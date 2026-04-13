Im Intro noch quicklebendig
Dr. Maria Webers Serientod: "In aller Freundschaft"-Fans verärgert über Beerdigungs-Folge
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Der tragische Serientod von Dr. Maria Weber bewegt die "In aller Freundschaft"-Zuschauer:innen noch immer. Gleichzeitig sorgt eine Unstimmigkeit in der Folge danach für Unmut bei den Fans.
Streame "In aller Freundschaft" dienstags um 21 Uhr
Für einige "In aller Freundschaft"-Fans war es nicht einfach, nach neun langen Jahren den Serientod von Dr. Maria Weber zu verkraften. Unheilbar krank nahm die beliebte Ärztin Abschied für immer. Jetzt sorgte ein Detail in der Folge nach ihrem Ableben für Empörung bei den Zuschauer:innen.
Der Grund für den Ärger: In der "In aller Freundschaft"-Episode 1133 mit dem Titel "Am richtigen Ort" drehte sich die Haupthandlung um die Bestattung von Dr. Maria Weber - mit einer geballten Ladung an Szenen voller Trauer, Wehmut und Abschieds-Tränen. Sehr emotional reagierte das Publikum auf die Beerdigung - sehr erbost waren einige jedoch über das Intro für diese Folge. Dort war die Ärztin nämlich noch quicklebendig zu sehen.
Du bist Fan von "In aller Freundschaft"?
Vorspann versus Wirklichkeit
Für viele Fans der Figur und Schauspielerin Annett Renneberg war das schwer zu ertragen. "Neuer Vorspann wird mal nötig", schreibt ein Follower und fordert den Sender auf, die lebende Maria aus dem Vorspann zu schneiden. Eine andere klagte: "Das tut weh, zu sehen".
Der Sender reagierte bereits auf die Vorwürfe der Fans. Er stellte klar: "Es wird einen neuen Vorspann geben". Wann das alte Intro ersetzt wird, ist jedoch noch nicht klar. "Wir wollen uns aber erst einmal von unserer Maria verabschieden", heißt es seitens der Verantwortlichen.
Kennst du schon dieses Film-Highlight mit Annett Renneberg?
Mehr entdecken
Hat ihn "krass getriggert"
Wegen "The Power": Umut rastet in Sam-Dylan-Show aus und geht auf Reality-Star los
Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
"Morlock Motors"-Star Michael Manousakis packt über seine Beziehung aus
Ihn überrascht nichts mehr!
"Morlock Motors": Hat Klotzki Frau und Kinder?
Dieses Model dreht mit Hip-Hoppern
Daphne über Tony: "Wir hatten eine enge Verbindung zueinander"
Fan-Liebling und Top-Profi
So überzeute Rosi Kötting-Drescher Michael Manousakis bei der Bewerbung
"Schrecklich"
Tanja Wedhorn bewegt ARD-Fans mit Abschied nach 18 Jahren