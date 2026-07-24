Offene Worte Kein Baby mit "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross? Seine Freundin Eva Luginger äußert sich zum Thema Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom :newstime Stefan Mross & Eva Luginger: Liebe zwischen Bühne und Alltag Videoclip • 01:27 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Diagnose war ein Schock, doch Eva Luginger blickt nach vorn. Nach ihrer Operation spricht die Partnerin von "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross offen darüber, warum ein gemeinsames Kind für das Paar nie Teil der Lebensplanung war - und weshalb ihre Liebe heute stärker denn je ist.

Die Diagnose stellte ihr Leben auf den Kopf. Nachdem bei Eva Luginger eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt worden war, musste sich die Schlagersängerin einer Operation unterziehen. Dabei wurde ihr der Gebärmutterhals entfernt - eigene Kinder kann die Partnerin von "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross damit nicht mehr bekommen. Doch die 38-Jährige macht deutlich: Mit dieser Situation hat sie ihren Frieden gefunden.

Vormerken: Nächste "Immer wieder sonntags"-Folge am 2. August um 10:03 Uhr Bald verfügbar Sonntag, 02.08. 10:03 Uhr • Immer wieder sonntags Klick dich in den kostenlosen Das-Erste-Livestream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 117 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Schwere Diagnose mit weitreichenden Folgen Bereits im vergangenen Herbst erhielt Eva Luginger die niederschmetternde Nachricht. Vor einigen Monaten sprach sie erstmals öffentlich über den Eingriff. Gegenüber "Bild" erklärt sie: "Ich war längere Zeit in der Klinik."

Der Gebärmutterhals wurde entfernt. Damit steht fest, dass ich keine Kinder bekommen kann. Eva Luginger

Für viele Paare wäre das ein schwerer Schicksalsschlag. Für Luginger war die Familienplanung allerdings schon zuvor eine andere.

Eigene Kinder waren nie ihr Wunsch Im Gespräch mit "Die Neue Woche" verrät die Sängerin nun, dass sie sich nie eigene Kinder gewünscht habe - obwohl sie beruflich täglich mit ihnen zu tun hatte. "Ich bin Kinderpflegerin, liebe Kinder und arbeite gerne mit ihnen, aber ich hatte nie den Wunsch nach eigenen Kindern. Bei Stefan muss man außerdem realistisch sein: Er ist 50 Jahre alt. Kinder bedeuten eine große Verantwortung und erfordern viel Zeit. Diese Voraussetzungen sind bei uns einfach nicht gegeben."

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Die Liebe wächst trotz aller Herausforderungen Statt auf das zu schauen, was nicht möglich ist, richtet das Paar den Blick nach vorn. Die gemeinsame Zeit scheint ihre Beziehung sogar noch enger zusammengeschweißt zu haben. So sagte Stefan Mross gegenüber "Bild" bereits vor einigen Monaten in Bezug auf seine Partnerin:

Unsere Liebe wird immer mehr und stärker, muss man wirklich sagen. Stefan Mross

Er ergänzt: "Durch die ganzen Herausforderungen. Was das Leben alles so mit sich bringt und wie wir viele Sachen gemeinsam bewältigen." Die vergangenen Monate waren für beide eine große Belastungsprobe. Umso deutlicher wird, wie sehr sie sich gegenseitig Halt geben. Kinder spielen dabei wohl keine Rolle - ihre gemeinsame Zukunft scheint das keineswegs zu überschatten.