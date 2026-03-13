"In aller Freundschaft"-Vorschau: Macht Wenke ihre Tochter Lotta absichtlich krank?

Lotta Trab (Maya Morgeneyer, r.) ist nach einem Sturz von Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, l.) und Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 2.v.r.) operiert worden, was ihrer Mutter Wenke Trab (Nadja Bobyleva, 2. v. l.) große Sorgen bereitet.

Die elfjährige Lotta wird nach einem schweren Sturz in die Sachsenklinik eingeliefert. Komplikationen führen zum Verdacht, ihre Mutter würde sie absichtlich krank machen. Gleichzeitig überlegt Roland Heilmanns Tochter Lisa, ihr Praktisches Jahr in der Sachsenklinik zu beginnen.

"In aller Freundschaft" Folge 1130: Rätsel um die elfjährige Lotta

Die elfjährige Lotta (Maya Morgeneyer) wird nach einem Sturz im Badezimmer in die Sachsenklinik eingeliefert. Nach dem schweren Sturz mit dreifachem Rippenbruch muss sie operiert werden. Währenddessen kommt es zu unvorhersehbaren Komplikationen, die sich Anästhesistin Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) und die Chefärztin der Notaufnahme Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) nicht erklären können.

Als Lottas Mutter Wenke Trab (Nadja Bobyleva) erklärt, dass ihre Tochter an Leukämie erkrankt ist, scheint eine Erklärung gefunden. Doch die bisherigen Arztbefunde und die jetzigen Blutwerte stimmen nicht mit der Diagnose Blutkrebs überein. Die Ärztinnen sind verwirrt und befürchten, dass die Mutter ihre Tochter absichtlich krank macht und ihr womöglich sogar Tabletten verabreicht.

Dieser Verdacht bestätigt sich, als es Lotta zunehmend schlechter geht. Lucia ist davon überzeugt, dass Wenke Trab am Münchhausen-Stellvertretersyndrom leidet und eine Gefahr für ihr Kind ist. Doch Kathrin und Dr. Philip Brentano sind skeptisch, da das Münchhausen-by-proxy-Syndrom extrem selten vorkommt. Kann das Team der Sachsenklinik Lotta helfen?