-Serie wird die Ex-FBI-Profilerin Rebecca "Bex" Henderson (Melissa Roxburgh) zurück in den Dienst beordert, als eine mysteriöse Explosion in einem streng geheimen Gefängnis die gefährlichsten Serienmörder der Welt auf freien Fuß setzt. War die Explosion ein folgenschwerer Unfall oder ein akribisch geplanter Gefängnisausbruch? Als Bex eingehende Recherchen zum Hochsicherheitstrakt anstellt, gerät die FBI-Profilerin in eine Verschwörung.
Richard Harris
Die Sendetermine der "Hunting Party"
Nach dem Start am 28. April können sich die Zuschauer:innen wöchentlich über Nachschub freuen. Immer dienstags um 20:15 Uhr laufen die Episoden in Doppelfolgen. Du hast die Folgen verpasst? Auf Joyn findest du sie jederzeit zum Streamen.
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