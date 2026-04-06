Ab 7. April
"In aller Freundschaft"-Vorschau: Ein bewegender Abschied und ein fulminanter Neustart in der Sachsenklinik
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Während viele ihrer Kolleg:innen und ihre engsten Angehörigen den Verlust von Maria immer noch nicht fassen können, nimmt das Leben in der Klinik seinen Lauf und es stehen medizinische und menschliche Entscheidungen bevor.
"In aller Freundschaft" Folge 1133: Würdevoller Abschied
Der plötzliche Krebstod von Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) hat die Mitarbeiter:innen der Sachsenklinik zutiefst erschüttert. Da niemand außer ihrem Mann Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend), ihrem Kollegen Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) und Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) über die unheilbare Erkrankung Bescheid wusste, sind Kolleg:innen und Freund:innen nach wie vor fassungslos. Ein gerahmtes Foto, viele Kerzen und Blumen wurden ihr zu Ehren in der Sachsenklinik aufgestellt, die - bis auf eine kleine Unterbrechung - neun Jahre lang ihre berufliche Heimat war. In einem Kondolenzbuch nehmen viele Ärzt:innen und Pfleger:innen Abschied von der beliebten Herzchirurgin, die zeitweise sogar die Klinik leitete.
Als Sarah Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) fragt, ob er zur Trauerfeier kommt, zeigt er sich überrascht. Selbstverständlich würde er ihr das letzte Geleit geben, da sein Sohn Jakob (Karsten Kühn) dank ihres Spenderherzens weiterleben kann. Doch wie die meisten anderen, hat er nichts von der Abschiedsfeier gewusst. Auch Sarah hat über Dritte davon erfahren, da Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) sich deswegen den Tag freigenommen hat. Gemeinsam mit Marias Ehemann Kai, seinem besten Freund und Kollegen Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch) und Marias kleinem vierjährigen Sohn Emil wird die Urne in aller Stille beigesetzt. Zuvor entnimmt Kai einen kleinen Teil der Asche, um sie später im Innenhof der Sachsenklinik zu verstreuen - dem Ort, der Maria so viel gegeben hat und sie bis zuletzt glücklich machte. Mit einem Brief verabschiedet sie sich selbst von ihren Liebsten. Als Kai ihn bei der Beisetzung vorliest, versagt ihm mehrmals die Stimme. Mit den Worten "Ich bin dankbar für Freundschaft, Liebe, Familie - für all das bin ich dankbar", verabschiedet sich Maria für immer.
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Lisas erster Tag als angehende Ärztin
Rolands Tochter Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold) will zu Beginn ihres praktischen Jahres alles richtig machen. Doch das Schicksal spielt ihr gleich am ersten Arbeitstag als PJlerin einen Streich. Nachdem der Bus ausfällt, muss sie mit ihrem Vater in die Klinik fahren und kommt prompt zu spät. Als Lisa dann auch noch von ihrem ersten Patienten Erik Stolte (Stephan Baumecker) mit großer Wiedersehensfreude begrüßt wird, ist ihre Vorgesetzte Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) wenig begeistert.
Es stellt sich heraus, dass sich Lisas ehemaliger Physiklehrer das Schlüsselbein gebrochen hat. Doch das scheint nicht alles zu sein. Epileptische Anfälle und ein anscheinend schwelender Infekt nach der OP stellen die Ärzte zunächst vor ein Rätsel. Ausgerechnet Lisa setzt alles daran, die richtige Diagnose zu stellen. Wird ihr das gelingen? Oder wird sie sich weiter mit Lucia anlegen, die nach wie vor eine bevorzugte Behandlung durch Lisas Vater im Krankenhaus befürchtet? Bereits kurz nach Lisas Arbeitsstart wird Lucia eines Besseren belehrt und staunt über so viel Ehrgeizigkeit.
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