Im Podcast "Gemischtes Hack" sprechen Felix Lobrecht und Tommi Schmitt regelmäßig über popkulturelle Phänomene. Zuletzt ging es um Filme und Serien. Dabei hatte Felix eine unerwartete Empfehlung für seinen Kumpel.

Serien und Seifenopern haben nicht ohne Grund eine große Fangemeinde. Sie sind unterhaltsam, leicht zu konsumieren und lenken machmal herrlich vom Alltag ab. Genau so eine Form der Unterhaltung hat Tommi Schmitt grad in "Gemischtes Hack" gesucht. "Ich habe letztens überlegt, ob ich mal wieder mit einer deutschen Soap anfange. Nicht, um mich darüber lustig zu machen, sondern weil das eigentlich ganz geil ist. Ich habe überlegt, ob ich einfach noch mal GZSZ gucke.", teilt er seine Gedanken mit Felix Lobrecht.

Felix Lobrecht: Fan von "In aller Freundschaft"

Doch statt sich über Tommi lustig zu machen, kontert er ganz ernst: "Ich habe das perfekte Produkt für dich." Dann kommt eine Empfehlung, die man ihm wohl eher nicht zugetraut hätte "In aller Freundschaft". Die Serie rund um die fiktive Sachsenklinik in Leipzig hat es dem Moderator angetan. "Da geht es um ganz ganz seichtes schlecht gespieltes Entertainment", sagt er lachend.

Tommi bleibt fürs Erste skeptisch, er wolle eine Serie mit "richtigen Cliffhangern". Aber Felix lässt nicht locker, für ihn ist die Arztserie definitiv ein Must-watch. "Die Folgen funktionieren schon alle für sich, du musst dich nicht auskennen", versucht er, seinen Kollegen weiter zu überzeugen.