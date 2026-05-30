"Immer wieder samstags" Radio-Show zu "Immer wieder sonntags": Stefan Mross moderiert mit Eva Luginger Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia W. Stefan Mross wird die Radio-Show "Immer wieder samstags" gemeinsam mit seiner Partnerin Eva Luginger moderieren. Bild: Imago Images / Photopress Müller

Am Sonntag, den 31. Mai, startet "Immer wieder sonntags" in die letzte Saison. Wie gewohnt stimmt Moderator Stefan Mross sein Publikum bereits am Samstag im Radio auf die Show ein. Diesmal bekommt er Verstärkung aus seinem engsten Umfeld: seine Freundin Eva Luginger.

Nicht verpassen! Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 10:03 Uhr • "Immer wieder sonntags" "Immer wieder sonntags": Der Staffelauftakt 2026 im Livestream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 117 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Für die finale Staffel baut Stefan Mross seine Wochenendshow um: Wie der Moderator bei Instagram ankündigte, wird seine Lebensgefährtin Eva Luginger künftig gemeinsam mit ihm durch die Radioshow "Immer wieder samstags" führen.

"Eva Luginger wird mich tatkräftig unterstützen" "Wir haben viele tolle Gäste - spannende Themen und jede Menge 'Immer wieder sonntags' …", schrieb er auf Instagram. Besonders freue er sich darüber, dass seine Lebensgefährtin Eva Luginger künftig an seiner Seite moderieren werde. "Das 'Neue' daran? Eva Luginger wird mich tatkräftig unterstützen, damit wir auch 'samstags' eine Sendung mit ganz viel Herz Euch präsentieren."

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Die Radiosendung begleitet seit 2022 das ARD-Show "Immer wieder sonntags" und soll die Zuschauer:innen bereits am Vortag auf die TV-Ausgabe einstimmen. Laut dem Sender Radio Schlagerparadies erhalten die Hörer dort erste Eindrücke, Gespräche und Einblicke rund um die kommende Sendung.

"Immer wieder sonntags": Letzte Staffel startet Parallel dazu steht für Mross auch beruflich eine emotionale Phase bevor: Ende März wurde bekannt, dass "Immer wieder sonntags" nach der kommenden Saison eingestellt wird. Der Moderator zeigte sich zunächst tief getroffen von der Entscheidung. Gegenüber der "Bild"-Zeitung sagte er: "Als mir die Entscheidung des Senders mitgeteilt wurde, nur wenige Stunden, bevor die Öffentlichkeit davon erfuhr, hat mir das den Boden unter den Füßen weggezogen." Später schlug Mross versöhnlichere Töne an. In einer Talkshow erklärte er, die verbleibenden Ausgaben gemeinsam mit seinem Team und dem Publikum bewusst genießen zu wollen. "Wir haben noch wunderschöne 13 Sendungen vor uns", sagte der Moderator. Die letzte Staffel von "Immer wieder sonntags" startet am 31. Mai um 10 Uhr im Ersten – und im Live-Stream auf Joyn.