Seitenwechsel hinter der Bühne
"In aller Freundschaft": Das ist Ditte Trischan, die Frau von Michael Trischan
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Fans kennen Michael Trischan aus der ARD-Serie "In aller Freundschaft". An seiner Seite steht seit Jahrzehnten eine Frau, die selbst Schauspielerin ist: Ditte Trischan. Über ihr Privatleben ist nur wenig bekannt, umso spannender ist ihr ungewöhnlicher Werdegang.
Als Michael Trischan als Hans-Peter Brenner in "In aller Freundschaft" vor der Kamera stand, hielt ihm privat eine Frau den Rücken frei: Ditte Trischan. Die Schauspielerin begleitet ihn bereits seit über 30 Jahren durchs Leben und blickt selbst auf eine kreative Laufbahn zurück. Obwohl sie deutlich seltener im Rampenlicht steht als ihr Ehemann, ist die Bühne seit ihrer Kindheit ein wichtiger Teil ihres Lebens.
Streame "In aller Freundschaft" dienstags um 21 Uhr
Von der Fotografie auf die Bühne
Ditte Trischan, geborene Ditte Peter, stammt aus einer Quedlinburger Schauspielerfamilie. Schon als Kind begeisterte sie sich für das Theater. Zunächst absolvierte sie eine Ausbildung zur Fotografin, bevor sie an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin Schauspiel studierte.
Vor der Kamera war sie unter anderem in den Produktionen "Die Kinder vom Alstertal" sowie "Sprechstunde bei Dr. Frankenstein" zu sehen. Später verlagerte sich ihr beruflicher Schwerpunkt zunehmend auf die Theaterarbeit. Laut ihrem LinkedIn-Profil ist Ditte Trischan heute als Souffleuse am Schauspiel Leipzig tätig.
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Kennengelernt am Theater
Kennengelernt haben sich Ditte und Michael Trischan am Schlosstheater Celle. Aus der Begegnung wurde eine Liebe fürs Leben: Seit 1993 sind die beiden verheiratet.
Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Einer von ihnen, Attila Trischan, trat ebenfalls in die Fußstapfen seiner Eltern und arbeitet heute als Schauspieler. Mehrfach stand er bereits gemeinsam mit seinem Vater auf der Theaterbühne.
Ein ruhiges Leben in Leipzig
Nachdem die Familie viele Jahre in Niedersachsen gelebt hatte, zog sie später nach Leipzig. Seit 2020 lebt das Ehepaar im Stadtteil Gohlis. Während Michael Trischan nach seinem Abschied von "In aller Freundschaft" vor allem mit Lesungen und Bühnenprogrammen unterwegs ist, hält sich Ditte Trischan lieber im Hintergrund.
Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie regelmäßig Eindrücke aus ihrem Alltag - darunter Naturaufnahmen, Reisen, beeindruckende Architektur und ihre Leidenschaft fürs Theater. Viel mehr ist über die Schauspielerin bewusst nicht öffentlich bekannt. Gerade diese Zurückhaltung macht sie für viele Fans ihres Mannes besonders interessant.
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