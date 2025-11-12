In der Serie "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte" wissen wir viel über Dr. Moreau. Doch wie tickt Schauspieler Mike Adler eigentlich privat?

Mike Adler ist aus dem Cast von "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte" nicht wegzudenken. Seit der allerersten Folge spielt er den Dr. Moreau in der Krankenhausserie. Was sein Privatleben betrifft, hält sich der Schauspieler allerdings ziemlich bedeckt …

Mike Adler: Kindheit und Werdegang

Mike Adler wuchs mit einer deutschen Mutter und einem nigerianischen Vater in West-Berlin auf. Er war bereits als Kind kreativ, verbrachte viel Zeit mit dem Zeichnen von Comics. In seiner Jugend entdeckte er die Street-Art-Szene für sich und zog als Sprayer durch die Straßen Berlins.

Seine Begeisterung für die Kunst führte ihn schließlich an die Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg, wo er von 2003 bis 2006 eine Schauspielausbildung absolvierte. Danach stand er in verschiedenen Theaterproduktionen auf der Bühne, unter anderem als Fürst Oblomov in "Das Bildnis von Dorian Gray".

Sein erster Filmauftritt hatte er 2003 mit dem Kurzfilm "Herzlutschen". Den Durchbruch schaffte er mit seiner ersten Hauptrolle im Kinofilm "Wholetrain". In den Jahren danach war er in mehreren Fernsehproduktionen zu sehen, darunter "KDD - Kriminaldauerdienst", "Die Hitzewelle - Keiner kann entkommen" und "Anna und die Liebe".

Seine bekannteste Rolle verkörpert er seit 2015 als Dr. Matteo Moreau in der Krankenhausserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". In dieser Figur tritt er außerdem regelmäßig in den Schwesterserien "In aller Freundschaft" und "In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern" auf. Dr. Matteo ist ziemlich grantig und kann ganz schön fies zu seinen Mitmenschen sein, doch er hat einen weichen Kern. Und wahre Fans kennen natürlich die tragische Geschichte hinter der harten Fassade.

