So ist sie "In aller Freundschaft"-Star Alexa Maria Surholt aka Sarah Marquardt: Liebes-Bekenntnis nach 28 Jahren Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Alexa Maria Surholt spielt seit Folge eins von "In aller Freundschaft" die taffe Verwaltungschefin Sarah Marquardt. Bild: picture alliance / ZB / Tom Schulze | Bild: MDR "In aller Freundschaft"

Fans der Serie "In aller Freundschaft" kennen Alexa Maria Surholt als strenge und teilweise intrigante Verwaltungsdirektorin Sarah Marquardt. Doch wie sieht es im echten Leben der Schauspielerin aus? So tickt der einstige Drache der Sachsenklinik im privaten Leben!

Steckbrief Name : Alexa Maria Surholt

Geburtstag : 28. Januar 1968

Geburtsort : Erlangen

Wohnort : Berlin und Hamburg

Größe : 1,72 Meter

Familienstand : verheiratet

Kinder: ein Sohn

Alexa Maria Surholt: Ihre ersten Schritte als Schauspielerin Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie von 1991 bis 1994 an der Maria-Körber-Schule in Berlin. Schon während dieser Zeit gab sie ihr Theaterdebüt in "Pünktchen und Anton" an den westfälischen Kammerspielen in Paderborn und stand erstmals vor der TV-Kamera. Es folgten weitere Engagements in Film, Fernsehen und Theater. So spielte sie unter der Regie von Schauspieler und Regisseur Ingolf Lück die Hauptrolle in dem Stück "Traumfrau Mutter", das in Hamburg und Dresden aufgeführt wurde. Ihren großen Durchbruch erreichte Alexa Maria Surholt schließlich 1998 mit ihrer Hauptrolle als Sarah Marquardt bei "In aller Freundschaft".

Ihre Paraderolle als Sarah Marquardt in der Sachsenklinik Seit 1998 begeistert Alexa Maria Surholt als Sarah Marquardt ein Millionen-Publikum. Genau wie Thomas Rühmann gehört sie zu den festen Größen bei "In aller Freundschaft" und ist seit der ersten Folge dabei. Da sie seit über 25 Jahren zum festen Ensemble von "In aller Freundschaft" gehört, genießt sie einige Freiheiten. "Ich kann all die Dinge machen, ohne meine Existenz zu gefährden, was für andere Schauspieler schon Thema ist", betont sie. Für Sarah Marquardt, die in Staffel vier ihren Sohn Bastian (Johann Lukas Sickert) zur Welt bringt, steht dieser an erster Stelle in ihrem Leben. Ihre Schwangerschaft wurde damals in die Serie eingebaut, es ist sogar Alexas echter Babybauch zu sehen. Die Beziehung zu ihrem Serien-Sohn ist jedoch nicht ohne Konflikte - zeitweise geht Bastian sogar so weit, den Kontakt zu seiner Mutter abzubrechen. Der Vater von Bastian war lediglich eine Affäre von Sarah Marquardt, sodass die Verwaltungsdirektorin der Sachsenklinik alleinerziehend ist. In der ARD-Serie hat Sarah einfach kein Glück mit den Männern und gerät immer wieder an die Falschen oder wird von Schicksalsschlägen gebeutelt. So bricht ihre große Liebe Benjamin Wittenberg (Till Demtrøder) am Tag der Hochzeit vor dem Altar zusammen und stirbt. Anschließend war ihr bis jetzt kein weiteres dauerhaftes Liebesglück vergönnt.

Sohn Arthur und Ehemann Jens sind Alexa Maria Surholts ganzes Glück Im Privatleben von Alexa Maria Surholt sieht das ganz anders aus. Als sie im Jahr 2001 ihren Sohn Arthur zur Welt bringt, war sie weit davon entfernt, alleinerziehend zu sein. Ihr Partner Jens Leon Tiedemann unterstützte die Schauspielerin und begleitete sie sogar mit dem drei Monaten alten Sohn zum Set von "In aller Freundschaft". 28 Jahre lang lebten die beiden in einer glücklichen Partnerschaft - ganz ohne Trauschein. Doch 2016 entschied sich das Paar schließlich, den Schritt vor den Traualtar zu wagen. 2019 erklärte sie gegenüber "Bunte" : "Mein Mann und ich hatten einfach Lust, ein Liebesbekenntnis zu machen nach 28 Jahren."