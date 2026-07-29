zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

Privatleben

Ex-"In aller Freundschaft"-Star Michael Trischan und seine große Liebe Ditte

Aktualisiert:

von C3 Newsroom

Ditte Trischan ist Schauspielerin und seit mehr als 30 Jahren mit "In aller Freundschaft"-Star Michael Trischan verheiratet.

Bild: imagebroker

Michael Trischan begeisterte jahrelang als Dr. Hans-Peter Brenner in "In aller Freundschaft". Privat geht der Schauspieler seit mehr als drei Jahrzehnten gemeinsam mit seiner Frau Ditte durchs Leben – ihre Geschichte überrascht.

Als Michael Trischan als Hans-Peter Brenner in "In aller Freundschaft" vor der Kamera stand, hielt ihm privat eine Frau den Rücken frei: Ditte Trischan. Die Schauspielerin begleitet ihn bereits seit über 30 Jahren durchs Leben und blickt selbst auf eine kreative Laufbahn zurück. Obwohl sie deutlich seltener im Rampenlicht steht als ihr Ehemann, ist die Bühne seit ihrer Kindheit ein wichtiger Teil ihres Lebens.

Streame "In aller Freundschaft" dienstags um 21 Uhr

Von der Fotografie auf die Bühne

Ditte Trischan, geborene Ditte Peter, stammt aus einer Quedlinburger Schauspielerfamilie. Schon als Kind begeisterte sie sich für das Theater. Zunächst absolvierte sie eine Ausbildung zur Fotografin, bevor sie an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin Schauspiel studierte.

Vor der Kamera war sie unter anderem in den Produktionen "Die Kinder vom Alstertal" sowie "Sprechstunde bei Dr. Frankenstein" zu sehen. Später verlagerte sich ihr beruflicher Schwerpunkt zunehmend auf die Theaterarbeit. Laut ihrem LinkedIn-Profil ist Ditte Trischan heute als Souffleuse am Schauspiel Leipzig tätig.

Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger!

Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.

Kennengelernt am Theater

Kennengelernt haben sich Ditte und Michael Trischan am Schlosstheater Celle. Aus der Begegnung wurde eine Liebe fürs Leben: Seit 1993 sind die beiden verheiratet.

Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Einer von ihnen, Attila Trischan, trat ebenfalls in die Fußstapfen seiner Eltern und arbeitet heute als Schauspieler. Mehrfach stand er bereits gemeinsam mit seinem Vater auf der Theaterbühne.

Ein ruhiges Leben in Leipzig

Nachdem die Familie viele Jahre in Niedersachsen gelebt hatte, zog sie später nach Leipzig. Seit 2020 lebt das Ehepaar im Stadtteil Gohlis. Während Michael Trischan nach seinem Abschied von "In aller Freundschaft" vor allem mit Lesungen und Bühnenprogrammen unterwegs ist, hält sich Ditte Trischan lieber im Hintergrund.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie regelmäßig Eindrücke aus ihrem Alltag - darunter Naturaufnahmen, Reisen, beeindruckende Architektur und ihre Leidenschaft fürs Theater. Viel mehr ist über die Schauspielerin bewusst nicht öffentlich bekannt. Gerade diese Zurückhaltung macht sie für viele Fans ihres Mannes besonders interessant.

Mehr entdecken