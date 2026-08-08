Neue Krimi-Reihe Nach "In aller Freundschaft"-Abschied: Mai Duong Kieu wird TV-Ermittlerin Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Mai Duong Kieu wird bald als Ermittlerin Chau Pham ihr Publikum unterhalten. Bild: picture alliance / ABBfoto

Vor über einem Jahr hat Mai Duong Kieu die beliebte ARD-Serie "In aller Freundschaft" verlassen. Nun wartet die nächste große Rolle auf sie. Statt als Neurochirurgin Leben zu retten, wird die Schauspielerin künftig Verbrechen aufklären. In der neuen Krimiserie "Keltenburg" spielt sie eine der beiden Hauptfiguren.

Viele Zuschauende kennen Mai Duong Kieu vor allem als Dr. Lilly Phan aus "In aller Freundschaft". Sie gehörte knapp fünf Jahre lang zum Ensemble der Krankenhausserie und war als ehrgeizige Neurochirurgin in rund 200 Episoden zu sehen. Anfang 2025 verabschiedete sich ihre Figur schließlich aus der Sachsenklinik, um eine neue berufliche Herausforderung in der Schweiz anzunehmen. Nun schlägt die Schauspielerin selbst ein neues Kapitel auf. In der sechsteiligen SWR-Produktion "Keltenburg" steht sie gemeinsam mit Julia Jentsch vor der Kamera und wechselt damit vom Klinikalltag direkt in die Welt der Kriminalermittlungen.

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Ein rätselhafter Todesfall im Schwarzwald In der neuen Serie spielt Mai Duong Kieu Kommissarin Chau Pham. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Tessa Raukamp, verkörpert von Julia Jentsch, untersucht sie an einem Schwarzwaldsee den Tod eines jungen Mannes. Dieser wurde von einem Jagdpfeil tödlich getroffen, auch sein Begleiter wurde verletzt, konnte jedoch entkommen. Während der Ermittlungen taucht das Polizei-Duo in die sogenannte Keltenburg ein. Eine abgeschottete Gemeinschaft, die ein naturnahes und alternatives Leben fernab der Außenwelt propagiert. Doch hinter der vermeintlich friedlichen Fassade kommen nach und nach dunkle Geheimnisse ans Licht. Loyalitätskonflikte, Abhängigkeiten und ein lange verdrängtes Verbrechen aus der Vergangenheit machen den Fall immer komplexer.

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Hochkarätige Besetzung Die sechsteilige Serie stammt aus der Feder von Kristin Derfler, die sämtliche Drehbücher geschrieben hat und das Projekt zusätzlich auch als Creative Producerin unterstützt. Die mit Preisen ausgezeichnete Autorin hat schon für Filme wie "Tatort", "Polizeiruf 110" oder "Dein Leben gehört mir" Drehbücher verfasst. Regie führt Andreas Herzog, der ebenfalls schon an zahlreichen Krimis als Regisseur mitwirkte. An der Seite von Julia Jentsch und Mai Duong Kieu spielen unter anderem Carlo Krammling, Lucas Gregorowicz, Hannah Schiller, Karoline Eichhorn, Florian Stetter, Holger Daemgen, Gloria Odosi, Sascha Gersak und Naomi Krauss. Gedreht wird derzeit im Schwarzwald, im Elsass sowie in Mittelfranken. Die Arbeiten sollen Anfang Oktober abgeschlossen werden.

Krimi-Erfahrung bringt Mai Duong Kieu bereits mit Ganz neu ist das Genre für die gebürtige Vietnamesin allerdings nicht. Bereits seit 2019 ist sie regelmäßig in der ZDF-Krimireihe "Wilsberg" zu sehen. Dort spielte sie zunächst eine Polizistin in Bielefeld, später wechselte ihre Figur als Gleichstellungsbeauftragte zur Polizei in Münster. Auch in den verschiedenen "SOKO"-Franchises, sowie in "Die Rosenheim-Cops" und im "Tatort" war Mai Duong Kieu bereits zu sehen. Mit ihrer Hauptrolle in "Keltenburg" beweist die 39-Jährige nun wieder einmal, wie sehr ihr das Krimi-Handwerk liegt. Nach ihrem Ausstieg bei "In aller Freundschaft" demonstriert sie ihre Vielseitigkeit und beweist, dass sie sich fernab des Ärzteberufs in spannenden TV-Stoffen behaupten kann. Für Fans der Schauspielerin und von Krimis im Allgemeinen dürfte die neue Serie spannend werden. Rätselhafte Todesfälle, geheimnisvolle Dorfgemeinschaften und Ermittlungen voller Wendungen stehen auf dem Programm.