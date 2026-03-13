Ab 17. März
"In aller Freundschaft"-Vorschau: Macht Wenke ihre Tochter Lotta absichtlich krank?
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Die elfjährige Lotta wird nach einem schweren Sturz in die Sachsenklinik eingeliefert. Komplikationen führen zum Verdacht, ihre Mutter würde sie absichtlich krank machen. Gleichzeitig überlegt Roland Heilmanns Tochter Lisa, ihr Praktisches Jahr in der Sachsenklinik zu beginnen.
"In aller Freundschaft" läuft dienstags um 21 Uhr
"In aller Freundschaft" Folge 1130: Rätsel um die elfjährige Lotta
Die elfjährige Lotta (Maya Morgeneyer) wird nach einem Sturz im Badezimmer in die Sachsenklinik eingeliefert. Nach dem schweren Sturz mit dreifachem Rippenbruch muss sie operiert werden. Währenddessen kommt es zu unvorhersehbaren Komplikationen, die sich Anästhesistin Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) und die Chefärztin der Notaufnahme Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) nicht erklären können.
Als Lottas Mutter Wenke Trab (Nadja Bobyleva) erklärt, dass ihre Tochter an Leukämie erkrankt ist, scheint eine Erklärung gefunden. Doch die bisherigen Arztbefunde und die jetzigen Blutwerte stimmen nicht mit der Diagnose Blutkrebs überein. Die Ärztinnen sind verwirrt und befürchten, dass die Mutter ihre Tochter absichtlich krank macht und ihr womöglich sogar Tabletten verabreicht.
Dieser Verdacht bestätigt sich, als es Lotta zunehmend schlechter geht. Lucia ist davon überzeugt, dass Wenke Trab am Münchhausen-Stellvertretersyndrom leidet und eine Gefahr für ihr Kind ist. Doch Kathrin und Dr. Philip Brentano sind skeptisch, da das Münchhausen-by-proxy-Syndrom extrem selten vorkommt. Kann das Team der Sachsenklinik Lotta helfen?
Ein anderes Monster
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Neue Chance in der Sachsenklinik
Klinikleiter Martin Stein (Bernhard Bettermann) hat ein Personalproblem. Wegen einer nicht bestandenen Prüfung ist kurzfristig ein Student für das praktische Jahr ausgefallen. Als sein Freund Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) davon erfährt, denkt er sofort an seine Tochter Lisa (Louise Sophie Arnold). Die ist wenig begeistert von der Idee, da sie bereits eine Stelle für ein praktisches Jahr in Wien hat. Doch sie lässt sich von ihrem Vater zum Üben am Laparoskop überzeugen. Bei einem Laparoskop handelt es sich um ein medizinisches Endoskop mit Kamera und Lichtquelle, die bei der sogenannten Bauchspiegelung benutzt wird. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bemerkt die Chefin der Notaufnahme, wie gut Lisa ist. Allerdings ist Lucia wenig begeistert von der Vetternwirtschaft in der Leipziger Klinik und ist sich nicht sicher, ob Lisa die Richtige für die offene Stelle ist. Ihr Vater Roland hofft natürlich, dass seine Tochter in Leipzig bleibt und er auch ein Auge auf ihre Ausbildung werfen kann.
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