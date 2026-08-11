Im September endet seine Show
Stefan Mross beim "Bergdoktor"? Was der ARD-Moderator nach seinem "Immer wieder sonntags"-Aus plant
Aktualisiert:von C3 Newsroom
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Stefan Mross & Eva Luginger: Liebe zwischen Bühne und Alltag
Videoclip • 01:27 Min • Ab 12
Die letzten Folgen seiner Sendung "Immer wieder sonntags" stehen bevor. Nun hat Stefan Mross verraten, welchen Wechsel er sich für die Zukunft vorstellen könnte.
Stefan Mross liebäugelt mit Rolle beim ZDF-"Bergdoktor"
Am 6. September moderiert Stefan Mross ein letztes Mal seine Sendung "Immer wieder sonntags" in der ARD. Der Sender hatte das Aus beschlossen, Mross zeigte sich darüber bitterenttäuscht. Für seine Zukunft ist der Moderator und Sänger nun für vieles offen.
So kann er sich auch einen Wechsel in die Schauspielerei vorstellen - und zwar in einer Erfolgsserie beim ZDF. In der Zeitschrift "Neue Woche" kündigt Mross an: "Jetzt wird es ja langsam Zeit, dass ich beim ZDF und beim 'Bergdoktor' vorbeischaue."
Dort würde er auf einen engen Vertrauten treffen: "Hans Sigl ist auch ein guter Freund von mir, wir haben schon viel zusammen gelacht“, sagt der 50-Jährige über den Hauptdarsteller. Und es gibt weitere Verbindungen: "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher ist seit 2024 als Außenreporterin bei "Immer wieder sonntags" aktiv. Auch sie kennt der Moderator also bestens.
Hier siehst du "Immer wieder sonntags" im Das-Erste-Livestream
Hier spielte Stefan Mross bereits mit
Schauspielerischer Erfahrungen hat Mross bereits in der Vergangenheit gesammelt. 2014 spielte er in einer Folge der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft" mit. In zwei Episoden war er 2010 in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" zu sehen. Auch in "Bullyparade - der Film" hatte er 2017 einen kurzen Auftritt.
Die nächste Ausgabe von "In aller Freundschaft" läuft am 11. August ab 21 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn
Ende und Anfang
Jetzt also stünde er offensichtlich auch für einen Ausflug zum "Bergdoktor" bereit: "Vielleicht machen wir ja mal einen kleinen Rollentausch. Ich komme nach Ellmau, und Hans schaut vorher noch mal schnell in meiner Show vorbei“, schlägt Mross in dem Interview vor, wie die "Abendzeitung" berichtet.
Schon gesehen? Stefan Mross bei "Die! Herz! Schlag! Show!"
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