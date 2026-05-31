"Wirklich alles okay"
"Immer wieder sonntags"-Auftakt: Stefan Mross äußert sich live zum Show-Aus
Veröffentlicht:von Julia W.
"Immer wieder sonntags" ist heute in seine letzte Saison gestartet. Gleich zu Beginn sprach Stefan Mross das bevorstehende Ende der ARD-Show an – und gab den Fans ein Versprechen.
Die nächste Ausgabe von "Immer wieder sonntags" gibt's am 7. Juni
Am 31. Mai 2026 ist "Immer wieder sonntags" in seine allerletzte Saison gestartet. Moderator Stefan Mross hatte sich schon im Vorfeld zum Aus der Traditions-Show im Ersten geäußert. Er habe lange überlegt, was er in der Auftakt-Show sagen solle, sagte Mross in der Sendung. "Aber das zählt jetzt mal überhaupt nicht."
"Es ist wirklich alles okay"
Stattdessen Worten des Bedauerns nutzte Mross die Show, um sich zu bedanken – darunter beim SWR, der ARD und dem Europa-Park Rust, in dem die Sendung viele Jahre aufgezeichnet wurde. Seine Gäste an diesem Sonntag – darunter Andy Borg und Beatrice Egli – bezeichnete Mross als Freunde, die ihn seit vielen Jahren unterstützt hätten.
Er habe sich gefragt, wie es "da so zwischenmenschlich" weitergehen solle, und kam dabei zu dem Schluss: "Doch, das passt alles. Es ist wirklich alles okay. Machen Sie sich keine Sorgen."
Statt getränkt in Wehmut soll die letzte Staffel die "geilste Saison in der Geschichte von 'Immer wieder sonntags'" werden, versprach Mross. Nach der Auftakt-Show am 31. Mai können sich Fans noch zwölf weitere Folgen freuen.
Alle Sendetermine und Stars von "Immer wieder sonntags" 2026
Sonntag, 7. Juni: Olaf der Flipper, Trenkwalder, Laura Wilde, Marco Ventre & Band, Marie Reim, Rosanna Rocci, Joey Heindle, Simone & Charly Brunner
Sonntag, 14. Juni: Hansi Hinterseer, Fantasy, Anni Perka, Dennis Wilms, Dorfrocker, Christian Franke, Sophia, Schürzenjäger
Sonntag, 21. Juni: Höhner, Francine Jordi, Mitch Keller, Mountain Crew, Bernd Stelter, Lucas Cordalis, Volksschauspiele Ötigheim
Sonntag, 28. Juni: Olaf Berger, Paveier, Ella Endlich, Monique, Graziano, Diana Amft & Kai Becker, Christin Stark, Tim Peters
Sonntag, 5. Juli: Nino de Angelo, Vanessa Mai, Die Troglauer, Nicole, Sigrid & Marina, Norman Langen, Patrick Lindner
Sonntag, 12. Juli: Andy Borg, Alexander Rier, Volxrock, Frank Schöbel, Pia Malo
Sonntag, 19. Juli: Die Amigos, Ross Antony, Julian Reim, Joelina Drews, Marc Pircher, Tanja Lasch, Die Draufgänger, Uwe Busse
Sonntag, 2. August: voXXclub, Markus Wohlfahrt, Stefanie Hertel, Eloy de Jong, Christian Lais, Micky Brühl
Sonntag, 9. August: Die jungen Zillertaler, Kastelruther Spatzen, Uta Bresan, Achim Petry
Sonntag, 23. August: Monika Martin, Anita Hofmann, Michael Fischer
Sonntag, 30. August: Ronja Forcher, Tiroler Wind, Inka Bause
Sonntag, 6. September: Andy Borg, Stefanie Hertel
Mehr entdecken
"Unser Engelchen"
Baby da! Marina und Robert sind erstmals Eltern geworden
"Ich bin komplett anders geworden"
Knast und Therapie: Das ist "Rechtsanwalt Vernau"-Star Kida Khodr Ramadan
Fußball
Deutschland vs. Finnland: Verfolge das Testspiels des DFB-Teams live!
Tennis live
French Open 2026: Verfolge das Match Zverev gegen de Jong live!
Sie wurde 69 Jahre alt
Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester Kelly
Harte Serienausstiege
Wenn Lieblinge gehen: Die emotionalsten "Grey's Anatomy"-Abgänge