Am 21. April
"In aller Freundschaft"-Vorschau: Feuer-Drama in der Sachsenklinik - Angst um Gast-Star Maren Gilzer!
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Fans erwartet nach zwölf Jahren ein dramatisches Comeback von Schwester Yvonne. Die leidet nicht nur an Herzproblemen, sondern auch an Demenz. Da sie niemandem Bescheid gibt, bringt sie die gesamte Klinik in Gefahr. Das erwartet dich in der nächsten "In aller Freundschaft"-Folge.
"In aller Freundschaft" Folge 1135: Wiedersehen mit Komplikationen
Nach Jahren der Abwesenheit kehrt die ehemalige Krankenschwester Yvonne Habermann (Maren Gilzer) aus gesundheitlichen Gründen in die Sachsenklinik zurück. Ihre Herzbeschwerden sollen näher abgeklärt werden. Während sie auf die Herzkatheteruntersuchung vorbereitet wird, scheint sie vor ihren alten Kolleg:innen etwas verbergen zu wollen. Sie berichtet weder Schwester Arzu (Arzu Bazman) noch Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) oder Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) von ihrer Vergesslichkeit. Nur Rolands Tochter Lisa (Louise Sophie Arnold) fällt bei der Untersuchung auf, dass Yvonne verwirrt wirkt. Allerdings gibt sie ihre Beobachtungen nicht weiter, da sie denkt, es hat mit Yvonnes Aufregung zu tun.
Nach dem Eingriff fällt Arzu auf, dass Yvonne in der Vergangenheit zu leben scheint. Sie denkt, dass sie weiter gemeinsam als Krankenschwestern arbeiten, und erinnert sich nur an Rolands erste Ehefrau Pia († Hendrikje Fitz), die bereits seit einigen Jahren verstorben ist. Zusätzlich wirft sie einen Blick in Yvonnes Notizbuch und stellt fest, dass sie zu allen Personen Notizen gemacht hat.
Yvonne verursacht einen Klinik-Brand
Die Demenz-Erkrankung von Yvonne wird für die ganze Klinik gefährlich. Da die ehemalige Krankenschwester denkt, dass sie immer noch in der Sachsenklinik arbeitet, setzte sie für ein Gespräch mit der Klinik im Verwaltungstrakt Kaffee auf. Dabei entgeht ihr ein "Defekt"-Schild an der Kaffeemaschine, das Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) daran befestigt hat. Die stark verwirrte Yvonne setzt sich in aller Seelenruhe hin und bemerkt nicht, dass die Maschine zu brennen anfängt.
Kurz darauf muss die gesamte Klinik evakuiert werden. Durch den Feueralarm müssen die Patient:innen in andere Kliniken gebracht werden. Die Organisation, besonders für die Intensivpatient:innen, ist alles andere als leicht. Während Schwester Miriam (Christina Petersen) die Räumung der Klinik koordiniert, macht sich die angehende Ärztin Lisa große Sorgen um Yvonne. Sie begibt sich selbst in Lebensgefahr, um Yvonne aus dem brennenden Gebäude zu holen.
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