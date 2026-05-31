"Wirklich alles okay"

"Immer wieder sonntags"-Auftakt: Stefan Mross äußert sich live zum Show-Aus

Veröffentlicht:

von Julia W.

Stefan Mross ist mit "Immer wieder sonntags" in die letzte Saison gestartet.

Bild: Imago Images / pictureteam

"Immer wieder sonntags" ist heute in seine letzte Saison gestartet. Gleich zu Beginn sprach Stefan Mross das bevorstehende Ende der ARD-Show an – und gab den Fans ein Versprechen.

Die nächste Ausgabe von "Immer wieder sonntags" gibt's am 7. Juni

Am 31. Mai 2026 ist "Immer wieder sonntags" in seine allerletzte Saison gestartet. Moderator Stefan Mross hatte sich schon im Vorfeld zum Aus der Traditions-Show im Ersten geäußert. Er habe lange überlegt, was er in der Auftakt-Show sagen solle, sagte Mross in der Sendung. "Aber das zählt jetzt mal überhaupt nicht."

"Es ist wirklich alles okay"

Stattdessen Worten des Bedauerns nutzte Mross die Show, um sich zu bedanken – darunter beim SWR, der ARD und dem Europa-Park Rust, in dem die Sendung viele Jahre aufgezeichnet wurde. Seine Gäste an diesem Sonntag – darunter Andy Borg und Beatrice Egli – bezeichnete Mross als Freunde, die ihn seit vielen Jahren unterstützt hätten.

Er habe sich gefragt, wie es "da so zwischenmenschlich" weitergehen solle, und kam dabei zu dem Schluss: "Doch, das passt alles. Es ist wirklich alles okay. Machen Sie sich keine Sorgen."

Statt getränkt in Wehmut soll die letzte Staffel die "geilste Saison in der Geschichte von 'Immer wieder sonntags'" werden, versprach Mross. Nach der Auftakt-Show am 31. Mai können sich Fans noch zwölf weitere Folgen freuen.

Mehr zu "Immer wieder sonntags"

Alle Sendetermine und Stars von "Immer wieder sonntags" 2026

  • Sonntag, 7. Juni: Olaf der Flipper, Trenkwalder, Laura Wilde, Marco Ventre & Band, Marie Reim, Rosanna Rocci, Joey Heindle, Simone & Charly Brunner

  • Sonntag, 14. Juni: Hansi Hinterseer, Fantasy, Anni Perka, Dennis Wilms, Dorfrocker, Christian Franke, Sophia, Schürzenjäger

  • Sonntag, 21. Juni: Höhner, Francine Jordi, Mitch Keller, Mountain Crew, Bernd Stelter, Lucas Cordalis, Volksschauspiele Ötigheim

  • Sonntag, 28. Juni: Olaf Berger, Paveier, Ella Endlich, Monique, Graziano, Diana Amft & Kai Becker, Christin Stark, Tim Peters

  • Sonntag, 5. Juli: Nino de Angelo, Vanessa Mai, Die Troglauer, Nicole, Sigrid & Marina, Norman Langen, Patrick Lindner

  • Sonntag, 12. Juli: Andy Borg, Alexander Rier, Volxrock, Frank Schöbel, Pia Malo

  • Sonntag, 19. Juli: Die Amigos, Ross Antony, Julian Reim, Joelina Drews, Marc Pircher, Tanja Lasch, Die Draufgänger, Uwe Busse

  • Sonntag, 2. August: voXXclub, Markus Wohlfahrt, Stefanie Hertel, Eloy de Jong, Christian Lais, Micky Brühl

  • Sonntag, 9. August: Die jungen Zillertaler, Kastelruther Spatzen, Uta Bresan, Achim Petry

  • Sonntag, 23. August: Monika Martin, Anita Hofmann, Michael Fischer

  • Sonntag, 30. August: Ronja Forcher, Tiroler Wind, Inka Bause

  • Sonntag, 6. September: Andy Borg, Stefanie Hertel

